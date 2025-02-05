Кости от страны, провалы ВСУ, "позднее прозрение" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 5 февраля - 05.02.2025 Украина.ру
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Кости от страны, провалы ВСУ, "позднее прозрение" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 5 февраля
Кости от страны, провалы ВСУ, "позднее прозрение" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 5 февраля - 05.02.2025 Украина.ру
Кости от страны, провалы ВСУ, "позднее прозрение" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 5 февраля
"Союзники" могут не оставить от Украины ничего, кроме костей. В стране звучат взрывы, но ВСУ не оставляют попыток атаковать регионы РФ. Российские политики оценили высказывание Зеленского об утраченных территориях
2025-02-05T13:00
2025-02-05T13:15
хроники
эксклюзив
спецоперация
украина
киев
сша
владимир зеленский
дональд трамп
сергей цеков
вооруженные силы украины
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В случае, если так называемые союзники Киева пойдут по примеру США и решат "монетизировать" свою поддержку, от Украины останутся "только кости". Таким предположением поделился колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.При этом он призвал европейские страны позволить президенту США Дональду Трампу заключить эту сделку с Киевом и избегать "способствующей расколу" схватки за ресурсы, которые, по его мнению, понадобятся Украине для ее восстановления после завершения конфликта.Автор статьи также заявил, что пока не ясно, сколько ресурсов Украина сможет предоставить США по завершении конфликта, в частности потому, что ряд месторождений находится на территориях, перешедших под контроль РФ, или в районе линий боевого соприкосновения.Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Украинское агентство УНИАН, реагируя на эти слова, сокрушалось, что львиная доля осталась в Донбассе. Агентство также привело данные журнала Forbes за 2023 год, который оценил совокупную стоимость полезных ископаемых Украины на сумму около 15 триллионов долларов, при этом уточнив, что 70 процентов запасов приходится на территорию нынешних ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области.Накануне газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь, указали на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского.Атаки и провалы ВСУНа территории Украины в среду гремят взрывы, в том числе они слышны в подконтрольном ВСУ Херсоне, а также в Киеве, Винницкой и Черкасской областях, пишут СМИ.Бойцы группировки "Север" рассказали РИА "Новости" о взятии в плен пятерых украинских военных в Суджанском районе Курской области.В ДНР рядом с границей с Днепропетровской областью подбита американская БМП Bradley. Под Сумами уничтожены склады с боеприпасами и техникой.Украинские военные жалуются на предоставляемые Западом беспилотники, настройка которых может занимать до нескольких дней, и признают преимущество РФ, производящей собственное оружие, пишет испанская газета Pais.Несмотря на нехватку бойцов и техники, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории.Так, мэр Горловки Иван Приходько в среду сообщил, что из-за обстрелов ВСУ восемь поселков и жилых массивов было обесточено, повреждены дома и образовательное учреждение.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.Глава Белгородской области Вячеслав Гладков пожаловался, что противник за прошедшие сутки обстрелял территорию региона более 60 снарядами.Различные разрушения выявлены в шести частных домовладениях, трех социальных объектах, здании сельхозпредприятия, магазине и пяти автомобилях. Пострадавших нет."Позднее прозрение" Зеленского Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не сможет вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не хочет потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться".Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков связал это заявление с наступлением периода правды.Он призвал Зеленского не останавливаться на достигнутом и продолжить курс, взятый на озвучивание правды."Зеленскому следует следующим шагом признать свою нелегитимность и вину за развязывание военного конфликта на Украине", – подчеркнул Цеков.В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Зеленского поздним прозрением.По его словам, у Зеленского было множество шансов не только остановить, но и не допустить военного конфликта на Украине, но он ими пренебрег, предав национальные интересы страны ради "похвалы западных хозяев"."Сегодня песня Зеленского о мире и переговорах выглядит, по меньшей мере, кощунственно. Зеленский утратил право представлять Украину, его власть в стране держится исключительно на силе оружия", – сказал депутат.Подробнее о нелегитимности – в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250205/1060827266.html
https://ukraina.ru/20250204/1060785330.html
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Сергей Зуев
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хроники, эксклюзив, спецоперация, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, сергей цеков, вооруженные силы украины, всу, вс рф, беспилотники, удары, взрыв
Хроники, Эксклюзив, Спецоперация, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сергей Цеков, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, беспилотники, удары, взрыв

Кости от страны, провалы ВСУ, "позднее прозрение" Зеленского. Главное на Украине на 13:00 5 февраля

13:00 05.02.2025 (обновлено: 13:15 05.02.2025)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский пресс-конференция
Зеленский пресс-конференция
© Пресс-служба президента Украины
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Сергей Зуев
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"Союзники" могут не оставить от Украины ничего, кроме костей. В стране звучат взрывы, но ВСУ не оставляют попыток атаковать регионы РФ. Российские политики оценили высказывание Зеленского об утраченных территориях
В случае, если так называемые союзники Киева пойдут по примеру США и решат "монетизировать" свою поддержку, от Украины останутся "только кости". Таким предположением поделился колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.

