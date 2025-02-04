Через 20 дней: Россия запросит заседание Совбеза ООН по Украине
© РИА Новости . Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкСаммит государств – членов Совета Безопасности ООН по ядерному разоружению и нераспространению
Москва планирует запросить заседание Совбеза ООН по кризису на Украине в середине февраля. Об этом 4 февраля сообщил первый зампостпреда России при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. Его слова опубликовало агентство РИА Новости
"Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису", - сказал дипломат, отметив, что Россия и США не проводили встреч по урегулированию ситуации на Украине в штаб-квартире Всемирной Организации в Нью-Йорке.
На заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Украине, которое прошло 16 января по инициативе США и Словении, западные дипломаты в очередной раз обвиняли Россию в "агрессии", пренебрежении к международному праву и территориальной целостности Украины, подрыве, требуя "немедленно убраться" оттуда.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя доходчиво объяснил им, почему страну спешат покинуть все кто только могут, начиная от депутатов и военных, заканчивая судьями и спортсменами.
Подробности в материале автора издания Украина.ру Евгении Кондаковой "Бегите пока не поздно": Небензя раскрыл Западу глаза на то, как Украина стала концлагерем им. Зеленского.