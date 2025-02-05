https://ukraina.ru/20250205/1060832826.html

Захар Прилепин: кто он

Захар Прилепин: кто он - 05.02.2025 Украина.ру

Захар Прилепин: кто он

Российский писатель, общественно-политический деятель, сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты России — За Правду", член президентского Совета по культуре и искусству

2025-02-05T19:02

2025-02-05T19:02

2025-02-05T19:02

биография

донбасс

донецкая народная республика

захар прилепин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/13/1059039244_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e375cd771aae791a98f4121286b21b7e.jpg

Захар Прилепин (настоящее имя - Евгений Николаевич Прилепин) был командиром отделения ОМОН, принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах.С 2003 года публиковался в журналах "Дружба народов", "Континент", "Новый мир", "Искусство кино", "Роман-газета", "Север". Наиболее известные книги и сборники: "Патологии" (2005), "Санькя" (2006), "Ботинки, полные горячей водкой: пацанские рассказы" (2008), "Черная обезьяна" (2011), "Обитель" (2014), "Некоторые не попадут в ад" (2019).Был ведущим музыкального телешоу "Соль" на РЕН ТВ, авторской программы "Чай с Захаром" на "Царьград ТВ", с 2017 года — ведущий авторской передачи "Уроки русского" на НТВ. С 2024 года — ведущий авторской программы "Ключи Захара" на радио Sputnik. Автор документальных сериалов "Вечная Отечественная", "Время вперёд! Сталин" и "Время вперёд? Хрущёв". Участвовал приглашенным экспертом в документальных проектах, посвященных Владимиру Путину, — "Срок" и "Президент".Член исполкома Общероссийского народного фронта. В 2024 году вошёл в состав президентского Совета по культуре и искусству. В октябре 2019 года создал Общественное движение "За правду". С 2020 года являлся председателем партии "За правду", с 2021 года — сопредседателем партии "Справедливая Россия — Патриоты России — За Правду".Принимал участие в боевых действиях в Донбассе на стороне ДНР, был советником первого главы Республики Александра Захарченко. Участник СВО.Фонд Захара Прилепина оказывает гуманитарную помощью жителям Донбасса.6 мая 2023 на Захара Прилепина было совершено покушение по указанию украинских спецслужб, его машину подорвали на трассе в Нижегородской области, писатель получил тяжелые травмы, а его охранник Александр Шубин погиб.

донбасс

донецкая народная республика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

биография, донбасс, донецкая народная республика, захар прилепин