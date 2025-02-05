Сергей Сторчак: кто он
© РИА Новости . Игорь Руссак / Перейти в фотобанкXVII Петербургский международный экономический форум
Государственный деятель, в прошлом заместитель министра финансов России, старший банкир ВЭБ.РФ
Сергей Сторчак окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР по специальности "международные экономические отношения", кандидат экономических наук.
С 1981 по 1988 был научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений АН СССР.
С 1988 по 1992 - второй секретарь Постоянного представительства СССР при Отделении ООН и других международных организациях от Министерства иностранных дел СССР, затем до 1994 - второй секретарь и старший референт.
Затем в течение четырех лет занимал пост заместителя Департамента иностранных кредитов и внешнего долга при Министерстве финансов России.
С 1998 по 2004 был заместителем председателя Банка внешнеэкономической деятельности СССР. Следующий год - директор Департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов Российской Федерации.
С 2005 по 2020 занимал пост заместителя министра финансов РФ. Затем ушел в отставку, перейдя на должность советника министра финансов Российской Федерации.
С 1988 по 1992 - второй секретарь Постоянного представительства СССР при Отделении ООН и других международных организациях от Министерства иностранных дел СССР, затем до 1994 - второй секретарь и старший референт.
Затем в течение четырех лет занимал пост заместителя Департамента иностранных кредитов и внешнего долга при Министерстве финансов России.
С 1998 по 2004 был заместителем председателя Банка внешнеэкономической деятельности СССР. Следующий год - директор Департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов Российской Федерации.
С 2005 по 2020 занимал пост заместителя министра финансов РФ. Затем ушел в отставку, перейдя на должность советника министра финансов Российской Федерации.
В марте 2021 года стал старшим банкиром ВЭБ.РФ.
Награжден Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Орденом Дружбы, отмечен благодарностью Президента Российской Федерации.
Награжден Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Орденом Дружбы, отмечен благодарностью Президента Российской Федерации.