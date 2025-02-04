https://ukraina.ru/20250204/1060782669.html

Прекращение государственности: Ищенко рассказал, чем грозит России сохранение суверенитета Украины

Прекращение государственности: Ищенко рассказал, чем грозит России сохранение суверенитета Украины - 04.02.2025 Украина.ру

Прекращение государственности: Ищенко рассказал, чем грозит России сохранение суверенитета Украины

Если на окружающих Россию территориях существует любая государственность, то всегда возможна ее переориентация на другие источники силы. Россия может даже сохранить какую-то часть Украины. Это зависит от того, как сложатся переговоры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2025-02-04T04:15

2025-02-04T04:15

2025-02-04T04:15

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ростислав ищенко

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Красную черту Украина пересекла еще в 2004 году, у России тогда была более взвешенная позиция после первого Майдана. И тогда она еще говорила о возвращении к нормальному формату сотрудничества, рассказал эксперт.По его словам, Сирию переориентировали в течение одной недели, Молдавию и Киргизию переориентировали уже несколько раз, и сейчас пытаются это сделать с Грузией."То есть, если у вас есть суверенное или даже квазисуверенное государство рядом, то прекратить там работу иностранных спецслужб против себя вы не можете полностью. Поэтому единственный способ прекратить это удовольствие, это ликвидировать эти суверенитеты", — указал политолог.Россия может сделать паузу, может даже сохранить какую-то часть Украины. Это зависит от того, как сложатся переговоры, какой будет внутриполитическая ситуация в России. Но даже если сейчас какой-то кусок Украины останется, это не навсегда, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислава Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его на сайте Украина.ру.Также на эту тему в материале "Мир, к которому мы стремимся" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250203/1060761975.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, ростислав ищенко, переговоры, государство, суверенитет, территория, сво, детали, сирия, грузия, спецоперация