"Если США собираются монетизировать свою поддержку обороны Киева, то почему бы не сделать этого десяткам других стран, которые помогали? И если это произойдет, от страны не останется ничего, кроме костей", – заверил колумнист.

При этом он призвал европейские страны позволить президенту США Дональду Трампу заключить эту сделку с Киевом и избегать "способствующей расколу" схватки за ресурсы, которые, по его мнению, понадобятся Украине для ее восстановления после завершения конфликта.
Автор статьи также заявил, что пока не ясно, сколько ресурсов Украина сможет предоставить США по завершении конфликта, в частности потому, что ряд месторождений находится на территориях, перешедших под контроль РФ, или в районе линий боевого соприкосновения.
Зеленский - продавец волшебной лжи
09:00
Перекладывание ответственности на США, "политическое мошенничество". Главное на Украине на утро 5 февраляЗеленский переложил на Запад ответственность за дальнейшую потерю Киевом территорий. На Украине гремят взрывы, российские военные уничтожают противника. Зеленский обманул США с добычей ископаемых
Ранее Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Украинское агентство УНИАН, реагируя на эти слова, сокрушалось, что львиная доля осталась в Донбассе. Агентство также привело данные журнала Forbes за 2023 год, который оценил совокупную стоимость полезных ископаемых Украины на сумму около 15 триллионов долларов, при этом уточнив, что 70 процентов запасов приходится на территорию нынешних ДНР, ЛНР, а также Днепропетровской области.
Накануне газета Financial Times со ссылкой на источник, близкий к Владимиру Зеленскому, сообщила, что в Киеве допустили передачу США редкоземельных металлов в обмен на оказываемую ими помощь, указали на то, что заявление Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Зеленского.
Атаки и провалы ВСУ
На территории Украины в среду гремят взрывы, в том числе они слышны в подконтрольном ВСУ Херсоне, а также в Киеве, Винницкой и Черкасской областях, пишут СМИ.
Бойцы группировки "Север" рассказали РИА "Новости" о взятии в плен пятерых украинских военных в Суджанском районе Курской области.
В ДНР рядом с границей с Днепропетровской областью подбита американская БМП Bradley. Под Сумами уничтожены склады с боеприпасами и техникой.
Украинские военные жалуются на предоставляемые Западом беспилотники, настройка которых может занимать до нескольких дней, и признают преимущество РФ, производящей собственное оружие, пишет испанская газета Pais.
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Вчера, 09:00
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Несмотря на нехватку бойцов и техники, ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории.
Так, мэр Горловки Иван Приходько в среду сообщил, что из-за обстрелов ВСУ восемь поселков и жилых массивов было обесточено, повреждены дома и образовательное учреждение.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка.
Глава Белгородской области Вячеслав Гладков пожаловался, что противник за прошедшие сутки обстрелял территорию региона более 60 снарядами.
Различные разрушения выявлены в шести частных домовладениях, трех социальных объектах, здании сельхозпредприятия, магазине и пяти автомобилях. Пострадавших нет.
"Позднее прозрение" Зеленского
Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану признал, что Украина не сможет вернуть все утраченные в боевых действиях территории, так как не хочет потерять "миллионы людей ради результата, который может не случиться".
Первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков связал это заявление с наступлением периода правды.

"Сегодня у Зеленского наступил период правды, который, прежде всего, связан с успехами российской армии на линии фронта в зоне СВО, а также изменением геополитической обстановки из-за прихода в США к власти новой администрации", – сказал Цеков.

Он призвал Зеленского не останавливаться на достигнутом и продолжить курс, взятый на озвучивание правды.
"Зеленскому следует следующим шагом признать свою нелегитимность и вину за развязывание военного конфликта на Украине", – подчеркнул Цеков.
В свою очередь депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал заявление Зеленского поздним прозрением.
"К Зеленскому пришло позднее прозрение. Он уже бросил в топку войны миллионы своих граждан, миллионы бежали из страны, которая сегодня превратилась в руину. Зеленский стал трагедией для Украины", – сказал Шеремет.
По его словам, у Зеленского было множество шансов не только остановить, но и не допустить военного конфликта на Украине, но он ими пренебрег, предав национальные интересы страны ради "похвалы западных хозяев".
"Сегодня песня Зеленского о мире и переговорах выглядит, по меньшей мере, кощунственно. Зеленский утратил право представлять Украину, его власть в стране держится исключительно на силе оружия", – сказал депутат.
Подробнее о нелегитимности в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.
 
ХроникиЭксклюзивСпецоперацияУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампСергей ЦековВооруженные силы УкраиныВСУВС РФбеспилотникиударывзрыв
 
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