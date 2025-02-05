Главное за ночь 5 февраля - 05.02.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 5 февраля
Главное за ночь 5 февраля - 05.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 5 февраля
ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на территории Украины. Цели были поражены в Киеве, Кировограде, Сумах и Харькове, а также в Винницкой,... Украина.ру, 05.02.2025
2025-02-05T08:09
2025-02-05T08:09
новости
россия
харьковская область
виталий ганчев
украина
дональд трамп
андрей марочко
вооруженные силы украины
ростех
европарламент
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на территории Украины. Цели были поражены в Киеве, Кировограде, Сумах и Харькове, а также в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях.Четыре украинских дрона уничтожено минувшей ночью, два было сбито над Курской областью, еще два - над Белгородской, — Минобороны РФ.Успехи ВС РФ в Харьковской области, "перемалывание" украинской техники и личного состава вынуждают ВСУ постоянно подтягивать силы, — глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.РФ заняли порядка трех гектаров юго-западнее села Терны в ДНР и более чем на километр вклинились в оборону ВСУ у Ивановки на сватовско-кременском направлении, — военный эксперт Андрей Марочко.Украинские военные до освобождения Новогродовки российскими войсками расстреляли четверых мирных жителей города и бросили их тела в подвале, — мирный житель Сергей Сиденко из этого населенного пункта."Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") отправили в войска первую в этом году партию БМП-3, оснащенных современными средствами защиты, — пресс-служба холдинга.На Украине подвергаются дискриминации более 1 миллиона румын, — заявила сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ, которую румынский КС в 2024 году отстранил от выборов президента.Новый госсекретарь США Марко Рубио призвал "сделать Газу снова прекрасной" в связи с заявлениями президента Штатов Дональда Трампа о готовности США "взять контроль" над сектором Газа.ЦРУ в ходе компании Трампа по оптимизации предложило всем своим работникам уволиться и получить компенсацию в размере дохода за 8 месяцев, а также приостановило приём на работу — The Wall Street Journal. Ожидается, что после таких предложений в различных федеральных ведомствах с работы уйдут до 10 процентов чиновников.О других успехах ВС РФ - в материале "У нас есть успехи": Ганчев рассказал, как ВС РФ освобождают Купянский район и наступают на Боровую на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, харьковская область, виталий ганчев, украина, дональд трамп, андрей марочко, вооруженные силы украины, ростех, европарламент
Новости, Россия, Харьковская область, Виталий Ганчев, Украина, Дональд Трамп, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Ростех, Европарламент

Главное за ночь 5 февраля

08:09 05.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника на территории Украины. Цели были поражены в Киеве, Кировограде, Сумах и Харькове, а также в Винницкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях.
Четыре украинских дрона уничтожено минувшей ночью, два было сбито над Курской областью, еще два - над Белгородской, — Минобороны РФ.
Успехи ВС РФ в Харьковской области, "перемалывание" украинской техники и личного состава вынуждают ВСУ постоянно подтягивать силы, — глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
РФ заняли порядка трех гектаров юго-западнее села Терны в ДНР и более чем на километр вклинились в оборону ВСУ у Ивановки на сватовско-кременском направлении, — военный эксперт Андрей Марочко.
Украинские военные до освобождения Новогродовки российскими войсками расстреляли четверых мирных жителей города и бросили их тела в подвале, — мирный житель Сергей Сиденко из этого населенного пункта.
"Высокоточные комплексы" (входят в "Ростех") отправили в войска первую в этом году партию БМП-3, оснащенных современными средствами защиты, — пресс-служба холдинга.
На Украине подвергаются дискриминации более 1 миллиона румын, — заявила сенатор румынского парламента и депутат Европарламента Диана Шошоакэ, которую румынский КС в 2024 году отстранил от выборов президента.
Новый госсекретарь США Марко Рубио призвал "сделать Газу снова прекрасной" в связи с заявлениями президента Штатов Дональда Трампа о готовности США "взять контроль" над сектором Газа.
ЦРУ в ходе компании Трампа по оптимизации предложило всем своим работникам уволиться и получить компенсацию в размере дохода за 8 месяцев, а также приостановило приём на работу — The Wall Street Journal. Ожидается, что после таких предложений в различных федеральных ведомствах с работы уйдут до 10 процентов чиновников.
О других успехах ВС РФ - в материале "У нас есть успехи": Ганчев рассказал, как ВС РФ освобождают Купянский район и наступают на Боровую на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияХарьковская областьВиталий ГанчевУкраинаДональд ТрампАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныРостехЕвропарламент
 
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08:09Главное за ночь 5 февраля
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