Медленно, но верно: Поликарпов о том, почему почему войска не могут совершать большие рывки на Донбассе - 03.02.2025 Украина.ру
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Медленно, но верно: Поликарпов о том, почему почему войска не могут совершать большие рывки на Донбассе
Медленно, но верно: Поликарпов о том, почему почему войска не могут совершать большие рывки на Донбассе - 03.02.2025 Украина.ру
Медленно, но верно: Поликарпов о том, почему почему войска не могут совершать большие рывки на Донбассе
ВС РФ занимают каждый день по несколько квадратных километров. Но господство БПЛА делает невозможным рывки бронетанковых частей с выходом на оперативный простор. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-02-03T05:15
2025-02-03T05:15
новости
россия
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великая новоселка
пехота
всу
беспилотники
наступление
сво
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Сейчас ВС РФ поступательно продвигаются на нескольких участках фронта. Хотя войска занимают каждый день по несколько квадратных километров, многим хотелось бы, чтобы процесс шел быстрее, сказал эксперт.Дело в том, что у противника до сих пор есть пехота. Хотя скандалы с бригадами 150-й серии говорят о том, что у ВСУ снижается количество мотивированного состава. То есть бригады из тех, кого похватали на улицах, ограниченно боеспособны, отметил историк.Кроме того, в реалиях СВО господство беспилотников делает невозможным рывки бронетанковых частей с выходом на оперативный простор, указал он.Именно из-за высокой плотности авиации малого неба тактика российских войск сводится к забрасыванию штурмовых групп на несколько километров и их огневой поддержке, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Как майские жуки кружат БПЛА и ведут разведку и корректировку огня" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, вс рф, бпла, великая новоселка, пехота, всу, беспилотники, наступление, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, ВС РФ, БПЛА, Великая Новоселка, пехота, ВСУ, беспилотники, наступление, СВО, детали, Спецоперация

Медленно, но верно: Поликарпов о том, почему почему войска не могут совершать большие рывки на Донбассе

05:15 03.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие батальонной тактической группы (БТГР) "Каштана" спецназа "Ахмат"
Военнослужащие батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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ВС РФ занимают каждый день по несколько квадратных километров. Но господство БПЛА делает невозможным рывки бронетанковых частей с выходом на оперативный простор. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
Сейчас ВС РФ поступательно продвигаются на нескольких участках фронта. Хотя войска занимают каждый день по несколько квадратных километров, многим хотелось бы, чтобы процесс шел быстрее, сказал эксперт.
Дело в том, что у противника до сих пор есть пехота. Хотя скандалы с бригадами 150-й серии говорят о том, что у ВСУ снижается количество мотивированного состава. То есть бригады из тех, кого похватали на улицах, ограниченно боеспособны, отметил историк.
"С другой стороны, в Великой Новоселке упорно сражалась элитная 110-я бригада ВСУ. То есть мы не можем говорить о том, что у врага воевать некому", — подчеркнул Поликарпов.
Кроме того, в реалиях СВО господство беспилотников делает невозможным рывки бронетанковых частей с выходом на оперативный простор, указал он.
Именно из-за высокой плотности авиации малого неба тактика российских войск сводится к забрасыванию штурмовых групп на несколько километров и их огневой поддержке, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Как майские жуки кружат БПЛА и ведут разведку и корректировку огня" на сайте Украина.ру.
Михаил Делягин интервью
31 января, 16:19
Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колениДепутат Госдумы России, экономист Михаил Делягин считает, что Трамп реализует мечту Обамы сделать Америку нетто-экспортером энергоносителей. Если США откажутся от конфликта за Тайвань, Китай получит отравленную пилюлю, добавил он.
 
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Заголовок открываемого материала
05:15Медленно, но верно: Поликарпов о том, почему почему войска не могут совершать большие рывки на Донбассе
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