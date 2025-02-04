Раненых вэсэушников вывозят из Часова Яра, отступление врага к западу от Курахово: как дела на фронте
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
После перехода российскими силами канала Северский Донец - Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ из окрестностей Часова Яра. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг"
"Продолжается охват Часова Яра подразделениями корпуса, которые перешли канал Северский Донец - Донбасс к северу от населенного пункта (Часов Яр. - Ред.) и двигаются в направлении села Майское. Кадры объективного контроля выявили массовую эвакуацию раненых солдат ВСУ, что подтверждает эффективность ударов", - сообщили в пресс-службе.
Ранее военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру отметил, что освобождение армией России Часова Яра и Дзержинска (Торецка) будет иметь два важных значения. Во-первых, это будет означать обвал ВСУ, во-вторых, станет для ВС РФ "билетом на еще более размашистое представление" – осаду Славянско-Краматорской агломерации.
"Главный наш плюс в том, что мы выруливаем к ней с нескольких сторон. Надо еще учитывать, что мы сейчас обходим Красноармейск (Покровск). Да, обходим его мы в духе Первой мировой войны со скоростью пехотинца, но явственно. И если нам удастся в относительно вменяемый срок окружить Покровск, это облегчит нам штурм оставшейся части Донбасса", - отметил эксперт.
Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что российскими силами взята под контроль трасса снабжения ВСУ в Красноармейске (Покровске). Военкор Юрий Котенок добавил, что подразделения ВС РФ расширяют зону контроля на правом фланге этого направления, а дальше может открыться сразу несколько путей, в зависимости от того, какие решения в ближайшее время примет российское командование.
"Взятие Новой Полтавки за трассой может позволить нашим войскам выйти в тыл Константиновке в обход основного оборонительного рубежа юго-восточнее трассы. Через Тарасовку и Зеленое Поле - выход к Алексадрополю и возможность нанести удар в тыл группировке противника в районе Дзержинска. Продолжаются наши атаки вдоль трассы по посадкам в сторону Малиновки и Елизаветовки, что несет угрозу выхода во фланг Красноармейско - Дмитровской агломерации. Противник ведет активную оборону, пытается контратаковать", - отметил военкор.
В то же время украинский обозреватель Богдан Мирошников подтвердил информацию о том, что ВСУ отступают к западу от Курахово - на участке возле трассы на Запорожье, у села Константинополь. Он добавил, что личному составу ВСУ приходится отходить "из-за огромного преимущества ВС РФ", а также отметил, что "фактор дронов на оптоволокне становится все более существенным на том участке".
О том, что еще происходит на фронте и почему в фронтовых сводках все чаще упоминается Днепропетровская область, рассказал автор издания Украина.ру Александр Чаленко в материале Первым городом, который ВС РФ освободят на Днепропетровщине, станет родина главы КГБ СССР.