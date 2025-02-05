Лед тронулся, господа гренландские китобои - 05.02.2025 Украина.ру
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Лед тронулся, господа гренландские китобои
Лед тронулся, господа гренландские китобои - 05.02.2025 Украина.ру
Лед тронулся, господа гренландские китобои
Пока в мире называли трамповское планы на Гренландию голым прожектом, избранный президент США, – еще даже не а статусе официального лидера страны – развернул широкую деятельность по захвату Северо-Американского континента
2025-02-05T21:09
2025-02-05T21:09
сша
дания
германия
туск дональд
нато
ес
reuters
эксклюзив
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Уже тогда заговорили о референдуме о независимости метисов и эскимосов. Причем эксперты сходилась на том, что это произойдет довольно быстро, в первый же президентский год Дональда Трампа.И вот, свершилось. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде (на самом деле, он управляет местной автономией) объявил о намерении провести 11 марта всеобщее голосование.Жители самого большого на Земле острова смогут решить вопрос о стремлении к независимости от Датского королевства, которому она досталась почти случайно – и это вовсе не шутка.Но еще важнее другое обстоятельство. Согласно данным агентства Reuters, данное решение было предложено в свете растущего интереса президента США Дональда Трампа к арктической территории.Другими словами, те, кто решил посмеяться над Трампом, с большой долей вероятности сам окажется в дураках."Мы переживаем тяжелые времена. Сейчас не время для внутренних разногласий", – заявил также по этому поводу Эгеде.Президент США Дональд Трамп объявил о желании приобрести Гренландию в декабре 2024 года – поскольку, его словам, остров необходим США для обеспечения "национальной безопасности и свободы во всем мире". И гренландцы сразу усмотрели в этом прозрачный намек. Сам Эгеде в своей новогодней речи впервые заявил, что хочет добиться независимости от Дании. США он, правда, при этом не помянул. Но известно, что премьер-министр Гренландии считается у соотечественников тем еще хитрецом.В любом случае, было ясно, что без поддержки Трампа независимости Гренландии не бывать. И Дональд, как минимум, вдохновил Эгеде сначала на историческую речь, которую гренландцы называют исторической, проча за нее вручение Нобелевской премию мира.Как мы уже писали, не все жители острова так уж хотят независимости. Кое-кто не очень любит американцев или канадцев, а кто-то боится ядерного удара по американской военной базе Туле в Гренландии. Да и какой-то любви а к датчанам на ледяном острове тоже никто не испытывает."У нас нет ничего общего с Данией. Ничего. У нас нет одинаковой культуры. У нас нет одинакового языка. Ничего.Дания в своем воображении – арктическая держава из-за Гренландии. Как только мы уйдем, они больше не будут иметь никакого отношения к Арктике. Они просто европейская страна", – сказал депутат гренландского парламента, бывший глава МИД Пеле Броберг. Казалось бы, в такой ситуации независимость Гренландии обеспечена, но существуют определенные обстоятельства. Европейский Союз мечтает вторгнуться на территорию острова, потому что там нашли нефть, газ, золото, литий – и все это практически под рукой.Поэтому, когда Эмманюель Макрон бросается спасать гренландцев от Трампа, он всего лишь хочет получить на этом деле сверхприбыль.Да и Германия на фоне заявлений Трампа о Гренландии "открыта для идеи" размещения сил НАТО на острове, пишет Der Spiegel.Это показало бы осознание в Европе стратегической важности Гренландии и помешало бы президенту США реализовать амбиции военными средствами, констатирует издание.В этом вопросе остается только одна проблема: несопоставимые силы США и ЕС и несубъектность Евросоюза. Поэтому европейцы потихоньку начинают сдавать в вопросе Гренландии заднюю.Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая на днях рвала и метала перед Трампом во время их телефонного разговора, внезапно ужаснулась, что ее страна может прийти к сотрудничеству с США по вопросу защиты Гренландии. Что, несомненно, скажется на ее оборонном потенциале."Если речь идет о защите региона, думаю, мы можем найти способ сотрудничать", – сказала Фредериксен журналистам перед началом неформального саммита Евросоюза в Брюсселе.Конечно, Фредериксен несколько раз повторила, что Гренландия не продается. Но все понимают, что это не совсем так, или даже совсем не так.Дело в том, то выборы состояться не только в Гренландии. Местное волеизъявление состоится в Дании уже в следующем году. И политические конкуренты правящих социал-демократов, сделают все, чтобы представить их как никчёмных слабаков, неспособных отстоять суверенитет страны от Америки.В этой ситуации датские эсдеки, напротив, активно играют мускулами – чтобы дискредитировать власти.При этом потеря Гренландии – вслед за потерей Норвегии и Исландии – для датчан будет напоминать полноценную национальную катастрофу, потому как одними только Фарерскими сильно не разживешься.Это хорошо понимают у Трампа, союзники которого наверняка одержат победу на выборах.Итак, референдум уже не за горами. Лед тронулся, господа гренландские китобои.Также о ситуации в регионе – в материале Павла Волкова Обреченные на союз. Китай и Россия в Арктике в условиях противостояния с Западом на сайте Украина.ру.
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Сергей Котвицкий
Сергей Котвицкий
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сша, дания, германия, туск дональд, нато, ес, reuters, эксклюзив
США, Дания, Германия, Туск Дональд, НАТО, ЕС, Reuters, Эксклюзив

