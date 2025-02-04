https://ukraina.ru/20250204/1060800228.html
Вагенкнехт о "металлической" сделке Трампа по Украине: это крах для всей Европы
Вагенкнехт о "металлической" сделке Трампа по Украине: это крах для всей Европы - 04.02.2025 Украина.ру
Вагенкнехт о "металлической" сделке Трампа по Украине: это крах для всей Европы
Заключение сделки между Вашингтоном и Киевом о поставках в США редкоземельных металлов станет катастрофой для Европы. Такое мнение 4 февраля в своих соцсетях высказала немецкий политик, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт
2025-02-04T15:03
2025-02-04T15:03
2025-02-04T15:03
новости
украина
сша
киев
дональд трамп
олаф шольц
владимир зеленский
financial times
металл
помощь
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту тему, посоветовал США не оказывать помощь Украине, так как это очевидно не будет способствовать миру в регионе. Он добавил также, что предложение Трампа о редкоземельных металлах нельзя называть словом "помощь"."Ну, наверное, если называть вещи своими именами - это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе", - отметил официальный представитель Кремля, подчеркнув, что пролонгирование поддержки Киева не будет способствовать завершению конфликта.Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Во вторник, 4 февраля, на эту новость отреагировал канцлер Германии Олаф Шольц, сочтя это предложение со стороны своего американского коллеги потребительским."Было бы "очень эгоистично, очень эгоцентрично" использовать ресурсы Украины для финансирования оборонной поддержки", – сказал Шольц, добавив, что ресурсы нужно использовать для восстановления Украины после завершения конфликта.Между тем в Киеве допустили, что страна может передать США редкоземельные металлы в обмен на поддержку, так как это предложение Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Владимира Зеленского. Об этом написала британская газета Financial Times.В статье также отмечается, что собеседник издания подтвердил намерение Киева предложить Трампу особые условия для сотрудничества в области ключевых ресурсов.Интересно, что на фоне всех этих обсуждений украинское агентство УНИАН выпустило материал о том, что большая часть месторождений редкоземельных металлов, заинтересованность в которых выразил Вашингтон, уже находится на неподконтрольных Киеву территориях.Издание пояснило, что речь идет о самых больших в Европе запасах титана и лития, необходимых для производства любых высокотехнологичных устройств, начиная от смартфонов и заканчивая электромобилями.Однако с тех пор ситуация сильно изменилась, что подтвердило также и американское издание OilPrice, написавшее несколько дней назад, что с начала СВО под контроль России ушли две из четырех литиевых месторождений на Украине.Однако Владимира Зеленского, потерявшего свою легитимность еще в мае прошлого года, кажется, ничего не смущает: он предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.Тем временем российские военные продвигаются на поле боя. Подробнее об этом в материале Раненых вэсэушников вывозят из Часова Яра, отступление врага к западу от Курахово: как дела на фронте.
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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, олаф шольц, владимир зеленский, financial times, металл, помощь
Вагенкнехт о "металлической" сделке Трампа по Украине: это крах для всей Европы
Заключение сделки между Вашингтоном и Киевом о поставках в США редкоземельных металлов станет катастрофой для Европы. Такое мнение 4 февраля в своих соцсетях высказала немецкий политик, лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Сара Вагенкнехт
"Отличная "сделка" для США, но катастрофа для жителей всей Европы", - написала Вагенкнехт, отметив, что Трамп в этом случае "продолжит прокси-войну, если Украина предоставит взамен редкоземельные металлы и другое сырье".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя
эту тему, посоветовал США не оказывать помощь Украине, так как это очевидно не будет способствовать миру в регионе. Он добавил также, что предложение Трампа о редкоземельных металлах нельзя называть словом "помощь".
"Ну, наверное, если называть вещи своими именами - это предложение покупать помощь, то есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе", - отметил официальный представитель Кремля, подчеркнув, что пролонгирование поддержки Киева не будет способствовать завершению конфликта.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном
финансовую и военную помощь.
Во вторник, 4 февраля, на эту новость отреагировал
канцлер Германии Олаф Шольц
, сочтя это предложение со стороны своего американского коллеги потребительским.
"Было бы "очень эгоистично, очень эгоцентрично" использовать ресурсы Украины для финансирования оборонной поддержки", – сказал Шольц, добавив, что ресурсы нужно использовать для восстановления Украины после завершения конфликта.
Между тем в Киеве допустили, что страна может передать США редкоземельные металлы в обмен на поддержку, так как это предложение Трампа совпадает с положениями так называемого "плана победы" Владимира Зеленского
. Об этом написала британская газета Financial Times
.
В статье также отмечается, что собеседник издания подтвердил намерение Киева предложить Трампу особые условия для сотрудничества в области ключевых ресурсов.
Интересно, что на фоне всех этих обсуждений украинское агентство УНИАН выпустило материал о том, что большая часть месторождений редкоземельных металлов, заинтересованность в которых выразил Вашингтон, уже находится на неподконтрольных Киеву территориях.
Издание пояснило, что речь идет о самых больших в Европе запасах титана и лития, необходимых для производства любых высокотехнологичных устройств, начиная от смартфонов и заканчивая электромобилями.
Однако с тех пор ситуация сильно изменилась, что подтвердило также и американское издание OilPrice, написавшее несколько дней назад, что с начала СВО под контроль России ушли две из четырех литиевых месторождений на Украине.
Однако Владимира Зеленского
, потерявшего свою легитимность еще в мае прошлого года, кажется, ничего не смущает: он предложил США разрабатывать месторождения, находящиеся под контролем России.