"Сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны": Медведев подобрал слова для сенатора Чехии
В ответ на пожелания сенатора Чехии для русских снова пережить блокаду Ленинграда зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал характеристику как сенатору, так и элитам ЕС. Об этом он сообщил 1 февраля в своём телеграм-канале.
Накануне сенатор чешского парламента Мирослава Немцова пожелала России вновь пережить блокаду Ленинграда, которая стоила СССР более миллиона человеческих жизней и огромного материального ущерба. Немцова быстро удалила свою публикацию, однако её успели заметить не только в ЕС, но и в России.
"Вы просто вдумайтесь: какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы ещё раз погибли минимум миллион наших граждан. Ну как это укладывается в голове, а? Что там с ними произошло? Что случилось в этой же задрипанной Чехии, где в ходе операции по освобождению Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников (я не говорю про нормальных чехов – их ещё пока достаточно)? Что там случилось с пресловутыми "элитами" и властями? Ведь это уже даже не привычная нам русофобия", - констатировал Медведев.
Посетив свой родной город, который недавно отмечал очередную годовщину снятия блокады во время Великой Отечественной войны, Медведев призвал не забывать о высказываниях Немцовой и ей подобных. Он также напомнил о мятеже в столице Чехословакии, подавленном местными правоохранителями с помощью войск СССР.
"Таких высказываний забывать нельзя. Как и злобных животных типа этой Немцовой, что их произносят. Им я всем сердцем желаю сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в том самом 1968-м!", - заявил Медведев.
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