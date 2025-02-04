Шольцу не понравилось потребительское отношение Трампа к Украине
© Сгенерировано ИИОлаф Шольц и Дональд Трамп
© Сгенерировано ИИ
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа предоставить военную помощь Киеву в обмен на поставку металлов. Об этом 4 февраля сообщило издание Tagesschau
"Было бы "очень эгоистично, очень эгоцентрично" использовать ресурсы Украины для финансирования оборонной поддержки", - сказал Шольц, добавив, что ресурсы нужно использовать для восстановления Украины после завершения конфликта.
Накануне Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
В первые же сутки своего президентства - 21 января - республиканец Трамп принял решение о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам. Это коснулось в том числе и федеральных грантов, займов и других программ. Сделано это было, как пояснили в новой американской администрации, с целью провести аудит расходов команды экс-лидера страны Джо Байдена. Позднее суд в США приостановил это решение до 3 февраля.
В настоящее время, по сообщениям американской прессы, в администрации Трампа идут споры относительно объемов передачи Киеву оружия из американских арсеналов. Между тем, агентство Reuters отметило, что поставки американских арсеналов киевскому режиму сворачивались ненадолго и уже возобновлены. Однако, вероятно, это не окончательное решение и борьба за деньги, которые Вашингтон тратит на киевский режим, еще продолжится.
Между тем, сходятся во мнении большинство экспертов, новый-старый лидер США готов задушить весь мир, лишь бы госдолг США перестал расти. В частности, такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский государственный деятель, в прошлом заместитель министра финансов России, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.
О том, как Трамп использует тактику удушения, вынуждая своих оппонентов согласится на невыгодные для себя условия, рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова на примере его попыток заполучить Канаду в состав США. Подробности в материале Насильно мил будешь, или случится ли "свадьба" США и Канады? Трамп позвонил Трюдо.