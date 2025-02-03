Наводнение, которое не остановить: историк назвал самое перспективное направление для наступления ВС РФ - 03.02.2025 Украина.ру
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Наводнение, которое не остановить: историк назвал самое перспективное направление для наступления ВС РФ
Наводнение, которое не остановить: историк назвал самое перспективное направление для наступления ВС РФ - 03.02.2025 Украина.ру
Наводнение, которое не остановить: историк назвал самое перспективное направление для наступления ВС РФ
ВС РФ поступательно продвигаются на нескольких участках фронта. Сейчас наиболее перспективным наступление выглядит на западе ДНР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
2025-02-03T05:45
2025-02-03T05:45
новости
россия
донецкая народная республика
донбасс
всу
наступление
великая новоселка
купянск
купянское направление
сво
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За последнее время российская армия освободила Великую Новоселку на западе ДНР и Двуречное на правом берегу Оскола.После освобождения Великой Новоселки и Курахово наступление ВС РФ на западе ДНР выглядит наиболее перспективно. Скорее всего, сейчас войска не будут штурмовать Красноармейск (Покровск), а начнут продвигаться к Днепропетровской области, рассказал эксперт.Он отметил, что российские части там будут ждать оборонительные рубежи, которые ВСУ строили в последние месяцы (потому они так дрались за каждый населенный пункт в западном Донбассе).Что касается Двуречного, то здесь реализуется план обхода Купянского плацдарма с противоположного берега Оскола. Если войска займут северную часть самого Купянска на правобережье, ВСУ придется оставить укрепрайон на левом берегу, подчеркнул Поликарпов."ВС РФ поступательно продвигаются на нескольких участках фронта. Нам бы хотелось, чтобы процесс шел быстрее, но несколько квадратных километров мы занимаем каждый день. Наше наступление развивается как наводнение, которое нельзя остановить", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Как майские жуки кружат БПЛА и ведут разведку и корректировку огня" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250202/1060752982.html
россия
донецкая народная республика
донбасс
великая новоселка
купянск
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новости, россия, донецкая народная республика, донбасс, всу, наступление, великая новоселка, купянск, купянское направление, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Донбасс, ВСУ, наступление, Великая Новоселка, Купянск, Купянское направление, СВО, детали, Спецоперация

Наводнение, которое не остановить: историк назвал самое перспективное направление для наступления ВС РФ

05:45 03.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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ВС РФ поступательно продвигаются на нескольких участках фронта. Сейчас наиболее перспективным наступление выглядит на западе ДНР. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру участник войны в Югославии, историк, автор книг о русских добровольцах на Балканах и в Донбассе, а также о наемниках и ЧВК Михаил Поликарпов
За последнее время российская армия освободила Великую Новоселку на западе ДНР и Двуречное на правом берегу Оскола.
После освобождения Великой Новоселки и Курахово наступление ВС РФ на западе ДНР выглядит наиболее перспективно. Скорее всего, сейчас войска не будут штурмовать Красноармейск (Покровск), а начнут продвигаться к Днепропетровской области, рассказал эксперт.
Он отметил, что российские части там будут ждать оборонительные рубежи, которые ВСУ строили в последние месяцы (потому они так дрались за каждый населенный пункт в западном Донбассе).
Что касается Двуречного, то здесь реализуется план обхода Купянского плацдарма с противоположного берега Оскола. Если войска займут северную часть самого Купянска на правобережье, ВСУ придется оставить укрепрайон на левом берегу, подчеркнул Поликарпов.
"ВС РФ поступательно продвигаются на нескольких участках фронта. Нам бы хотелось, чтобы процесс шел быстрее, но несколько квадратных километров мы занимаем каждый день. Наше наступление развивается как наводнение, которое нельзя остановить", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаила Поликарпова: Россия подбирается к днепровским степям, где ее встретят ВСУ с дронами на оптоволокне на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО в материале "Спецоперация на минувшей неделе. Как майские жуки кружат БПЛА и ведут разведку и корректировку огня" на сайте Украина.ру.
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