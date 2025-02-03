"Ценой жизни сотен тысяч украинских граждан": в НАТО готовятся убрать Зеленского - СВР - 03.02.2025 Украина.ру
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"Ценой жизни сотен тысяч украинских граждан": в НАТО готовятся убрать Зеленского - СВР
"Ценой жизни сотен тысяч украинских граждан": в НАТО готовятся убрать Зеленского - СВР - 03.02.2025 Украина.ру
"Ценой жизни сотен тысяч украинских граждан": в НАТО готовятся убрать Зеленского - СВР
В НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского. В альянсе наконец поняли, что время "просроченного" президента Украины сочтено. Об этом 3 февраля сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
2025-02-03T14:56
2025-02-03T15:38
новости
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владимир зеленский
кит келлог
дональд трамп
нато
служба внешней разведки
верховная рада
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По информации российской разведки, в штаб-квартире НАТО в скором времени обнародуют сведения о присвоении лично Зеленским и членами его команды более полутора миллиардов долларов средств, предназначавшихся на закупку боеприпасов.Также СВР известно, что руководство НАТО планирует вскрыть схему вывода за границу денежного довольствия 130 тысяч погибших украинских военных, которые продолжают числиться живыми.Среди прочего, отметили в СВР, альянс собирается предать огласке факт причастности Киева к продаже вооружений различным группировкам в Африке.И действительно, первые "ласточки" скорых президентских выборов на Украине уже "прилетали" из-за океана. В частности, на днях спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что "США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы".В интервью информагентству Келлог заявил, что президентские и парламентские выборы на Украине "должны быть проведены" и СВО не может считаться приемлемым основанием для отказа от демократических стандартов."В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться", — заявил Келлог, комментируя украинскую проблему.Версии о том, как сложится судьба Зеленского, эксперты строят уже давно. В частности, ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене предположил, что британские спецслужбы в нужный момент вывезут Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака с Украины.Еще раньше испанская газета El Mundo сообщила, что Запад готовит Зеленскому "золотое изгнание" в Лондон во время подготовки к отложенным президентским выборам.Зеленскому пророчат не только политический конец, но и предрекают физическую расправу. Ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Он написал, что судьба главы киевского режима уже предрешена.Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая прошлого года. Однако он отказался проводить новые выборы, мотивировав свое решение военным положением.Другие подробности - в материале Речевое недержание Зеленского: симптом скорого слива нелегитимного президента Украины.
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новости, украина, россия, киев, владимир зеленский, кит келлог, дональд трамп, нато, служба внешней разведки , верховная рада
Новости, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Кит Келлог, Дональд Трамп, НАТО, Служба внешней разведки , Верховная Рада

"Ценой жизни сотен тысяч украинских граждан": в НАТО готовятся убрать Зеленского - СВР

14:56 03.02.2025 (обновлено: 15:38 03.02.2025)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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В НАТО готовят масштабную операцию по дискредитации Владимира Зеленского. В альянсе наконец поняли, что время "просроченного" президента Украины сочтено. Об этом 3 февраля сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России
"В НАТО хотели бы избавиться от главы киевского режима, в идеале в результате псевдодемократических выборов. По расчетам альянса, они могли бы состояться на Украине не позднее осени текущего года", - отметили в СВР, выразив сожаление, что "понимание далось ценой жизни сотен тысяч украинских граждан".
По информации российской разведки, в штаб-квартире НАТО в скором времени обнародуют сведения о присвоении лично Зеленским и членами его команды более полутора миллиардов долларов средств, предназначавшихся на закупку боеприпасов.
Также СВР известно, что руководство НАТО планирует вскрыть схему вывода за границу денежного довольствия 130 тысяч погибших украинских военных, которые продолжают числиться живыми.
Среди прочего, отметили в СВР, альянс собирается предать огласке факт причастности Киева к продаже вооружений различным группировкам в Африке.
И действительно, первые "ласточки" скорых президентских выборов на Украине уже "прилетали" из-за океана. В частности, на днях спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что "США хотят, чтобы Украина провела выборы, возможно, к концу года, особенно если Киев сможет договориться о перемирии с Россией в ближайшие месяцы".
В интервью информагентству Келлог заявил, что президентские и парламентские выборы на Украине "должны быть проведены" и СВО не может считаться приемлемым основанием для отказа от демократических стандартов.
"В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они это сделали. Я думаю, что это хорошо для демократии. В этом и заключается красота прочной демократии, когда у вас есть более чем один человек, который потенциально может баллотироваться", — заявил Келлог, комментируя украинскую проблему.
Версии о том, как сложится судьба Зеленского, эксперты строят уже давно. В частности, ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене предположил, что британские спецслужбы в нужный момент вывезут Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака с Украины.
Еще раньше испанская газета El Mundo сообщила, что Запад готовит Зеленскому "золотое изгнание" в Лондон во время подготовки к отложенным президентским выборам.
Зеленскому пророчат не только политический конец, но и предрекают физическую расправу. Ранее ходячим мертвецом его назвал американский журналист Джексон Хинкл. Он написал, что судьба главы киевского режима уже предрешена.
Полномочия Зеленского на посту президента Украины закончились в ночь на 21 мая прошлого года. Однако он отказался проводить новые выборы, мотивировав свое решение военным положением.
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Другие подробности - в материале Речевое недержание Зеленского: симптом скорого слива нелегитимного президента Украины.
 
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