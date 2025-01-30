"Их хорошо видно по ночам": Сальдо сообщил, что число наемников в Херсоне кратно количеству военных ВСУ
11:35 30.01.2025 (обновлено: 11:39 30.01.2025)
© NATO Иностранный наемник НАТО
© NATO
Количество иностранных наемников и инструкторов в Херсоне, который пока еще находится под контролем киевского режима, не уступает числу самих украинских военнослужащих, располагающихся в городе. Об этом 30 января СМИ сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
"Военные ВСУ в Херсоне маскируются под гражданских. Но помимо них в городе есть еще и наемники. Днем они не так заметны. Зато их хорошо видно по ночам, когда действует комендантский час, и обычные гражданские на улицах отсутствуют", - отметил Сальдо.
Он добавил, что Киев пытается скрыть точное число "диких гусей", сконцентрированных в Херсоне, однако местные жители сообщают, что слышат на улицах французскую, польскую и английскую речь. И число наемников в городе примерно кратно количеству самих солдат ВСУ.
Ранее губернатор региона замечал, что украинская армия не оставляет бессмысленных попыток высадиться на Тендровской косе в Херсонской области.
"Суровые свидетельства их уцелевших коллег и растущее количество жертв показывают непонятную, но важную роль американских фронтовиков в войне, которую президент Дональд Трамп назвал "смешной" и подтолкнул российского президента Владимира Путина к дипломатическому завершению", - заявили в издании.
Авторы статьи также отметили, что родные пропавших без вести жалуются: им больно, ведь они не могут похоронить своих сыновей и официально объявить их мертвыми.
Тем временем бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски констатировала, что ВСУ отступают на всех участках фронта, где завязываются бои с Российской Армией.
"Украинская армия очень близка к коллапсу, в этом не сомнений. <...> Они быстро убегают со всех участков, где вступают в [военный] контакт с русскими. Так было и раньше, но сейчас этот процесс ускоряется", - сказала Квятковски, уточнив, что вероятное понижение призывного возраста до 18 лет вряд ли поможет украинской армии переломить ситуацию, так как большая часть украинцев хочет именно мира, а не возвращения потерянных территорий.
Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова.
"Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.
О продвижении ВС РФ - в материале Свободная Новоелизаветовка: что происходит на фронте.