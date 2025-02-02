https://ukraina.ru/20250202/1060746668.html

Грантоедов — на фронт! Украинские эксперты о том, грозит ли Киеву "похабный мир" или что похуже

Грантоедов — на фронт! Украинские эксперты о том, грозит ли Киеву "похабный мир" или что похуже - 02.02.2025 Украина.ру

Грантоедов — на фронт! Украинские эксперты о том, грозит ли Киеву "похабный мир" или что похуже

На Украине думают над тем, так ли хорошо все было продумано при администрации Байдена и что делать, если у администрации Трампа к украинскому вопросу несколько другие подходы.

2025-02-02T03:44

2025-02-02T03:44

2025-02-02T03:44

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Так, начали догадываться, что грантоедские организации и СМИ приносили стране, что говорится, не только лишь пользу. Но теперь, после приостановки грантовых программ по линии USAID, грантоедам советуют принести пользу иным способом — тем самым, который они навязывали другим.С такой инициативой выступил находящийся более года в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский. Он в своем блоге констатировал, что "по сути, десятки лет на наших глазах за деньги американских налогоплательщиков формировалась армия профессиональных предателей - людей, нанятых реализовывать интересы другой страны".По мнению нардепа, после смены власти (а на власть "после Зеленского", вероятно, он и сам претендует) необходимо будет составить полный перечень грантоедов и привлечь их за предательство.Отдельно Дубинский высказался о грантоедских СМИ. По данным директора Института массовой информации (ИМИ) Оксаны Романюк, от западных грантов зависят около 90 процентов украинских медиа. Теперь же они остались без подкормки."Нытье грантоедов о том, что без денег США им конец - только подтверждает тезис о том, что это фиктивные медиа, цель которых - “правильно” влиять на общественное мнение, пропагандируя войну.Теперь сотрудники этих СМИ должны на своей шкуре узнать суть своей пропаганды - а именно, быть призванными на войну. Не надо "займемось чимось іншим" (займемся чем-то другим — Ред.). Займитесь тем, что пропагандировали", - посоветовал нардеп, добавив: "Хоть пользу принесете какую-то".Вполне возможно, что повоевать еще придется. Зеленский мира явно не хочет, он призывает мировых лидеров давить на Россию с тем, чтобы "приближать мир силой". Как это сделать конкретно, не уточняет. Но все понимают, что для него и для его клики только продолжение конфликта дает шанс на спасение — ценой тысяч и тысяч других жизней.Многое будет зависеть от событий в "закулисье". Судя по всему, Запад еще недавно был готов сильно поднять ставки.Комментируя заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что российского лидера Владимира Путина собирались убить, украинский политолог Кость Бондаренко отметил, что были заявления и с российской стороны о предотвращенных покушениях, однако без каких-либо деталей.Но то, что США используют террор против руководителей тех или иных государств – ни для кого не секрет, сказал эксперт, перечислив несколько таких эпизодов. Что касается конкретной ситуации, то пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков "попросту ушел от ответа", и тут, по мнению Бондаренко, видится нежелание обострять ситуацию.Напомним, что председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости тщательного расследования в связи с заявлением Карлсона.Бондаренко также отметил, что Карлсон - не просто журналист, но и человек, который входит в ближайший круг Трампа. Можно предположить, что таким образом через него был послан сигнал о том, что новая администрация готова начинать диалог с Россией с чистого листа.Относительно перспектив такого диалога, эксперт выразил уверенность в том, что переговорные группы уже встречаются, по итогам их работы и будет, очевидно, телефонный звонок (если его до сих пор не было) и встреча лидеров США и РФ. А заявления Трампа о готовности Зеленского к заключению "сделки" (при том, что сам Зеленский об этом молчит) "можно расценивать единственным способом: Трамп уверен, что Зеленский поступит ровно так, как скажет Трамп, что зависимость Украины от США настолько велика, что Трамп может говорить за Зеленского".Вообще разговор между лидерами США и РФ "будет идти не только и не столько об Украине, а в целом о нормализации отношений и в целом о видении процессов на планете", подчеркнул Бондаренко. Он добавил, что каждая сторона, разумеется, будет отстаивать свои интересы, и если на каком-то этапе выяснится, что стороны далеки от взаимопонимания, то США будут применять методы санкционного давления – "с тем, чтобы заставить Россию поменять свою точку зрения".В частности, американцы могут постараться "выбить из числа союзников" России некоторые страны, которые сейчас считаются таковыми - например, Индию и Саудовскую Аравию, считает эксперт.А что Украина? По мнению Бондаренко, сейчас украинское общество уже готовят к будущей сделке, но на сегодняшний день плана урегулирования украинского конфликта у США нет, такие планы только обсуждаются, над ними работают несколько групп.Политолог также прокомментировал известные высказывания Зеленского об "утрате" Украиной ядерного оружия. Он задал вопрос: если бы Украина его сохранила, то что бы она с ним делала? Ведь - "это оружие управлялось из Москвы"."По сути, Украина размещала бы на своей территории российское ядерное оружие", - констатировал Кость Бондаренко.Что касается возможных условий сделки, то мы уже приводили в одном из предыдущих обзоров мнение украинского политтехнолога Андрея Золотарева — по его словам, мир для Украины (для киевского режима — Ред.) может быть только "похабным", это в лучшем члучае, а в худщем… тут политтехнолог сказал, что не хочет даже обсуждать другой вариант. Но понятно, речь о том, что в другом случае не будет самого киевского режима.Примерно об этом же говорил глава Главного управлния разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов*. Он на закрытой встрече в украинском парламенте заявил о необходимости скорейших (до лета этого года) переговоров о мире, иначе, по его словам, запустятся "очень опасные процессы для самого существования Украины (киевского режима — Ред.)".После появления публикаций об этом выступлении в ГУР напомнили, что некие "политические деятели" могут искажать в своих интересах "любые слухи", что сама закрытая встреча в Раде проходила под грифом "секретно".Но похоже на то, что СМИ распространили вовсе не "слухи". Секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил в телеэфире, что в связи с публикациями в украинских СМИ о заявлении Буданова СБУ возбудила уголовное дело по факту утечки закрытой информации.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистовО том, что происходит на Украине и вокруг нее – в материале Ростислава Ищенко "Сто дней Трампа и полгода Зеленского"

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Сергей Зуев

украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, кость бондаренко, верховная рада, сизо, госдума, эксклюзив