https://ukraina.ru/20230918/1049485900.html

Пытали и убили свои: появились новые подробности гибели британского наемника на Украине

Пытали и убили свои: появились новые подробности гибели британского наемника на Украине - 18.09.2023 Украина.ру

Пытали и убили свои: появились новые подробности гибели британского наемника на Украине

Британский наемник, 31-летний Джордан Чедвик, тело которого со связанными за спиной руками нашли в одном из водоемов на Украине, предположительно, был подвергнут пыткам и убит другим британцем. Такую версию следствия 18 сентября опубликовало британская газета The Sun

2023-09-18T10:30

2023-09-18T10:30

2023-09-18T10:30

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По информации следствия, перед смертью британский наемник был подвергнут пыткам. На это указывает вода в его легких, состав которой не совпал с тем водоемом, где боевик был найден.Версию причастности к этой истории другого британца подтверждают и другие наемники. Журналисты The Sun отметили, что боевики даже назвали конкретную фамилию.О том, что тело Чедвика с признаками насильственной смерти было найдено на Украине, стало известно чуть больше недели назад. СМИ уже тогда отметили, что погиб боевик "при очень странных обстоятельствах": родные наемника узнали о его смерти 26 июня, тело удалось доставить на родину лишь в начале августа.Расследованием дела занимается Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Заняться расследованием гибели Чедвика там решили только после того, как украинская полиция обнаружила тело второго британца, предположительно 36-летнего Дэниела Берка. По предварительной информации, его застрелили и похоронили в неглубокой могиле под Запорожьем.

https://ukraina.ru/20230909/1049288493.html

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новости, британия, иностранные наемники, наемники, украина, тело, река