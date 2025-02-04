Прекращение государственности: Ищенко рассказал, чем грозит России сохранение суверенитета Украины
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Если на окружающих Россию территориях существует любая государственность, то всегда возможна ее переориентация на другие источники силы. Россия может даже сохранить какую-то часть Украины. Это зависит от того, как сложатся переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Красную черту Украина пересекла еще в 2004 году, у России тогда была более взвешенная позиция после первого Майдана. И тогда она еще говорила о возвращении к нормальному формату сотрудничества, рассказал эксперт.
"Но Россия уже должна была задумываться, как предотвратить майданы в будущем. А это возможно только с прекращением существования государственности. Потому что если существует любая государственность на окружающих Россию территориях, то ее переориентация на другие источники силы возможна", — отметил Ищенко.
"То есть, если у вас есть суверенное или даже квазисуверенное государство рядом, то прекратить там работу иностранных спецслужб против себя вы не можете полностью. Поэтому единственный способ прекратить это удовольствие, это ликвидировать эти суверенитеты", — указал политолог.
Россия может сделать паузу, может даже сохранить какую-то часть Украины. Это зависит от того, как сложатся переговоры, какой будет внутриполитическая ситуация в России. Но даже если сейчас какой-то кусок Украины останется, это не навсегда, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его на сайте Украина.ру.
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