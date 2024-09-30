Ирландский министр обороны предупредил своих граждан о смерти на Украине
10:53 30.09.2024 (обновлено: 11:03 30.09.2024)
© LoradoИностранный наемник
© Lorado
Издание The Sunday Times предупредило европейцев, желающих вступить в ряды ВСУ, что это наемничество крайне опасно для жизни. В качестве подтверждения этого заключения журналисты газеты привели статистику, согласно которой более 50% пехотинцев получают ранения или гибнут в течение нескольких дней после попадания на фронт
Также издание привело слова министра обороны Ирландии Михола Мартина, заявившего, что людям, которые не имеют никакой военной подготовки, не нужно отправляться на войну.
Впрочем, как показывает практика, гибнут не только "дикие гуси"-новички, но и опытные военные. Об этом ранее писала ирландская газета Irish Independent. Издание привело в пример историю 29-летнего наемника Роберта Дигена, который погиб 19 сентября в районе Купянска. До того, как попасть на Украину, он служил в силах специальных операций Ирландских сил обороны и участвовал в войне в Сирии.
"Господин Диган был высококвалифицированным и преданным своему делу солдатом, ранее служившим в крыле рейнджеров армии и инженерном подразделении учебного центра сил обороны", уточнила Irish Independent.
По последний данным Минобороны РФ, в ходе СВО было уничтожено не менее шести тысяч "диких гусей" из разных стран, а на днях Следственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ.
26 сентября, 11:04Следком России привлек к ответственности почти 800 воюющих за ВСУ наемниковСледственный комитет России привлек к уголовной ответственности 785 иностранных наемников, воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил 26 сентября председатель СК Александр Бастрыкин на оперативном совещании в Донецке