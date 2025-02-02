https://ukraina.ru/20250202/1060675422.html

Трамп будет “стравливать Москву и Пекин”: Кочетков рассказал, каким способом

Трамп будет “стравливать Москву и Пекин”: Кочетков рассказал, каким способом - 02.02.2025 Украина.ру

Трамп будет “стравливать Москву и Пекин”: Кочетков рассказал, каким способом

Пока союзнические отношения Китая и России не разрушатся, президент США Дональд Трамп не успокоится. При нем Америка будет стравливать Москву и Пекин, шантажируя Китай и пытаясь заставить его пойти на недружественные шаги против России

2025-02-02T07:20

2025-02-02T07:20

2025-02-02T07:20

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дональд трамп

владимир путин

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков.Он добавил, что России нужно не только не поддаться на это давление, но и отстоять свои национальные интересы.Между тем в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин поделился точкой зрения, что пока Америка представляет угрозу в виде своего доминирования, Китай и Россия предпочитают дружить. Но это изменится, как только США сосредоточатся на внутренней политике.“Сейчас русские с китайцами дружат против американцев, чтобы выдавить их из Евразии. Но после того, как США перестанут претендовать на статус гегемона и замкнутся в своей сфере влияния, то российско-китайские отношения, возможно, перестанут быть такими теплыми, как сейчас”, — объяснил Грозин.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу

https://ukraina.ru/20250125/1060520727.html

россия

китай

сша

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, детали