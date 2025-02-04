Шольцу не понравилось потребительское отношение Трампа к Украине - 04.02.2025 Украина.ру
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Шольцу не понравилось потребительское отношение Трампа к Украине
Шольцу не понравилось потребительское отношение Трампа к Украине - 04.02.2025 Украина.ру
Шольцу не понравилось потребительское отношение Трампа к Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа предоставить военную помощь Киеву в обмен на поставку металлов. Об этом 4 февраля сообщило издание Tagesschau
2025-02-04T10:23
2025-02-04T10:23
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Накануне Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.В первые же сутки своего президентства - 21 января - республиканец Трамп принял решение о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам. Это коснулось в том числе и федеральных грантов, займов и других программ. Сделано это было, как пояснили в новой американской администрации, с целью провести аудит расходов команды экс-лидера страны Джо Байдена. Позднее суд в США приостановил это решение до 3 февраля.В настоящее время, по сообщениям американской прессы, в администрации Трампа идут споры относительно объемов передачи Киеву оружия из американских арсеналов. Между тем, агентство Reuters отметило, что поставки американских арсеналов киевскому режиму сворачивались ненадолго и уже возобновлены. Однако, вероятно, это не окончательное решение и борьба за деньги, которые Вашингтон тратит на киевский режим, еще продолжится.Между тем, сходятся во мнении большинство экспертов, новый-старый лидер США готов задушить весь мир, лишь бы госдолг США перестал расти. В частности, такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский государственный деятель, в прошлом заместитель министра финансов России, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.О том, как Трамп использует тактику удушения, вынуждая своих оппонентов согласится на невыгодные для себя условия, рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова на примере его попыток заполучить Канаду в состав США. Подробности в материале Насильно мил будешь, или случится ли "свадьба" США и Канады? Трамп позвонил Трюдо.
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новости, сша, украина, киев, дональд трамп, олаф шольц, джо байден, украина.ру, reuters, ресурсы, природные ресурсы, металл, металлургия
Новости, США, Украина, Киев, Дональд Трамп, Олаф Шольц, Джо Байден, Украина.ру, Reuters, ресурсы, природные ресурсы, металл, металлургия

Шольцу не понравилось потребительское отношение Трампа к Украине

10:23 04.02.2025
 
© Сгенерировано ИИОлаф Шольц и Дональд Трамп
Олаф Шольц и Дональд Трамп
© Сгенерировано ИИ
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Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение президента США Дональда Трампа предоставить военную помощь Киеву в обмен на поставку металлов. Об этом 4 февраля сообщило издание Tagesschau

"Было бы "очень эгоистично, очень эгоцентрично" использовать ресурсы Украины для финансирования оборонной поддержки", - сказал Шольц, добавив, что ресурсы нужно использовать для восстановления Украины после завершения конфликта.

Накануне Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
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В первые же сутки своего президентства - 21 января - республиканец Трамп принял решение о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам. Это коснулось в том числе и федеральных грантов, займов и других программ. Сделано это было, как пояснили в новой американской администрации, с целью провести аудит расходов команды экс-лидера страны Джо Байдена. Позднее суд в США приостановил это решение до 3 февраля.
В настоящее время, по сообщениям американской прессы, в администрации Трампа идут споры относительно объемов передачи Киеву оружия из американских арсеналов. Между тем, агентство Reuters отметило, что поставки американских арсеналов киевскому режиму сворачивались ненадолго и уже возобновлены. Однако, вероятно, это не окончательное решение и борьба за деньги, которые Вашингтон тратит на киевский режим, еще продолжится.
Между тем, сходятся во мнении большинство экспертов, новый-старый лидер США готов задушить весь мир, лишь бы госдолг США перестал расти. В частности, такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал российский государственный деятель, в прошлом заместитель министра финансов России, старший банкир ВЭБ.РФ Сергей Сторчак.
О том, как Трамп использует тактику удушения, вынуждая своих оппонентов согласится на невыгодные для себя условия, рассказала автор издания Украина.ру Марина Полякова на примере его попыток заполучить Канаду в состав США. Подробности в материале Насильно мил будешь, или случится ли "свадьба" США и Канады? Трамп позвонил Трюдо.
 
НовостиСШАУкраинаКиевДональд ТрампОлаф ШольцДжо БайденУкраина.руReutersресурсыприродные ресурсыметаллметаллургия
 
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