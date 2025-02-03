Песков ответил, собирается ли Россия вмешиваться в торговые войны Трампа
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Российские власти не намерены вмешиваться в торговое противостояние США, Канады, Мексики и Китая. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов озвучить позицию Кремля относительно позиции Москвы по указу лидера США Дональда Трампа о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики
"Там много своих напряженностей", - сказал Песков, уточнив, что с этим должны разбираться те страны, которые принимают участие в этом процессе.
В минувшую субботу вступили в силу введенные Америкой 25%-ные пошлины на импортные товары из Канады и Мексики, а также 10%-ные - на продукцию из КНР. По словам Трампа, тарифы затрагивают нефть, газ, сталь, алюминий, медь и микрочипы. Трамп также обещал ввести тарифы против Евросоюза, так как Брюссель "ужасно относится к США".
И это уже вторая волна торговой войны, объявленной Трампом. Первый ее этап пришелся на 2018-19 годы. Однако тогда она коснулась меньшего объема импорта ($380 млрд) и велась более избирательно, отмечают специалисты. Теперь речь идет об импорте в США объемом в $1,3 трлн. Именно на такую сумму Оттава, Мехико и Пекин поставляют товаров Вашингтону.
Страны-адресаты американского президента уже объявили, что примут ответные меры. В частности, в ряде провинций Канады уже начали вводить ограничения или полный запрет на продажу произведенного в Америке алкоголя. Также премьер-министр Канады Джастин Трюдо обещал не останавливаться на достигнутом и обложить 25%-ными пошлинами американский экспорт на сумму $155 млрд, включая вина, апельсиновый сок, пиво, кофе, косметику, мотоциклы, бумагу, арахисовое масло, одежду и обувь.
Пригрозила ответом Вашингтону и президент Мексики Клаудия Шейнбаум. Она сообщила, что уже велела министру экономики страны реализовать уже обдуманный "план Б", предусматривающий ответные тарифы в диапазоне от 5 до 20%. Ожидается, что они затронут свинину, сыр, сталь, алюминий, а также автопром.
России в новом американском списке не оказалось, однако политика Трампа в части пошлин обязательно коснется Москвы, уверены большинство экспертов. Еще в декабре "Независимая газета" написала о том, что тарифная война Трампа с Китаем может уполовинить резервы России в юанях. Издание указывало, что в ответ на действия нового американского лидера китайские власти готовят девальвацию юаня в качестве самого логичного ответа. Для России это будет означать потерю части валютных резервов.
Другие версии о том, как трамповские тарифы повлияют на экономику России, а также мотивы американского лидера изучила автор издания Украина.ру Марина Полякова в материале "Блестящее будущее, когда начинается боль". Трамп начал тарифную войну, как это отразится на России.