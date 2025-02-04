Через 20 дней: Россия запросит заседание Совбеза ООН по Украине - 04.02.2025 Украина.ру
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Через 20 дней: Россия запросит заседание Совбеза ООН по Украине
Через 20 дней: Россия запросит заседание Совбеза ООН по Украине - 04.02.2025 Украина.ру
Через 20 дней: Россия запросит заседание Совбеза ООН по Украине
Москва планирует запросить заседание Совбеза ООН по кризису на Украине в середине февраля. Об этом 4 февраля сообщил первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. Его слова опубликовало агентство РИА Новости
2025-02-04T10:41
2025-02-04T10:41
новости
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василий небензя
дмитрий полянский
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Накануне постпред КНР при ООН Фу Цун обнародовал информацию о том, что несколько стран запросили заседание Совбеза по Украине на 24 февраля, и Китай как председатель органа обеспечит проведение встречи.На заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, которое прошло 16 января по инициативе США и Словении, западные дипломаты в очередной раз обвиняли Россию в "агрессии", пренебрежении к международному праву и территориальной целостности Украины, подрыве, требуя "немедленно убраться" оттуда.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя доходчиво объяснил им, почему страну спешат покинуть все кто только могут, начиная от депутатов и военных, заканчивая судьями и спортсменами.Подробности в материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой "Бегите пока не поздно": Небензя раскрыл Западу глаза на то, как Украина стала концлагерем им. Зеленского.
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новости, украина, россия, сша, василий небензя, дмитрий полянский, оон, совбез, украина.ру
Новости, Украина, Россия, США, Василий Небензя, Дмитрий Полянский, ООН, Совбез, Украина.ру

Через 20 дней: Россия запросит заседание Совбеза ООН по Украине

10:41 04.02.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкСаммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению
Саммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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Москва планирует запросить заседание Совбеза ООН по кризису на Украине в середине февраля. Об этом 4 февраля сообщил первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. Его слова опубликовало агентство РИА Новости

"Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису", - сказал дипломат, отметив, что Россия и США не проводили встреч по урегулированию ситуации на Украине в штаб-квартире Всемирной Организации в Нью-Йорке.

Накануне постпред КНР при ООН Фу Цун обнародовал информацию о том, что несколько стран запросили заседание Совбеза по Украине на 24 февраля, и Китай как председатель органа обеспечит проведение встречи.
На заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, которое прошло 16 января по инициативе США и Словении, западные дипломаты в очередной раз обвиняли Россию в "агрессии", пренебрежении к международному праву и территориальной целостности Украины, подрыве, требуя "немедленно убраться" оттуда.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя доходчиво объяснил им, почему страну спешат покинуть все кто только могут, начиная от депутатов и военных, заканчивая судьями и спортсменами.
Подробности в материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой "Бегите пока не поздно": Небензя раскрыл Западу глаза на то, как Украина стала концлагерем им. Зеленского.
 
НовостиУкраинаРоссияСШАВасилий НебензяДмитрий ПолянскийООНСовбезУкраина.ру
 
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