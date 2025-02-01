https://ukraina.ru/20250201/1060739007.html

Спецоперация на минувшей неделе. Как майские жуки кружат БПЛА и ведут разведку и корректировку огня

Спецоперация на минувшей неделе. Как майские жуки кружат БПЛА и ведут разведку и корректировку огня - 01.02.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Как майские жуки кружат БПЛА и ведут разведку и корректировку огня

Беспилотные летательные аппараты стали неотъемлемой частью специальной военной операции на Украине. Они способны выполнять обширный спектр задач, связанных как с разведкой, так и с непосредственным уничтожением сил и средств противника.

2025-02-01T11:22

2025-02-01T11:22

2025-02-01T11:22

эксклюзив

россия

украина

днепр

вооруженные силы украины

вдв

bild

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898215_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_a6a7749e33bf3787012d3aef1f17f953.jpg

О необходимости внедрения в войска дистанционно управляемых аппаратов, способных наносить точечные удары по врагу, в ведущих армиях мира задумались ещё в начале ХХ века, однако в силу разных событий о планах по созданию беспилотников забыли на 40-50 лет. Массовое производство таких аппаратов началось в 60-х годах прошлого века в США.В настоящее время на линии фронта БПЛА применяются для ведения разведки, корректировки огня; создания ложных целей для противника; для нанесения непосредственного удара.За минувшие дни российские войска освободили Новоелизаветовку в Донецкой Народной Республике, чем ускорили продвижение к Днепропетровской области. ВС РФ расширяют зону контроля на северо-запад и север от освобожденной Великой Новоселки. Дроноводами уничтожены несколько боевых машин и самоходных орудий, отражено 8 контратак. Торецкое/Дзержинское направление. Штурмовики в боях на севере города в застройке активно используют малоразмерные ударные дроны.Постоянную боевую работу над правым берегом Днепра на каховском направлении ведут расчеты группировки войск "Днепр". Сейчас, как сообщает Минобороны РФ, оператор FPV-дрона успешно поразил опорный пункт ВСУ. Его действия корректировал помощник, в результате такой слаженной и отработанной тактики бойцы расчета ежедневно уничтожают цели противника. В военном ведомстве отметили, что операторы беспилотников ведут разведку над правым берегом Днепра в режиме реального времени. Они и сами применяют FPV-дроны, а также корректируют ведение огня РСЗО и артиллерийских орудий по позициям противника.Десантники из Новороссийской дивизии ВДВ продемонстрировали боевую работу расчета беспилотника Supercam S350 на Ореховском направлении в Запорожской области. Эти кадры появились на странице Telegram-канала Минобороны РФ.Это не постановочный сюжет — оператор беспилотника засек перемещение боевой машины пехоты противника в направлении опорного пункта для проведения ротации. На командном пункте, куда в режиме реального времени поступили координаты вражеской БМП, приняли решение уничтожить выявленную технику огнем артиллерии из состава соединения. Выстрелы были точными, БМП разлетелась на части, похоронив в своем чреве весь экипаж и находившийся там вражеский десант.В дальнейшем спектр задач, выполняемых беспилотными летательными аппаратами, будет только расширяться за счет развития науки, технологий, инженерной мысли. Не стоит забывать, что одним из неоспоримых преимуществ беспилотников является их низкая стоимость в сравнении с пилотируемыми летательными аппаратами. Условный беспилотник будет в десятки раз дешевле, чем самолёт или вертолёт, а учитывая, что для последних нужна дорогостоящая наземная инфраструктура, разница в конечных суммах может отличаться в сотни раз.Беспилотники достаточно мобильны, их проще обслуживать, ими проще управлять. Кроме того, они способны выполнять реальные боевые задачи в тех условиях, в которых человек не сможет этого сделать физически, так как перегрузки будут запредельными.Ну и, пожалуй, главный, неоспоримый плюс данного типа вооружений. Применение беспилотников не несёт в себе рисков потери живой силы со стороны тех, кто эти аппараты применяет. Удар по истребителю или вертолёту зачастую влечёт смерть пилота. Если собьют БПЛА, войска получают только потери в технике, но не в живой силе.