"Сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны": Медведев подобрал слова для сенатора Чехии - 01.02.2025 Украина.ру
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"Сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны": Медведев подобрал слова для сенатора Чехии
"Сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны": Медведев подобрал слова для сенатора Чехии - 01.02.2025 Украина.ру
"Сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны": Медведев подобрал слова для сенатора Чехии
В ответ на пожелания сенатора Чехии для русских снова пережить блокаду Ленинграда зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал характеристику как сенатору, так и элитам ЕС. Об этом он сообщил 1 февраля в своём телеграм-канале.
2025-02-01T14:57
2025-02-01T14:57
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геноцид
дмитрий медведев
вторая мировая война
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Накануне сенатор чешского парламента Мирослава Немцова пожелала России вновь пережить блокаду Ленинграда, которая стоила СССР более миллиона человеческих жизней и огромного материального ущерба. Немцова быстро удалила свою публикацию, однако её успели заметить не только в ЕС, но и в России.Посетив свой родной город, который недавно отмечал очередную годовщину снятия блокады во время Великой Отечественной войны, Медведев призвал не забывать о высказываниях Немцовой и ей подобных. Он также напомнил о мятеже в столице Чехословакии, подавленном местными правоохранителями с помощью войск СССР."Таких высказываний забывать нельзя. Как и злобных животных типа этой Немцовой, что их произносят. Им я всем сердцем желаю сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в том самом 1968-м!", - заявил Медведев.Также новости на эту тему: Сенатор Чехии оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда - Беглов
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новости, чехия, ленинград, россия, мирослава немцова, ес, совбез, геноцид, дмитрий медведев, вторая мировая война, великая отечественная война, блокада ленинграда, блокада ленинграда (1941-1944), русофобия, ссср, история ссср, прага, чехословакия
Новости, Чехия, Ленинград, Россия, Мирослава Немцова, ЕС, Совбез, геноцид, Дмитрий Медведев, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, Блокада Ленинграда (1941-1944), Русофобия, СССР, история СССР, Прага, Чехословакия

"Сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны": Медведев подобрал слова для сенатора Чехии

14:57 01.02.2025
 
© РИА Новости . Леонид Доренский / Перейти в фотобанкЖИТЕЛИ ПРАГА ТАНКИСТЫ
ЖИТЕЛИ ПРАГА ТАНКИСТЫ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© РИА Новости . Леонид Доренский
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В ответ на пожелания сенатора Чехии для русских снова пережить блокаду Ленинграда зампред Совбеза России Дмитрий Медведев дал характеристику как сенатору, так и элитам ЕС. Об этом он сообщил 1 февраля в своём телеграм-канале.
Накануне сенатор чешского парламента Мирослава Немцова пожелала России вновь пережить блокаду Ленинграда, которая стоила СССР более миллиона человеческих жизней и огромного материального ущерба. Немцова быстро удалила свою публикацию, однако её успели заметить не только в ЕС, но и в России.
"Вы просто вдумайтесь: какая-то дегенеративная европейская тварь пожелала нашей стране, а значит, нам с вами, чтобы ещё раз погибли минимум миллион наших граждан. Ну как это укладывается в голове, а? Что там с ними произошло? Что случилось в этой же задрипанной Чехии, где в ходе операции по освобождению Праги погибли десятки тысяч наших соотечественников (я не говорю про нормальных чехов – их ещё пока достаточно)? Что там случилось с пресловутыми "элитами" и властями? Ведь это уже даже не привычная нам русофобия", - констатировал Медведев.
Посетив свой родной город, который недавно отмечал очередную годовщину снятия блокады во время Великой Отечественной войны, Медведев призвал не забывать о высказываниях Немцовой и ей подобных. Он также напомнил о мятеже в столице Чехословакии, подавленном местными правоохранителями с помощью войск СССР.
"Таких высказываний забывать нельзя. Как и злобных животных типа этой Немцовой, что их произносят. Им я всем сердцем желаю сгинуть в кровавых вихрях новой Пражской весны, как в том самом 1968-м!", - заявил Медведев.
Также новости на эту тему: Сенатор Чехии оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда - Беглов
 
НовостиЧехияЛенинградРоссияМирослава НемцоваЕССовбезгеноцидДмитрий МедведевВторая мировая войнаВеликая Отечественная войнаблокада ЛенинградаБлокада Ленинграда (1941-1944)РусофобияСССРистория СССРПрагаЧехословакия
 
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