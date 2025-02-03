Смерть сослуживцев и отсутствие мотивации: Поликарпов раскрыл, почему солдаты ВСУ все чаще уходят в СЗЧ - 03.02.2025 Украина.ру
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Смерть сослуживцев и отсутствие мотивации: Поликарпов раскрыл, почему солдаты ВСУ все чаще уходят в СЗЧ
Смерть сослуживцев и отсутствие мотивации: Поликарпов раскрыл, почему солдаты ВСУ все чаще уходят в СЗЧ - 03.02.2025 Украина.ру
Смерть сослуживцев и отсутствие мотивации: Поликарпов раскрыл, почему солдаты ВСУ все чаще уходят в СЗЧ
Самовольное оставление части – это большая проблема для ВСУ. И здесь есть две причины: частая гибель личного состава и отсутствия мотивации у мобилизованных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-02-03T06:00
2025-02-03T06:00
новости
украина
всу
дезертирство
мобилизация
украинская армия
иностранные наемники
колумбия
женщины
потери всу
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В декабре 2024 года на Украине было возбуждено 17 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления воинской части, об этом свидетельствуют официальные данные украинской прокуратуры.Самовольное оставление части (СЗЧ) – это большая проблема для украинской армии, отмечает эксперт. Более того, на Украине уже поднимается вопрос о мобилизации молодежи (от 18 до 25 лет), потому что все остальные возрастные категории уже закончились, указал историк.Ранее киевский режим от этого воздерживался, молодежь была неприкосновенной, юноши вступали только в тероборону. Но весной этот возраст тоже будет вычерпан, и дальше Украине будет негде брать людей, отметил он."Мобилизацию женщин я всерьез не рассматриваю по понятным причинам. И я не думаю, что те же колумбийцы могут пригнать такое количество наемников, чтобы залатать все дыры в обороне. Да, колумбийцы безбашенные. Эти люди не ценят ни свою, ни чужую жизнь. Но тысячи таких боевиков завезти не удастся", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.О новой провокации ВСУ в Курской области — в статье Павла Котова "Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, всу, дезертирство , мобилизация, украинская армия, иностранные наемники, колумбия, женщины, потери всу, сво, детали, спецоперация, молодежь
Новости, Украина, ВСУ, дезертирство , мобилизация, украинская армия, иностранные наемники, Колумбия, женщины, потери ВСУ, СВО, детали, Спецоперация, молодежь

Смерть сослуживцев и отсутствие мотивации: Поликарпов раскрыл, почему солдаты ВСУ все чаще уходят в СЗЧ

06:00 03.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Самовольное оставление части – это большая проблема для ВСУ. И здесь есть две причины: частая гибель личного состава и отсутствия мотивации у мобилизованных. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
В декабре 2024 года на Украине было возбуждено 17 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления воинской части, об этом свидетельствуют официальные данные украинской прокуратуры.
Самовольное оставление части (СЗЧ) – это большая проблема для украинской армии, отмечает эксперт.
"Она происходит от двух вещей: от гибели личного состава (чем больше в части потерь, тем больше солдат хотят ее покинуть) и от мотивации личного состава (мотивированные люди на Украине закончились, поэтому их приходится ловить на улицах)", — констатировал Поликарпов.
Более того, на Украине уже поднимается вопрос о мобилизации молодежи (от 18 до 25 лет), потому что все остальные возрастные категории уже закончились, указал историк.
Ранее киевский режим от этого воздерживался, молодежь была неприкосновенной, юноши вступали только в тероборону. Но весной этот возраст тоже будет вычерпан, и дальше Украине будет негде брать людей, отметил он.
"Мобилизацию женщин я всерьез не рассматриваю по понятным причинам. И я не думаю, что те же колумбийцы могут пригнать такое количество наемников, чтобы залатать все дыры в обороне. Да, колумбийцы безбашенные. Эти люди не ценят ни свою, ни чужую жизнь. Но тысячи таких боевиков завезти не удастся", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.
О новой провокации ВСУ в Курской областив статье Павла Котова "Удар по интернату в Судже: провокация Зеленского, разоблачение лжи Светлейшего" на сайте Украина.ру.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
1 февраля, 08:55
Продвижение фронта к Днепропетровску и разложение ВСУ. Что беспокоит украинских военных и экспертов На текущей неделе украинские военные и эксперты более всего были обеспокоены продвижением российской армии к границам Днепропетровской области, а также ростом дезертирства из частей ВСУ.
 
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