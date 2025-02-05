Главное за ночь 5 февраля
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на территории Украины. Цели были поражены в Киеве, Кировограде, Сумах и Харькове, а также в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях.
Четыре украинских дрона уничтожено минувшей ночью, два было сбито над Курской областью, еще два - над Белгородской, — Минобороны РФ.
Успехи ВС РФ в Харьковской области, "перемалывание" украинской техники и личного состава вынуждают ВСУ постоянно подтягивать силы, — глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
РФ заняли порядка трех гектаров юго-западнее села Терны в ДНР и более чем на километр вклинились в оборону ВСУ у Ивановки на сватовско-кременском направлении, — военный эксперт Андрей Марочко.
Украинские военные до освобождения Новогродовки российскими войсками расстреляли четверых мирных жителей города и бросили их тела в подвале, — мирный житель Сергей Сиденко из этого населенного пункта.
"Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") отправили в войска первую в этом году партию БМП-3, оснащенных современными средствами защиты, — пресс-служба холдинга.
На Украине подвергаются дискриминации более 1 миллиона румын, — заявила сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ, которую румынский КС в 2024 году отстранил от выборов президента.
Новый госсекретарь США Марко Рубио призвал "сделать Газу снова прекрасной" в связи с заявлениями президента Штатов Дональда Трампа о готовности США "взять контроль" над сектором Газа.
ЦРУ в ходе компании Трампа по оптимизации предложило всем своим работникам уволиться и получить компенсацию в размере дохода за 8 месяцев, а также приостановило приём на работу — The Wall Street Journal. Ожидается, что после таких предложений в различных федеральных ведомствах с работы уйдут до 10 процентов чиновников.
О других успехах ВС РФ - в материале "У нас есть успехи": Ганчев рассказал, как ВС РФ освобождают Купянский район и наступают на Боровую на сайте Украина.ру.