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СБУ возбудила дело после утечки в СМИ слов Буданова* о переговорах — нардеп

СБУ возбудила дело после утечки в СМИ слов Буданова* о переговорах — нардеп - 31.01.2025 Украина.ру

СБУ возбудила дело после утечки в СМИ слов Буданова* о переговорах — нардеп

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело после публикации украинскими СМИ информации, что глава ГУР МО Кирилл Буданов* говорил о необходимости скорейших переговоров. Об этом заявил секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко

2025-01-31T07:55

2025-01-31T07:55

2025-01-31T07:55

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"Есть политические лидеры, которые руководят политическими фракциями, которые тоже должны знать в целом обстановку на высшем уровне, но точно не рассказывать ее потом в прямом эфире... Вот, открыли уголовное дело, пусть СБУ разбирается", - сказал Костенко в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, заочно приговоренной в России к пяти годам колонии по делу о возбуждении ненависти или вражды.Депутат не уточнил в отношении, кого было возбуждено уголовное дело, заявив только, что вопрос касается национальной безопасности и утечки закрытой информации.Ранее издание "Украинская правда" опубликовало материал о закрытой встрече в Верховной Раде, где присутствовали среди прочих представители генштаба ВСУ, парламентских фракций и глава украинской разведки Кирилл Буданов*. По словам неназванного источника издания, Буданов заявил, что без серьезных переговоров к лету на Украине начнутся "очень опасные процессы для самого существования Украины".* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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новости, украина, россия, кирилл буданов, сбу, верховная рада, вооруженные силы украины