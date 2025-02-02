Общий знаменатель России и США: Брутер рассказал, кто готов жертвовать всеми вокруг и ради чего
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД С. Лаврова с госсекретарем США Э. Блинкеном в Женеве
У президента США Дональда Трампа есть конкретная задача — сделать Америку снова великой за счет всех остальных. И если он вынужден договариваться с Россией, то вполне возможно, что это могут быть все остальные, кроме нее
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.
По его словам, на пути к своей цели сделать Америку снова великой, Трамп может пожертвовать всеми, за исключением России, так как вынужден с ней договариваться.
“Верить Трампу нельзя никогда и ни в чем. Но, возможно, есть шансы найти то, что послужит общим знаменателем”, — добавил Брутер.
“А всем остальным можем. Мы же пожертвовали, например, Асадом. Мы не можем защищать всех, кто этого хочет. Мы не бюро добрых услуг, чтобы приходить всем на помощь.”, — заключил собеседник издания.
“Сейчас русские с китайцами дружат против американцев, чтобы выдавить их из Евразии. Но после того, как США перестанут претендовать на статус гегемона и замкнутся в своей сфере влияния (Латинская Америка, Европа и сателлиты в Юго-Восточной Азии), то российско-китайские отношения, возможно, перестанут быть такими теплыми, как сейчас”, — считает Грозин.
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