Улица с двусторонним движением: Трухачёв о том, что европейские страны не живут по указке Трампа - 02.02.2025 Украина.ру
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Улица с двусторонним движением: Трухачёв о том, что европейские страны не живут по указке Трампа
Улица с двусторонним движением: Трухачёв о том, что европейские страны не живут по указке Трампа - 02.02.2025 Украина.ру
Улица с двусторонним движением: Трухачёв о том, что европейские страны не живут по указке Трампа
Не стоит думать, что Америка полностью контролирует европейские страны и пальцем показывает, что надо делать в каждом конкретном случае. На самом деле — это улица с двусторонним движением
2025-02-02T06:30
2025-02-02T06:30
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Об этом в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по странам Европы Вадим Трухачёв.Он уточнил, что у США действительно есть много рычагов влияния на европейские страны, но каждая страна Европы имеет в США свое национальное лобби. И все эти национальные лобби будут в целом работать в поддержку Евросоюза, резюмировал политолог.Полный текст интервью Вадима Трухачева: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину
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новости, европа, сша, америка, ес, запад, дональд трамп, нато, детали
Новости, Европа, США, Америка, ЕС, Запад, Дональд Трамп, НАТО, детали

Улица с двусторонним движением: Трухачёв о том, что европейские страны не живут по указке Трампа

06:30 02.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Не стоит думать, что Америка полностью контролирует европейские страны и пальцем показывает, что надо делать в каждом конкретном случае. На самом деле — это улица с двусторонним движением
Об этом в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по странам Европы Вадим Трухачёв.
“Один Трамп не в состоянии переломить систему Евросоюза, НАТО, Британии, Канады и Норвегии, когда против него часть оставшегося западного сообщества (Япония и Австралия) и часть собственного государства”, — считает Трухачёв.
Он уточнил, что у США действительно есть много рычагов влияния на европейские страны, но каждая страна Европы имеет в США свое национальное лобби. И все эти национальные лобби будут в целом работать в поддержку Евросоюза, резюмировал политолог.
Полный текст интервью Вадима Трухачева: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину
 
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