Пытали и убили свои: появились новые подробности гибели британского наемника на Украине - 18.09.2023 Украина.ру
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Пытали и убили свои: появились новые подробности гибели британского наемника на Украине
Пытали и убили свои: появились новые подробности гибели британского наемника на Украине - 18.09.2023 Украина.ру
Пытали и убили свои: появились новые подробности гибели британского наемника на Украине
Британский наемник, 31-летний Джордан Чедвик, тело которого со связанными за спиной руками нашли в одном из водоемов на Украине, предположительно, был подвергнут пыткам и убит другим британцем. Такую версию следствия 18 сентября опубликовало британская газета The Sun
2023-09-18T10:30
2023-09-18T10:30
новости
британия
иностранные наемники
наемники
украина
тело
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По информации следствия, перед смертью британский наемник был подвергнут пыткам. На это указывает вода в его легких, состав которой не совпал с тем водоемом, где боевик был найден.Версию причастности к этой истории другого британца подтверждают и другие наемники. Журналисты The Sun отметили, что боевики даже назвали конкретную фамилию.О том, что тело Чедвика с признаками насильственной смерти было найдено на Украине, стало известно чуть больше недели назад. СМИ уже тогда отметили, что погиб боевик "при очень странных обстоятельствах": родные наемника узнали о его смерти 26 июня, тело удалось доставить на родину лишь в начале августа.Расследованием дела занимается Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Заняться расследованием гибели Чедвика там решили только после того, как украинская полиция обнаружила тело второго британца, предположительно 36-летнего Дэниела Берка. По предварительной информации, его застрелили и похоронили в неглубокой могиле под Запорожьем.
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новости, британия, иностранные наемники, наемники, украина, тело, река
Новости, Британия, иностранные наемники, наемники, Украина, тело, река

Пытали и убили свои: появились новые подробности гибели британского наемника на Украине

10:30 18.09.2023
 
© Brenda Chadwick
© Brenda Chadwick
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Британский наемник, 31-летний Джордан Чедвик, тело которого со связанными за спиной руками нашли в одном из водоемов на Украине, предположительно, был подвергнут пыткам и убит другим британцем. Такую версию следствия 18 сентября опубликовало британская газета The Sun
По информации следствия, перед смертью британский наемник был подвергнут пыткам. На это указывает вода в его легких, состав которой не совпал с тем водоемом, где боевик был найден.
Версию причастности к этой истории другого британца подтверждают и другие наемники. Журналисты The Sun отметили, что боевики даже назвали конкретную фамилию.
О том, что тело Чедвика с признаками насильственной смерти было найдено на Украине, стало известно чуть больше недели назад. СМИ уже тогда отметили, что погиб боевик "при очень странных обстоятельствах": родные наемника узнали о его смерти 26 июня, тело удалось доставить на родину лишь в начале августа.
Расследованием дела занимается Государственное бюро расследований (ГБР) Украины. Заняться расследованием гибели Чедвика там решили только после того, как украинская полиция обнаружила тело второго британца, предположительно 36-летнего Дэниела Берка. По предварительной информации, его застрелили и похоронили в неглубокой могиле под Запорожьем.
"Гибель двух британских добровольцев посеяла страх среди тех, кто собрался помочь Украине в борьбе с Россией", - резюмировал The Sun.
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
9 сентября, 12:44
Связанное тело британского наемника нашли в водоеме на Украине - Sky NewsВ одном из украинских водоемов обнаружили тело иностранного наемника - Джордана Чедвика из британского графства Ланкашир. Он находился в воде со связанными за спиной руками. Об этом со ссылкой на МИД Украины 9 сентября сообщил телеканал Sky News
 
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