Однако идеального оружия, как отмечают авторитетные специалисты, на сегодняшний день не существует, и беспилотные летательные аппараты также имеют свои недостатки. К таковым, например, можно отнести тот факт, что сигналы этих аппаратов могут быть без особого труда перехвачены средствами ПВО противника, а, следовательно, аппарат подвержен серьёзным рискам: от физического уничтожения до перепрограммирования и нанесения удара по собственным позициям.Все возможные недостатки БПЛА можно компенсировать грамотной тактикой их применения. Например, если использовать для нанесения ударов не просто звенья беспилотников, но применять их в симбиозе с другими силами (например, с танками или артиллерией), тогда эффективность их использования возрастает, а процент потерь аппаратов можно сократить. В последних военных конфликтах, включая нынешнюю спецоперацию, широко применялась тактика роя беспилотников, благодаря которой удавалось наносить массированные удары по объектам и живой силе противника.Делая вывод, можно отметить, что беспилотные летательные аппараты становятся все более важным игроком на поле ведения боевых действий, и их значение во время военных конфликтов в ближайшее время будет только возрастать.В качестве показательной иллюстрации по использованию дронного компонента в борьбе за господство в нижнем небе коллеги предоставили мне уже один из первых обобщенных опытов, разработанный и обобщенный военными специалистами. Вот выдержка:Для уничтожения наблюдательных БПЛА противника и частично ударных БПЛА, которые в силу тактики применения временно зависают в стационарной позиции, используются сеткомёты, устанавливаемые на БПЛА. Они сбрасывают отстреливаемую пиропатронами сетку на аппарат противника, находящийся ниже.Использование БПЛА как средств ПВО осуществляется батареей ПЗРК, военнослужащие которой практически не имеют целей для использования своего штатного вооружения.. Агродроны и ФПВ-дроны сбиваются сеткомётами в моменты зависания, например, при подготовке к сбросу и при осмотре местности соответственно. Остальные сбитые дроны - это наблюдательные БПЛА типа "Мавик".Отход противника на том же участке связывается с тем, что у него сильно уменьшилась возможность визуального контроля над местностью из-за работы сеткомётов. Другим тактическим последствием применения сеткомётов был вынужденный переход на более сложные дроны (дроны типа "Мавик 3 Про" почти закончились, противник был вынужден перейти на использование днём "Мавик 3Т" с тепловизорами).Батарея использует один наблюдательный дрон типа "Мавик" и два дрона с сеткомётами. В месяц батарея требует закупок 10 сеткомётных устройств, так как они теряются, ломаются и т.п., а также 150 капроновых сетей в месяц (50 полотен), то есть примерно 5 сетей в день. Как правило, изготовление сетей осуществляется самими расчётами ПЗРК из коммерчески доступных элементов (пиропатроны анти-дог, латунные трубки, рыболовные сети).В случае сильного ветра используется не сетка, а обычные спицы, которые прикрепляются снизу от дрона. На спицы наматывается верёвка. Для сбития вражеского дрона нужно садиться своим дроном сверху на дрон противника. Винты дрона противника наматывают на себя эту верёвку, и он падает. В этом способе риск потерять свой аппарат более высокий, чем в случае использования сеткомётов. Для противодействия сеткомётам противник стал выпускать два дрона одновременно, один над другим, жертвуя находящимся выше дроном, чтобы спасти нижний.Наведение дронов с сеткомётами на наблюдательные дроны противника осуществляется в том числе с помощью визуального обнаружения. Наземные войска, когда слышат дроны в определённом районе, передают информацию об этом по рации расчётам ПЗРК.Против дронов с сеткомётами используют тактику заманивания. Дрон-приманка маневрирует рядом с сеткомётным дроном, но не позволяет сделать по нему прицельный выстрел сеткой. При этом дрон-приманка постепенно смещается поближе к позициям, где ждут расчёты РЭБ. Там сеткомётный дрон теряет управление.Из этого анализа можно сделать вывод, что деятельная истребительная борьба в нижнем небе самым непосредственным образом сказывается на тактической обстановке на земле, плюс заставляет противника нести избыточные затраты в части материальных ресурсов, что также немаловажно. При этом ведение такой борьбы организовано на базе расчётов малой ПВО, которые расширили свой функционал сообразно тактической обстановке.