Лед тронулся, господа гренландские китобои

21:09 05.02.2025
 
© РИА Новости . Илья Тимин / Перейти в фотобанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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Сергей Котвицкий
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Пока в мире называли трамповское планы на Гренландию голым прожектом, избранный президент США, – еще даже не а статусе официального лидера страны – развернул широкую деятельность по захвату Северо-Американского континента
Уже тогда заговорили о референдуме о независимости метисов и эскимосов. Причем эксперты сходилась на том, что это произойдет довольно быстро, в первый же президентский год Дональда Трампа.
И вот, свершилось. Премьер-министр Гренландии Муте Эгеде (на самом деле, он управляет местной автономией) объявил о намерении провести 11 марта всеобщее голосование.
Жители самого большого на Земле острова смогут решить вопрос о стремлении к независимости от Датского королевства, которому она досталась почти случайно – и это вовсе не шутка.
Но еще важнее другое обстоятельство. Согласно данным агентства Reuters, данное решение было предложено в свете растущего интереса президента США Дональда Трампа к арктической территории.
Другими словами, те, кто решил посмеяться над Трампом, с большой долей вероятности сам окажется в дураках.
"Мы переживаем тяжелые времена. Сейчас не время для внутренних разногласий", – заявил также по этому поводу Эгеде.
Президент США Дональд Трамп объявил о желании приобрести Гренландию в декабре 2024 года – поскольку, его словам, остров необходим США для обеспечения "национальной безопасности и свободы во всем мире".
И гренландцы сразу усмотрели в этом прозрачный намек. Сам Эгеде в своей новогодней речи впервые заявил, что хочет добиться независимости от Дании. США он, правда, при этом не помянул. Но известно, что премьер-министр Гренландии считается у соотечественников тем еще хитрецом.
В любом случае, было ясно, что без поддержки Трампа независимости Гренландии не бывать. И Дональд, как минимум, вдохновил Эгеде сначала на историческую речь, которую гренландцы называют исторической, проча за нее вручение Нобелевской премию мира.
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Вчера, 12:12
Лидеры ЕС на неформальном саммите отказались уступить Трампу Гренландию – PoliticoЛидеры Евросоюза ищут способ удержать президента США от вторжения в датскую Гренландию. Об этом 4 февраля по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе заявили лидеры Евросоюза, сообщило издание Politico.
Как мы уже писали, не все жители острова так уж хотят независимости. Кое-кто не очень любит американцев или канадцев, а кто-то боится ядерного удара по американской военной базе Туле в Гренландии. Да и какой-то любви а к датчанам на ледяном острове тоже никто не испытывает.
"У нас нет ничего общего с Данией. Ничего. У нас нет одинаковой культуры. У нас нет одинакового языка. Ничего.
Дания в своем воображении – арктическая держава из-за Гренландии. Как только мы уйдем, они больше не будут иметь никакого отношения к Арктике. Они просто европейская страна", – сказал депутат гренландского парламента, бывший глава МИД Пеле Броберг.
Казалось бы, в такой ситуации независимость Гренландии обеспечена, но существуют определенные обстоятельства. Европейский Союз мечтает вторгнуться на территорию острова, потому что там нашли нефть, газ, золото, литий – и все это практически под рукой.
Поэтому, когда Эмманюель Макрон бросается спасать гренландцев от Трампа, он всего лишь хочет получить на этом деле сверхприбыль.
Да и Германия на фоне заявлений Трампа о Гренландии "открыта для идеи" размещения сил НАТО на острове, пишет Der Spiegel.
Это показало бы осознание в Европе стратегической важности Гренландии и помешало бы президенту США реализовать амбиции военными средствами, констатирует издание.
В этом вопросе остается только одна проблема: несопоставимые силы США и ЕС и несубъектность Евросоюза. Поэтому европейцы потихоньку начинают сдавать в вопросе Гренландии заднюю.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, которая на днях рвала и метала перед Трампом во время их телефонного разговора, внезапно ужаснулась, что ее страна может прийти к сотрудничеству с США по вопросу защиты Гренландии. Что, несомненно, скажется на ее оборонном потенциале.
"Если речь идет о защите региона, думаю, мы можем найти способ сотрудничать", – сказала Фредериксен журналистам перед началом неформального саммита Евросоюза в Брюсселе.
Конечно, Фредериксен несколько раз повторила, что Гренландия не продается. Но все понимают, что это не совсем так, или даже совсем не так.
Дело в том, то выборы состояться не только в Гренландии. Местное волеизъявление состоится в Дании уже в следующем году. И политические конкуренты правящих социал-демократов, сделают все, чтобы представить их как никчёмных слабаков, неспособных отстоять суверенитет страны от Америки.
В этой ситуации датские эсдеки, напротив, активно играют мускулами – чтобы дискредитировать власти.
При этом потеря Гренландии – вслед за потерей Норвегии и Исландии – для датчан будет напоминать полноценную национальную катастрофу, потому как одними только Фарерскими сильно не разживешься.
Это хорошо понимают у Трампа, союзники которого наверняка одержат победу на выборах.
Итак, референдум уже не за горами. Лед тронулся, господа гренландские китобои.
Также о ситуации в регионе – в материале Павла Волкова Обреченные на союз. Китай и Россия в Арктике в условиях противостояния с Западом на сайте Украина.ру.
 
СШАДанияГерманияТуск ДональдНАТОЕСReutersЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
21:09Лед тронулся, господа гренландские китобои
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