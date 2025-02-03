https://ukraina.ru/20250203/1060756100.html

Медленно, но верно: Поликарпов о том, почему почему войска не могут совершать большие рывки на Донбассе

Медленно, но верно: Поликарпов о том, почему почему войска не могут совершать большие рывки на Донбассе - 03.02.2025 Украина.ру

Медленно, но верно: Поликарпов о том, почему почему войска не могут совершать большие рывки на Донбассе

ВС РФ занимают каждый день по несколько квадратных километров. Но господство БПЛА делает невозможным рывки бронетанковых частей с выходом на оперативный простор. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов

2025-02-03T05:15

2025-02-03T05:15

2025-02-03T05:15

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Сейчас ВС РФ поступательно продвигаются на нескольких участках фронта. Хотя войска занимают каждый день по несколько квадратных километров, многим хотелось бы, чтобы процесс шел быстрее, сказал эксперт.Дело в том, что у противника до сих пор есть пехота. Хотя скандалы с бригадами 150-й серии говорят о том, что у ВСУ снижается количество мотивированного состава. То есть бригады из тех, кого похватали на улицах, ограниченно боеспособны, отметил историк.Кроме того, в реалиях СВО господство беспилотников делает невозможным рывки бронетанковых частей с выходом на оперативный простор, указал он.Именно из-за высокой плотности авиации малого неба тактика российских войск сводится к забрасыванию штурмовых групп на несколько километров и их огневой поддержке, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Как майские жуки кружат БПЛА и ведут разведку и корректировку огня" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250131/1060722572.html

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новости, россия, вс рф, бпла, великая новоселка, пехота, всу, беспилотники, наступление, сво, детали, спецоперация