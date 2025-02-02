https://ukraina.ru/20250202/1060642848.html

Общий знаменатель России и США: Брутер рассказал, кто готов жертвовать всеми вокруг и ради чего

Общий знаменатель России и США: Брутер рассказал, кто готов жертвовать всеми вокруг и ради чего - 02.02.2025 Украина.ру

Общий знаменатель России и США: Брутер рассказал, кто готов жертвовать всеми вокруг и ради чего

У президента США Дональда Трампа есть конкретная задача — сделать Америку снова великой за счет всех остальных. И если он вынужден договариваться с Россией, то вполне возможно, что это могут быть все остальные, кроме нее

2025-02-02T05:50

2025-02-02T05:50

2025-02-02T05:50

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.По его словам, на пути к своей цели сделать Америку снова великой, Трамп может пожертвовать всеми, за исключением России, так как вынужден с ней договариваться.Он также заявил, что жертвовать отношениями с Пекином Москва не станет по принципиальным соображениям, так как находится с ним “в одной лодке”.“А всем остальным можем. Мы же пожертвовали, например, Асадом. Мы не можем защищать всех, кто этого хочет. Мы не бюро добрых услуг, чтобы приходить всем на помощь.”, — заключил собеседник издания.Ранее в интервью изданию Украина.ру руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что как только доминирование Америки уйдет в прошлое, можно будет наблюдать стремление каждой из трех ключевых мировых держав, России, Китая и США, отстоять собственную позицию.“Сейчас русские с китайцами дружат против американцев, чтобы выдавить их из Евразии. Но после того, как США перестанут претендовать на статус гегемона и замкнутся в своей сфере влияния (Латинская Америка, Европа и сателлиты в Юго-Восточной Азии), то российско-китайские отношения, возможно, перестанут быть такими теплыми, как сейчас”, — считает Грозин.Полный текст интервью Владимира Брутера: Россия расставит фигуры на шахматной доске, чтобы разобраться с Украиной и Трампом

https://ukraina.ru/20250125/1060520727.html

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сша

америка

китай

пекин

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новости, россия, сша, америка, дональд трамп, китай, пекин, вашингтон, москва, детали