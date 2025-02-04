https://ukraina.ru/20250204/1060799294.html

Раненых вэсэушников вывозят из Часова Яра, отступление врага к западу от Курахово: как дела на фронте

Раненых вэсэушников вывозят из Часова Яра, отступление врага к западу от Курахово: как дела на фронте - 04.02.2025 Украина.ру

Раненых вэсэушников вывозят из Часова Яра, отступление врага к западу от Курахово: как дела на фронте

После перехода российскими силами канала Северский Донец - Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ из окрестностей Часова Яра. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг"

2025-02-04T14:37

2025-02-04T14:37

2025-02-04T14:37

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Ранее военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру отметил, что освобождение армией России Часова Яра и Дзержинска (Торецка) будет иметь два важных значения. Во-первых, это будет означать обвал ВСУ, во-вторых, станет для ВС РФ "билетом на еще более размашистое представление" – осаду Славянско-Краматорской агломерации."Главный наш плюс в том, что мы выруливаем к ней с нескольких сторон. Надо еще учитывать, что мы сейчас обходим Красноармейск (Покровск). Да, обходим его мы в духе Первой мировой войны со скоростью пехотинца, но явственно. И если нам удастся в относительно вменяемый срок окружить Покровск, это облегчит нам штурм оставшейся части Донбасса", - отметил эксперт.Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что российскими силами взята под контроль трасса снабжения ВСУ в Красноармейске (Покровске). Военкор Юрий Котенок добавил, что подразделения ВС РФ расширяют зону контроля на правом фланге этого направления, а дальше может открыться сразу несколько путей, в зависимости от того, какие решения в ближайшее время примет российское командование."Взятие Новой Полтавки за трассой может позволить нашим войскам выйти в тыл Константиновке в обход основного оборонительного рубежа юго-восточнее трассы. Через Тарасовку и Зеленое Поле - выход к Алексадрополю и возможность нанести удар в тыл группировке противника в районе Дзержинска. Продолжаются наши атаки вдоль трассы по посадкам в сторону Малиновки и Елизаветовки, что несет угрозу выхода во фланг Красноармейско - Дмитровской агломерации. Противник ведет активную оборону, пытается контратаковать", - отметил военкор.В то же время украинский обозреватель Богдан Мирошников подтвердил информацию о том, что ВСУ отступают к западу от Курахово - на участке возле трассы на Запорожье, у села Константинополь. Он добавил, что личному составу ВСУ приходится отходить "из-за огромного преимущества ВС РФ", а также отметил, что "фактор дронов на оптоволокне становится все более существенным на том участке".О том, что еще происходит на фронте и почему в фронтовых сводках все чаще упоминается Днепропетровская область, рассказал автор издания Украина.ру Александр Чаленко в материале Первым городом, который ВС РФ освободят на Днепропетровщине, станет родина главы КГБ СССР.

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новости, россия, курахово, донбасс, евгений норин, александр чаленко, вооруженные силы украины, вс рф, украина.ру, часов яр, фронт