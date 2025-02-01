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"Сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны": Медведев подобрал слова для сенатора Чехии

"Сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны": Медведев подобрал слова для сенатора Чехии - 01.02.2025 Украина.ру

"Сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны": Медведев подобрал слова для сенатора Чехии

В ответ на пожелания сенатора Чехии для русских снова пережить блокаду Ленинграда зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал характеристику как сенатору, так и элитам ЕС. Об этом он сообщил 1 февраля в своём телеграм-канале.

2025-02-01T14:57

2025-02-01T14:57

2025-02-01T14:57

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Накануне сенатор чешского парламента Мирослава Немцова пожелала России вновь пережить блокаду Ленинграда, которая стоила СССР более миллиона человеческих жизней и огромного материального ущерба. Немцова быстро удалила свою публикацию, однако её успели заметить не только в ЕС, но и в России.Посетив свой родной город, который недавно отмечал очередную годовщину снятия блокады во время Великой Отечественной войны, Медведев призвал не забывать о высказываниях Немцовой и ей подобных. Он также напомнил о мятеже в столице Чехословакии, подавленном местными правоохранителями с помощью войск СССР."Таких высказываний забывать нельзя. Как и злобных животных типа этой Немцовой, что их произносят. Им я всем сердцем желаю сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в том самом 1968-м!", - заявил Медведев.Также новости на эту тему: Сенатор Чехии оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда - Беглов

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