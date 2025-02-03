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Смерть сослуживцев и отсутствие мотивации: Поликарпов раскрыл, почему солдаты ВСУ все чаще уходят в СЗЧ

Смерть сослуживцев и отсутствие мотивации: Поликарпов раскрыл, почему солдаты ВСУ все чаще уходят в СЗЧ - 03.02.2025 Украина.ру

Смерть сослуживцев и отсутствие мотивации: Поликарпов раскрыл, почему солдаты ВСУ все чаще уходят в СЗЧ

Самовольное оставление части – это большая проблема для ВСУ. И здесь есть две причины: частая гибель личного состава и отсутствия мотивации у мобилизованных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-02-03T06:00

2025-02-03T06:00

2025-02-03T06:00

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В декабре 2024 года на Украине было возбуждено 17 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления воинской части, об этом свидетельствуют официальные данные украинской прокуратуры.Самовольное оставление части (СЗЧ) – это большая проблема для украинской армии, отмечает эксперт. Более того, на Украине уже поднимается вопрос о мобилизации молодежи (от 18 до 25 лет), потому что все остальные возрастные категории уже закончились, указал историк.Ранее киевский режим от этого воздерживался, молодежь была неприкосновенной, юноши вступали только в тероборону. Но весной этот возраст тоже будет вычерпан, и дальше Украине будет негде брать людей, отметил он."Мобилизацию женщин я всерьез не рассматриваю по понятным причинам. И я не думаю, что те же колумбийцы могут пригнать такое количество наемников, чтобы залатать все дыры в обороне. Да, колумбийцы безбашенные. Эти люди не ценят ни свою, ни чужую жизнь. Но тысячи таких боевиков завезти не удастся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.О новой провокации ВСУ в Курской области — в статье Павла Котова "Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250201/1060721128.html

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