Общий знаменатель России и США: Брутер рассказал, кто готов жертвовать всеми вокруг и ради чего - 02.02.2025 Украина.ру
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Общий знаменатель России и США: Брутер рассказал, кто готов жертвовать всеми вокруг и ради чего
Общий знаменатель России и США: Брутер рассказал, кто готов жертвовать всеми вокруг и ради чего - 02.02.2025 Украина.ру
Общий знаменатель России и США: Брутер рассказал, кто готов жертвовать всеми вокруг и ради чего
У президента США Дональда Трампа есть конкретная задача — сделать Америку снова великой за счет всех остальных. И если он вынужден договариваться с Россией, то вполне возможно, что это могут быть все остальные, кроме нее
2025-02-02T05:50
2025-02-02T05:50
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.По его словам, на пути к своей цели сделать Америку снова великой, Трамп может пожертвовать всеми, за исключением России, так как вынужден с ней договариваться.Он также заявил, что жертвовать отношениями с Пекином Москва не станет по принципиальным соображениям, так как находится с ним “в одной лодке”.“А всем остальным можем. Мы же пожертвовали, например, Асадом. Мы не можем защищать всех, кто этого хочет. Мы не бюро добрых услуг, чтобы приходить всем на помощь.”, — заключил собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что как только доминирование Америки уйдет в прошлое, можно будет наблюдать стремление каждой из трех ключевых мировых держав, России, Китая и США, отстоять собственную позицию.“Сейчас русские с китайцами дружат против американцев, чтобы выдавить их из Евразии. Но после того, как США перестанут претендовать на статус гегемона и замкнутся в своей сфере влияния (Латинская Америка, Европа и сателлиты в Юго-Восточной Азии), то российско-китайские отношения, возможно, перестанут быть такими теплыми, как сейчас”, — считает Грозин.Полный текст интервью Владимира Брутера: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом
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новости, россия, сша, америка, дональд трамп, китай, пекин, вашингтон, москва, детали
Новости, Россия, США, Америка, Дональд Трамп, Китай, Пекин, Вашингтон, Москва, детали

Общий знаменатель России и США: Брутер рассказал, кто готов жертвовать всеми вокруг и ради чего

05:50 02.02.2025
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
Встреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
© РИА Новости . Павел Бедняков
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У президента США Дональда Трампа есть конкретная задача — сделать Америку снова великой за счет всех остальных. И если он вынужден договариваться с Россией, то вполне возможно, что это могут быть все остальные, кроме нее
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По его словам, на пути к своей цели сделать Америку снова великой, Трамп может пожертвовать всеми, за исключением России, так как вынужден с ней договариваться.
“Верить Трампу нельзя никогда и ни в чем. Но, возможно, есть шансы найти то, что послужит общим знаменателем”, — добавил Брутер.
Он также заявил, что жертвовать отношениями с Пекином Москва не станет по принципиальным соображениям, так как находится с ним “в одной лодке”.
“А всем остальным можем. Мы же пожертвовали, например, Асадом. Мы не можем защищать всех, кто этого хочет. Мы не бюро добрых услуг, чтобы приходить всем на помощь.”, — заключил собеседник издания.
Ранее в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что как только доминирование Америки уйдет в прошлое, можно будет наблюдать стремление каждой из трех ключевых мировых держав, России, Китая и США, отстоять собственную позицию.
“Сейчас русские с китайцами дружат против американцев, чтобы выдавить их из Евразии. Но после того, как США перестанут претендовать на статус гегемона и замкнутся в своей сфере влияния (Латинская Америка, Европа и сателлиты в Юго-Восточной Азии), то российско-китайские отношения, возможно, перестанут быть такими теплыми, как сейчас”, — считает Грозин.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Cобытие: XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
25 января, 07:10
Как только Америка сосредоточится на внутренней политике, дружба России и Китая треснет — ГрозинРусские с китайцами дружат против американцев, чтобы выдавить их из Евразии. Но в будущем можно будет наблюдать стремление каждой из трех ключевых мировых держав, России, Китая и США, отстоять собственную позицию
Полный текст интервью Владимира Брутера: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом
 
НовостиРоссияСШААмерикаДональд ТрампКитайПекинВашингтонМосквадетали
 
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