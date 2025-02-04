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Через 20 дней: Россия запросит заседание Совбеза ООН по Украине

Через 20 дней: Россия запросит заседание Совбеза ООН по Украине - 04.02.2025 Украина.ру

Через 20 дней: Россия запросит заседание Совбеза ООН по Украине

Москва планирует запросить заседание Совбеза ООН по кризису на Украине в середине февраля. Об этом 4 февраля сообщил первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. Его слова опубликовало агентство РИА Новости

2025-02-04T10:41

2025-02-04T10:41

2025-02-04T10:41

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Накануне постпред КНР при ООН Фу Цун обнародовал информацию о том, что несколько стран запросили заседание Совбеза по Украине на 24 февраля, и Китай как председатель органа обеспечит проведение встречи.На заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, которое прошло 16 января по инициативе США и Словении, западные дипломаты в очередной раз обвиняли Россию в "агрессии", пренебрежении к международному праву и территориальной целостности Украины, подрыве, требуя "немедленно убраться" оттуда.Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя доходчиво объяснил им, почему страну спешат покинуть все кто только могут, начиная от депутатов и военных, заканчивая судьями и спортсменами.Подробности в материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой "Бегите пока не поздно": Небензя раскрыл Западу глаза на то, как Украина стала концлагерем им. Зеленского.

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новости, украина, россия, сша, василий небензя, дмитрий полянский, оон, совбез, украина.ру