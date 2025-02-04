Раненых вэсэушников вывозят из Часова Яра, отступление врага к западу от Курахово: как дела на фронте - 04.02.2025 Украина.ру
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Раненых вэсэушников вывозят из Часова Яра, отступление врага к западу от Курахово: как дела на фронте
Раненых вэсэушников вывозят из Часова Яра, отступление врага к западу от Курахово: как дела на фронте - 04.02.2025 Украина.ру
Раненых вэсэушников вывозят из Часова Яра, отступление врага к западу от Курахово: как дела на фронте
После перехода российскими силами канала Северский Донец - Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ из окрестностей Часова Яра. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг"
2025-02-04T14:37
2025-02-04T14:37
новости
россия
курахово
донбасс
евгений норин
александр чаленко
вооруженные силы украины
вс рф
украина.ру
часов яр
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Ранее военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру отметил, что освобождение армией России Часова Яра и Дзержинска (Торецка) будет иметь два важных значения. Во-первых, это будет означать обвал ВСУ, во-вторых, станет для ВС РФ "билетом на еще более размашистое представление" – осаду Славянско-Краматорской агломерации."Главный наш плюс в том, что мы выруливаем к ней с нескольких сторон. Надо еще учитывать, что мы сейчас обходим Красноармейск (Покровск). Да, обходим его мы в духе Первой мировой войны со скоростью пехотинца, но явственно. И если нам удастся в относительно вменяемый срок окружить Покровск, это облегчит нам штурм оставшейся части Донбасса", - отметил эксперт.Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что российскими силами взята под контроль трасса снабжения ВСУ в Красноармейске (Покровске). Военкор Юрий Котенок добавил, что подразделения ВС РФ расширяют зону контроля на правом фланге этого направления, а дальше может открыться сразу несколько путей, в зависимости от того, какие решения в ближайшее время примет российское командование."Взятие Новой Полтавки за трассой может позволить нашим войскам выйти в тыл Константиновке в обход основного оборонительного рубежа юго-восточнее трассы. Через Тарасовку и Зеленое Поле - выход к Алексадрополю и возможность нанести удар в тыл группировке противника в районе Дзержинска. Продолжаются наши атаки вдоль трассы по посадкам в сторону Малиновки и Елизаветовки, что несет угрозу выхода во фланг Красноармейско - Дмитровской агломерации. Противник ведет активную оборону, пытается контратаковать", - отметил военкор.В то же время украинский обозреватель Богдан Мирошников подтвердил информацию о том, что ВСУ отступают к западу от Курахово - на участке возле трассы на Запорожье, у села Константинополь. Он добавил, что личному составу ВСУ приходится отходить "из-за огромного преимущества ВС РФ", а также отметил, что "фактор дронов на оптоволокне становится все более существенным на том участке".О том, что еще происходит на фронте и почему в фронтовых сводках все чаще упоминается Днепропетровская область, рассказал автор издания Украина.ру Александр Чаленко в материале Первым городом, который ВС РФ освободят на Днепропетровщине, станет родина главы КГБ СССР.
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курахово
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новости, россия, курахово, донбасс, евгений норин, александр чаленко, вооруженные силы украины, вс рф, украина.ру, часов яр, фронт
Новости, Россия, Курахово, Донбасс, Евгений Норин, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, Украина.ру, Часов Яр, фронт

Раненых вэсэушников вывозят из Часова Яра, отступление врага к западу от Курахово: как дела на фронте

14:37 04.02.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
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После перехода российскими силами канала Северский Донец - Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ из окрестностей Часова Яра. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг"

"Продолжается охват Часова Яра подразделениями корпуса, которые перешли канал Северский Донец - Донбасс к северу от населенного пункта (Часов Яр. - Ред.) и двигаются в направлении села Майское. Кадры объективного контроля выявили массовую эвакуацию раненых солдат ВСУ, что подтверждает эффективность ударов", - сообщили в пресс-службе.

Ранее военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру отметил, что освобождение армией России Часова Яра и Дзержинска (Торецка) будет иметь два важных значения. Во-первых, это будет означать обвал ВСУ, во-вторых, станет для ВС РФ "билетом на еще более размашистое представление" – осаду Славянско-Краматорской агломерации.
"Главный наш плюс в том, что мы выруливаем к ней с нескольких сторон. Надо еще учитывать, что мы сейчас обходим Красноармейск (Покровск). Да, обходим его мы в духе Первой мировой войны со скоростью пехотинца, но явственно. И если нам удастся в относительно вменяемый срок окружить Покровск, это облегчит нам штурм оставшейся части Донбасса", - отметил эксперт.
Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что российскими силами взята под контроль трасса снабжения ВСУ в Красноармейске (Покровске). Военкор Юрий Котенок добавил, что подразделения ВС РФ расширяют зону контроля на правом фланге этого направления, а дальше может открыться сразу несколько путей, в зависимости от того, какие решения в ближайшее время примет российское командование.
"Взятие Новой Полтавки за трассой может позволить нашим войскам выйти в тыл Константиновке в обход основного оборонительного рубежа юго-восточнее трассы. Через Тарасовку и Зеленое Поле - выход к Алексадрополю и возможность нанести удар в тыл группировке противника в районе Дзержинска. Продолжаются наши атаки вдоль трассы по посадкам в сторону Малиновки и Елизаветовки, что несет угрозу выхода во фланг Красноармейско - Дмитровской агломерации. Противник ведет активную оборону, пытается контратаковать", - отметил военкор.
В то же время украинский обозреватель Богдан Мирошников подтвердил информацию о том, что ВСУ отступают к западу от Курахово - на участке возле трассы на Запорожье, у села Константинополь. Он добавил, что личному составу ВСУ приходится отходить "из-за огромного преимущества ВС РФ", а также отметил, что "фактор дронов на оптоволокне становится все более существенным на том участке".
О том, что еще происходит на фронте и почему в фронтовых сводках все чаще упоминается Днепропетровская область, рассказал автор издания Украина.ру Александр Чаленко в материале Первым городом, который ВС РФ освободят на Днепропетровщине, станет родина главы КГБ СССР.
 
НовостиРоссияКураховоДонбассЕвгений НоринАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныВС РФУкраина.руЧасов Ярфронт
 
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