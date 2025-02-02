https://ukraina.ru/20250202/1060674944.html
Улица с двусторонним движением: Трухачёв о том, что европейские страны не живут по указке Трампа
Улица с двусторонним движением: Трухачёв о том, что европейские страны не живут по указке Трампа - 02.02.2025 Украина.ру
Улица с двусторонним движением: Трухачёв о том, что европейские страны не живут по указке Трампа
Не стоит думать, что Америка полностью контролирует европейские страны и пальцем показывает, что надо делать в каждом конкретном случае. На самом деле — это улица с двусторонним движением
2025-02-02T06:30
2025-02-02T06:30
2025-02-02T06:30
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Об этом в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по странам Европы Вадим Трухачёв.Он уточнил, что у США действительно есть много рычагов влияния на европейские страны, но каждая страна Европы имеет в США свое национальное лобби. И все эти национальные лобби будут в целом работать в поддержку Евросоюза, резюмировал политолог.Полный текст интервью Вадима Трухачева: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, европа, сша, америка, ес, запад, дональд трамп, нато, детали
Новости, Европа, США, Америка, ЕС, Запад, Дональд Трамп, НАТО, детали
Улица с двусторонним движением: Трухачёв о том, что европейские страны не живут по указке Трампа
Не стоит думать, что Америка полностью контролирует европейские страны и пальцем показывает, что надо делать в каждом конкретном случае. На самом деле — это улица с двусторонним движением