"Их хорошо видно по ночам": Сальдо сообщил, что число наемников в Херсоне кратно количеству военных ВСУ - 30.01.2025 Украина.ру
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"Их хорошо видно по ночам": Сальдо сообщил, что число наемников в Херсоне кратно количеству военных ВСУ
"Их хорошо видно по ночам": Сальдо сообщил, что число наемников в Херсоне кратно количеству военных ВСУ - 30.01.2025 Украина.ру
"Их хорошо видно по ночам": Сальдо сообщил, что число наемников в Херсоне кратно количеству военных ВСУ
Количество иностранных наемников и инструкторов в Херсоне, который пока еще находится под контролем киевского режима, не уступает числу самих украинских военнослужащих, располагающихся в городе. Об этом 30 января СМИ сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2025-01-30T11:35
2025-01-30T11:39
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Он добавил, что Киев пытается скрыть точное число "диких гусей", сконцентрированных в Херсоне, однако местные жители сообщают, что слышат на улицах французскую, польскую и английскую речь. И число наемников в городе примерно кратно количеству самих солдат ВСУ.Ранее губернатор региона замечал, что украинская армия не оставляет бессмысленных попыток высадиться на Тендровской косе в Херсонской области.Параллельно американское издание CNN опубликовало информацию о том, что на Украине только за последнее время пропали более 20 граждан США, а количество погибших американских военных на поле боя значительно возросло."Суровые свидетельства их уцелевших коллег и растущее количество жертв показывают непонятную, но важную роль американских фронтовиков в войне, которую президент Дональд Трамп назвал "смешной" и подтолкнул российского президента Владимира Путина к дипломатическому завершению", - заявили в издании.Авторы статьи также отметили, что родные пропавших без вести жалуются: им больно, ведь они не могут похоронить своих сыновей и официально объявить их мертвыми.Тем временем бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски констатировала, что ВСУ отступают на всех участках фронта, где завязываются бои с Российской Армией.Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова."Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.Жданова добавила, что основной контингент в рядах ВСУ составили военнослужащие из Польши, США, Франции и Грузии.О продвижении ВС РФ - в материале Свободная Новоелизаветовка: что происходит на фронте.
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новости, херсон, сша, херсонская область, владимир сальдо, дональд трамп, владимир путин, вооруженные силы украины, cnn, пентагон, иностранные наемники
Новости, Херсон, США, Херсонская область, Владимир Сальдо, Дональд Трамп, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, CNN, Пентагон, иностранные наемники

"Их хорошо видно по ночам": Сальдо сообщил, что число наемников в Херсоне кратно количеству военных ВСУ

11:35 30.01.2025 (обновлено: 11:39 30.01.2025)
 
© NATO Иностранный наемник НАТО
Иностранный наемник НАТО
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Количество иностранных наемников и инструкторов в Херсоне, который пока еще находится под контролем киевского режима, не уступает числу самих украинских военнослужащих, располагающихся в городе. Об этом 30 января СМИ сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
"Военные ВСУ в Херсоне маскируются под гражданских. Но помимо них в городе есть еще и наемники. Днем они не так заметны. Зато их хорошо видно по ночам, когда действует комендантский час, и обычные гражданские на улицах отсутствуют", - отметил Сальдо.
Он добавил, что Киев пытается скрыть точное число "диких гусей", сконцентрированных в Херсоне, однако местные жители сообщают, что слышат на улицах французскую, польскую и английскую речь. И число наемников в городе примерно кратно количеству самих солдат ВСУ.
Ранее губернатор региона замечал, что украинская армия не оставляет бессмысленных попыток высадиться на Тендровской косе в Херсонской области.
Параллельно американское издание CNN опубликовало информацию о том, что на Украине только за последнее время пропали более 20 граждан США, а количество погибших американских военных на поле боя значительно возросло.
"Суровые свидетельства их уцелевших коллег и растущее количество жертв показывают непонятную, но важную роль американских фронтовиков в войне, которую президент Дональд Трамп назвал "смешной" и подтолкнул российского президента Владимира Путина к дипломатическому завершению", - заявили в издании.
Авторы статьи также отметили, что родные пропавших без вести жалуются: им больно, ведь они не могут похоронить своих сыновей и официально объявить их мертвыми.
Тем временем бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски констатировала, что ВСУ отступают на всех участках фронта, где завязываются бои с Российской Армией.

"Украинская армия очень близка к коллапсу, в этом не сомнений. <...> Они быстро убегают со всех участков, где вступают в [военный] контакт с русскими. Так было и раньше, но сейчас этот процесс ускоряется", - сказала Квятковски, уточнив, что вероятное понижение призывного возраста до 18 лет вряд ли поможет украинской армии переломить ситуацию, так как большая часть украинцев хочет именно мира, а не возвращения потерянных территорий.

Иностранный наемник, НАТО
11:27
Родственники не могут похоронить: американские наемники пропадают на Украине без вести — CNNБолее 20-ти американских наемников, которые значились в рядах ВСУ, пропали без вести. Об этом 30 января рассказал американский телеканал CNN
Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.
Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3–7 тысяч (примерно от 300 до 700 тысяч рублей) ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова.
"Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.
Жданова добавила, что основной контингент в рядах ВСУ составили военнослужащие из Польши, США, Франции и Грузии.
О продвижении ВС РФ - в материале Свободная Новоелизаветовка: что происходит на фронте.
 
НовостиХерсонСШАХерсонская областьВладимир СальдоДональд ТрампВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныCNNПентагониностранные наемники
 
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