Новые российские FPV-дроны с камерой, работающей в режиме фотоловушки, которые начали применять Вооруженные силы РФ, не заметны для радиоэлектронной разведки Украины. Об этом рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев."Это FPV-дрон с камерой, на котором просто не установлена ударная нагрузка, но он используется на оптоволокне. Сами по себе FPV-дроны на оптоволокне являются инновационным решением, но для наших Вооруженных сил это стало обыденностью. Эффективность такого беспилотника заключается в том, что он летит и приземляется где-нибудь на крыше зданий, конструкций, на какую-нибудь растительность, рядом, например, с важными транспортными развязками. Дальше сигнал от этого дрона в режиме реального времени передается с очень высоким качеством. Самое главное, что этот видеосигнал не передается по радиоканалу, а значит, что для средств радиоэлектронной разведки противника он не заметен. То есть у них показывается, что ничего нет - ни дронов, ни камер, но на самом деле стоит наш FPV-дрон и снимает". К слову, подобные дроны на оптоволокне успешно применили наши бойцы группировки "Запад" во время захвата плацдарма севернее Купянска.Стало известно, что российские военные начали применять FPV-дроны нового типа с камерами-фотоловушками, которые позволяют передавать видеосигнал. Уточнялось, что беспилотник, собранный из дешевых деталей, является эффективным и незаметным шпионом. Отмечалось, что такие дроны способны скрытно размещаться вдоль дорог и, не привлекая к себе внимания, передавать видеоизображение на местности.Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) используются не только для разведки: с дронов сбрасываются боеприпасы, а за прошлый год выросло огромное направление дронов-камикадзе и барражирующих боеприпасов. Сейчас невозможно представить ни одно российское или украинское подразделение, которое не использовало бы дроны. Так, аналитики немецкого издания Bild * считают, что до двух третей всех потерь техники с обеих сторон конфликта идет именно от FPV-дронов, то есть беспилотников, оснащенных камерами, управление которыми осуществляется от первого лица.У нас есть как армейские, так и гражданские производители крупных БПЛА. Крылатая техника также сильно масштабировалась. Изначально они стояли на вооружении специализированных подразделений, потому что их попросту было мало. Но за прошлый год производство увеличилось, раскрутился маховик подготовки операторов, в результате войска сильно насытили БПЛА самолетного типа. Сейчас сложно найти часть, которая воюет, не имея хотя бы одной большой "птицы". И это дает совсем другую глубину разведкиПлюс это серьезно снизило скорость, так сказать, транзакции между оператором БПЛА и номером артиллерийского расчета, который непосредственно выпускает снаряд. Разумеется, опять же, в синергии со связью.В тоже время, бытует мнение что ударные дроны и FPV начнут вытеснять привычную артиллерию. Они, конечно, отыграют долю, так сказать, фронтового "рынка" у предыдущих решений, но от старой доброй артиллерии откажутся еще не скоро. Как минимум, ее невозможно заглушить РЭБ. Это мнение уже бывалых офицеров. Один из них отметил, что если на вашем направлении успешно действуют БПЛА, то противник среагирует на это и насытит участок средствами РЭБ. И что останется? Снова пересаживаться на артиллерию и поражать противника ею. Не надо забывать, что, кроме ствольной, есть еще и реактивная артиллерия, способная поражать целые скопления техники.Артиллерия и барражирующие боеприпасы не выстраиваются в технологическую цепочку из пейджера, мобильника и смартфона. Это немножко разные средства. А на войне все средства хороши, и они будут сосуществовать, как успешно сосуществуют сейчас.О том, что думают и говорят о ситуации на фронте военные и эксперты Украины - в статье Виталия Ковалевича "Продвижение фронта к Днепропетровску и разложение ВСУ. Что беспокоит украинских военных и экспертов"*Организация, признанная в РФ иноагентом

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

россия

украина

днепр

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

эксклюзив, россия, украина, днепр, вооруженные силы украины, вдв, bild