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Улица с двусторонним движением: Трухачёв о том, что европейские страны не живут по указке Трампа

Улица с двусторонним движением: Трухачёв о том, что европейские страны не живут по указке Трампа - 02.02.2025 Украина.ру

Улица с двусторонним движением: Трухачёв о том, что европейские страны не живут по указке Трампа

Не стоит думать, что Америка полностью контролирует европейские страны и пальцем показывает, что надо делать в каждом конкретном случае. На самом деле — это улица с двусторонним движением

2025-02-02T06:30

2025-02-02T06:30

2025-02-02T06:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по странам Европы Вадим Трухачёв.Он уточнил, что у США действительно есть много рычагов влияния на европейские страны, но каждая страна Европы имеет в США свое национальное лобби. И все эти национальные лобби будут в целом работать в поддержку Евросоюза, резюмировал политолог.Полный текст интервью Вадима Трухачева: Чехия настроилась на то, чтобы через пять лет превратить Белоруссию во вторую Украину

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, европа, сша, америка, ес, запад, дональд трамп, нато, детали