https://ukraina.ru/20250204/1060800228.html

Вагенкнехт о "металлической" сделке Трампа по Украине: это крах для всей Европы

Вагенкнехт о "металлической" сделке Трампа по Украине: это крах для всей Европы - 04.02.2025 Украина.ру

Вагенкнехт о "металлической" сделке Трампа по Украине: это крах для всей Европы

Заключение сделки между Вашингтоном и Киевом о поставках в США редкоземельных металлов станет катастрофой для Европы. Такое мнение 4 февраля в своих соцсетях высказала немецкий политик, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт

2025-02-04T15:03

2025-02-04T15:03

2025-02-04T15:03

новости

украина

сша

киев

дональд трамп

олаф шольц

владимир зеленский

financial times

металл

помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060800104_0:11:1920:1091_1920x0_80_0_0_cedeaff29581cd1544972b796e7d889b.jpg

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту тему, посоветовал США не оказывать помощь Украине, так как это очевидно не будет способствовать миру в регионе. Он добавил также, что предложение Трампа о редкоземельных металлах нельзя называть словом "помощь"."Ну, наверное, если называть вещи своими именами - это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе", - отметил официальный представитель Кремля, подчеркнув, что пролонгирование поддержки Киева не будет способствовать завершению конфликта.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Во вторник, 4 февраля, на эту новость отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц, сочтя это предложение со стороны своего американского коллеги потребительским."Было бы "очень эгоистично, очень эгоцентрично" использовать ресурсы Украины для финансирования оборонной поддержки", – сказал Шольц, добавив, что ресурсы нужно использовать для восстановления Украины после завершения конфликта.Между тем в Киеве допустили, что страна может передать США редкоземельные металлы в обмен на поддержку, так как это предложение Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Владимира Зеленского. Об этом написала британская газета Financial Times.В статье также отмечается, что собеседник издания подтвердил намерение Киева предложить Трампу особые условия для сотрудничества в области ключевых ресурсов.Интересно, что на фоне всех этих обсуждений украинское агентство УНИАН выпустило материал о том, что большая часть месторождений редкоземельных металлов, заинтересованность в которых выразил Вашингтон, уже находится на неподконтрольных Киеву территориях.Издание пояснило, что речь идет о самых больших в Европе запасах титана и лития, необходимых для производства любых высокотехнологичных устройств, начиная от смартфонов и заканчивая электромобилями.Однако с тех пор ситуация сильно изменилась, что подтвердило также и американское издание OilPrice, написавшее несколько дней назад, что с начала СВО под контроль России ушли две из четырех литиевых месторождений на Украине.Однако Владимира Зеленского, потерявшего свою легитимность еще в мае прошлого года, кажется, ничего не смущает: он предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.Тем временем российские военные продвигаются на поле боя. Подробнее об этом в материале Раненых вэсэушников вывозят из Часова Яра, отступление врага к западу от Курахово: как дела на фронте.

украина

сша

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, киев, дональд трамп, олаф шольц, владимир зеленский, financial times, металл, помощь