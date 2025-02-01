https://ukraina.ru/20250201/1060738336.html

Сенатор Чехии оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда - Беглов

Сенатор Чехии оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда - Беглов - 01.02.2025 Украина.ру

Сенатор Чехии оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда - Беглов

Сенатор чешского парламента Мирослава Немцова со своим призывом повторить блокаду Ленинграда оскорбила память миллиона жертв этого акта геноцида. Об этом заявил РИА "Новости" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

2025-02-01T10:08

2025-02-01T10:08

2025-02-01T10:08

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Накануне чешский сенатор Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда периода Великой Отечественной войны. Вскоре она удалила свой пост о том, что годовщину освобождения Ленинграда от блокады русским "нужно не праздновать, а пережить это снова"."Мы не знаем, где были в той войне предки чешского политика, позволившей себе оскорбить память миллиона жертв ленинградской блокады. Держали 900 дней и ночей наш город в огненном кольце и готовились, согласно директиве Гитлера, стереть Ленинград с лица земли со всей его красотой? Или восстали в мае 1945-го против фашистов и встречали хлебом-солью солдат Красной Армии, которые спасли от уничтожения красоту Праги?" - сказал Беглов.Он также напомнил о Пражской операции РККА, завершившейся 11 мая 1945 года – уже после капитуляции гитлеровской Германии. Помощь чешским антифашистам тогда стоила жизни 12 тысячам советских солдат. Беглов с сожалением констатировал: в наше время оставшиеся в живых чешские борцы с фашизмом не возвысили свой голос и не выступили против политика своей страны, призвавшей повторить одно из самых кровавых преступлений против человечества периода Второй мировой войны.В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Согласно собранным прокуратурой города материалам численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Причиненный нацистами и их пособниками ущерб Ленинграду и его жителям составил в эквиваленте 35,3 триллиона российских рублей.Накануне в новостях: Песков ответил на слова чешского сенатора о повторе блокады Ленинграда

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