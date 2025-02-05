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Сергей Сторчак: кто он

Сергей Сторчак: кто он - 05.02.2025 Украина.ру

Сергей Сторчак: кто он

Государственный деятель, в прошлом заместитель министра финансов России, старший банкир ВЭБ.РФ

2025-02-05T19:06

2025-02-05T19:06

2025-02-05T19:06

биография

россия

министерство финансов

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Сергей Сторчак окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР по специальности "международные экономические отношения", кандидат экономических наук.С 1981 по 1988 был научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений АН СССР.С 1988 по 1992 - второй секретарь Постоянного представительства СССР при Отделении ООН и других международных организациях от Министерства иностранных дел СССР, затем до 1994 - второй секретарь и старший референт.Затем в течение четырех лет занимал пост заместителя Департамента иностранных кредитов и внешнего долга при Министерстве финансов России.С 1998 по 2004 был заместителем председателя Банка внешнеэкономической деятельности СССР. Следующий год - директор Департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов Российской Федерации. С 2005 по 2020 занимал пост заместителя министра финансов РФ. Затем ушел в отставку, перейдя на должность советника министра финансов Российской Федерации. В марте 2021 года стал старшим банкиром ВЭБ.РФ.Награжден Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, Орденом Дружбы, отмечен благодарностью Президента Российской Федерации.

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биография, россия, министерство финансов