Трамп будет “стравливать Москву и Пекин”: Кочетков рассказал, каким способом - 02.02.2025 Украина.ру
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Трамп будет “стравливать Москву и Пекин”: Кочетков рассказал, каким способом
Трамп будет “стравливать Москву и Пекин”: Кочетков рассказал, каким способом - 02.02.2025 Украина.ру
Трамп будет “стравливать Москву и Пекин”: Кочетков рассказал, каким способом
Пока союзнические отношения Китая и России не разрушатся, президент США Дональд Трамп не успокоится. При нем Америка будет стравливать Москву и Пекин, шантажируя Китай и пытаясь заставить его пойти на недружественные шаги против России
2025-02-02T07:20
2025-02-02T07:20
новости
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков.Он добавил, что России нужно не только не поддаться на это давление, но и отстоять свои национальные интересы.Между тем в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин поделился точкой зрения, что пока Америка представляет угрозу в виде своего доминирования, Китай и Россия предпочитают дружить. Но это изменится, как только США сосредоточатся на внутренней политике.“Сейчас русские с китайцами дружат против американцев, чтобы выдавить их из Евразии. Но после того, как США перестанут претендовать на статус гегемона и замкнутся в своей сфере влияния, то российско-китайские отношения, возможно, перестанут быть такими теплыми, как сейчас”, — объяснил Грозин.Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу
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новости, россия, китай, сша, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, детали
Новости, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, детали

Трамп будет “стравливать Москву и Пекин”: Кочетков рассказал, каким способом

07:20 02.02.2025
 
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Пока союзнические отношения Китая и России не разрушатся, президент США Дональд Трамп не успокоится. При нем Америка будет стравливать Москву и Пекин, шантажируя Китай и пытаясь заставить его пойти на недружественные шаги против России
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков.
“Для этого Запад и дальше будет пытаться портить нам жизнь. Ввести санкции против всех дружественных нам стран, чтобы никто не покупал нашу нефть. Остановить все наши танкеры. Устроить конфликт на Балтике, к чему они сейчас подталкивают "трибалтийские вымираты" и своих скандинавских клиентов. Но Россия и не такое давление переживала”, — заявил собеседник издания.
Он добавил, что России нужно не только не поддаться на это давление, но и отстоять свои национальные интересы.
Между тем в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин поделился точкой зрения, что пока Америка представляет угрозу в виде своего доминирования, Китай и Россия предпочитают дружить. Но это изменится, как только США сосредоточатся на внутренней политике.
“Сейчас русские с китайцами дружат против американцев, чтобы выдавить их из Евразии. Но после того, как США перестанут претендовать на статус гегемона и замкнутся в своей сфере влияния, то российско-китайские отношения, возможно, перестанут быть такими теплыми, как сейчас”, — объяснил Грозин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
25 января, 07:10
Как только Америка сосредоточится на внутренней политике, дружба России и Китая треснет — ГрозинРусские с китайцами дружат против американцев, чтобы выдавить их из Евразии. Но в будущем можно будет наблюдать стремление каждой из трех ключевых мировых держав, России, Китая и США, отстоять собственную позицию
Полный текст интервью Алексея Кочеткова: Россия возьмет пример с Трампа по теме миграции и воплотит в реальность планы на Одессу
 
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