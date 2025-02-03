Песков ответил, собирается ли Россия вмешиваться в торговые войны Трампа - 03.02.2025 Украина.ру
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Песков ответил, собирается ли Россия вмешиваться в торговые войны Трампа
Песков ответил, собирается ли Россия вмешиваться в торговые войны Трампа - 03.02.2025 Украина.ру
Песков ответил, собирается ли Россия вмешиваться в торговые войны Трампа
Российские власти не намерены вмешиваться в торговое противостояние США, Канады, Мексики и Китая. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов озвучить позицию Кремля относительно позиции Москвы по указу лидера США Дональда Трампа о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики
2025-02-03T13:57
2025-02-03T13:57
новости
россия
канада
китай
дональд трамп
дмитрий песков
джастин трюдо
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вто
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В минувшую субботу вступили в силу введенные Америкой 25%-ные пошлины на импортные товары из Канады и Мексики, а также 10%-ные - на продукцию из КНР. По словам Трампа, тарифы затрагивают нефть, газ, сталь, алюминий, медь и микрочипы. Трамп также обещал ввести тарифы против Евросоюза, так как Брюссель "ужасно относится к США".И это уже вторая волна торговой войны, объявленной Трампом. Первый ее этап пришелся на 2018-19 годы. Однако тогда она коснулась меньшего объема импорта ($380 млрд) и велась более избирательно, отмечают специалисты. Теперь речь идет об импорте в США объемом в $1,3 трлн. Именно на такую сумму Оттава, Мехико и Пекин поставляют товаров Вашингтону.Страны-адресаты американского президента уже объявили, что примут ответные меры. В частности, в ряде провинций Канады уже начали вводить ограничения или полный запрет на продажу произведенного в Америке алкоголя. Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо обещал не останавливаться на достигнутом и обложить 25%-ными пошлинами американский экспорт на сумму $155 млрд, включая вина, апельсиновый сок, пиво, кофе, косметику, мотоциклы, бумагу, арахисовое масло, одежду и обувь.Пригрозила ответом Вашингтону и президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Она сообщила, что уже велела министру экономики страны реализовать уже обдуманный "план Б", предусматривающий ответные тарифы в диапазоне от 5 до 20%. Ожидается, что они затронут свинину, сыр, сталь, алюминий, а также автопром.Китай пообещал, что оспорит пошлину Трампа во Всемирной торговой организации (ВТО), а также примет "контрмеры", призвав США "вступить в откровенный диалог и укрепить сотрудничество".России в новом американском списке не оказалось, однако политика Трампа в части пошлин обязательно коснется Москвы, уверены большинство экспертов. Еще в декабре "Независимая газета" написала о том, что тарифная война Трампа с Китаем может уполовинить резервы России в юанях. Издание указывало, что в ответ на действия нового американского лидера китайские власти готовят девальвацию юаня в качестве самого логичного ответа. Для России это будет означать потерю части валютных резервов.Другие версии о том, как трамповские тарифы повлияют на экономику России, а также мотивы американского лидера изучила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале "Блестящее будущее, когда начинается боль". Трамп начал тарифную войну, как это отразится на России.
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новости, россия, канада, китай, дональд трамп, дмитрий песков, джастин трюдо, ес, вто, украина.ру, тарифы, кнр (китай), мексика
Новости, Россия, Канада, Китай, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Джастин Трюдо, ЕС, ВТО, Украина.ру, тарифы, КНР (Китай), Мексика

Песков ответил, собирается ли Россия вмешиваться в торговые войны Трампа

13:57 03.02.2025
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Российские власти не намерены вмешиваться в торговое противостояние США, Канады, Мексики и Китая. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов озвучить позицию Кремля относительно позиции Москвы по указу лидера США Дональда Трампа о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики
"Там много своих напряженностей", - сказал Песков, уточнив, что с этим должны разбираться те страны, которые принимают участие в этом процессе.
В минувшую субботу вступили в силу введенные Америкой 25%-ные пошлины на импортные товары из Канады и Мексики, а также 10%-ные - на продукцию из КНР. По словам Трампа, тарифы затрагивают нефть, газ, сталь, алюминий, медь и микрочипы. Трамп также обещал ввести тарифы против Евросоюза, так как Брюссель "ужасно относится к США".
И это уже вторая волна торговой войны, объявленной Трампом. Первый ее этап пришелся на 2018-19 годы. Однако тогда она коснулась меньшего объема импорта ($380 млрд) и велась более избирательно, отмечают специалисты. Теперь речь идет об импорте в США объемом в $1,3 трлн. Именно на такую сумму Оттава, Мехико и Пекин поставляют товаров Вашингтону.
Страны-адресаты американского президента уже объявили, что примут ответные меры. В частности, в ряде провинций Канады уже начали вводить ограничения или полный запрет на продажу произведенного в Америке алкоголя. Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо обещал не останавливаться на достигнутом и обложить 25%-ными пошлинами американский экспорт на сумму $155 млрд, включая вина, апельсиновый сок, пиво, кофе, косметику, мотоциклы, бумагу, арахисовое масло, одежду и обувь.
Пригрозила ответом Вашингтону и президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Она сообщила, что уже велела министру экономики страны реализовать уже обдуманный "план Б", предусматривающий ответные тарифы в диапазоне от 5 до 20%. Ожидается, что они затронут свинину, сыр, сталь, алюминий, а также автопром.
Китай пообещал, что оспорит пошлину Трампа во Всемирной торговой организации (ВТО), а также примет "контрмеры", призвав США "вступить в откровенный диалог и укрепить сотрудничество".
России в новом американском списке не оказалось, однако политика Трампа в части пошлин обязательно коснется Москвы, уверены большинство экспертов. Еще в декабре "Независимая газета" написала о том, что тарифная война Трампа с Китаем может уполовинить резервы России в юанях. Издание указывало, что в ответ на действия нового американского лидера китайские власти готовят девальвацию юаня в качестве самого логичного ответа. Для России это будет означать потерю части валютных резервов.
Другие версии о том, как трамповские тарифы повлияют на экономику России, а также мотивы американского лидера изучила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале "Блестящее будущее, когда начинается боль". Трамп начал тарифную войну, как это отразится на России.
 
НовостиРоссияКанадаКитайДональд ТрампДмитрий ПесковДжастин ТрюдоЕСВТОУкраина.рутарифыКНР (Китай)Мексика
 
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