Сенатор Чехии оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда - Беглов
Пискарёвское мемориальное кладбище
Сенатор чешского парламента Мирослава Немцова со своим призывом повторить блокаду Ленинграда оскорбила память миллиона жертв этого акта геноцида. Об этом заявил РИА "Новости" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Накануне чешский сенатор Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда периода Великой Отечественной войны. Вскоре она удалила свой пост о том, что годовщину освобождения Ленинграда от блокады русским "нужно не праздновать, а пережить это снова".
"Мы не знаем, где были в той войне предки чешского политика, позволившей себе оскорбить память миллиона жертв ленинградской блокады. Держали 900 дней и ночей наш город в огненном кольце и готовились, согласно директиве Гитлера, стереть Ленинград с лица земли со всей его красотой? Или восстали в мае 1945-го против фашистов и встречали хлебом-солью солдат Красной Армии, которые спасли от уничтожения красоту Праги?" - сказал Беглов.
27 января, 17:16"Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма" - ПутинБлокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма, она находится в одном ряду с такими чудовищными преступлениями против человечности, как Холокост. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин.
Он также напомнил о Пражской операции РККА, завершившейся 11 мая 1945 года – уже после капитуляции гитлеровской Германии. Помощь чешским антифашистам тогда стоила жизни 12 тысячам советских солдат. Беглов с сожалением констатировал: в наше время оставшиеся в живых чешские борцы с фашизмом не возвысили свой голос и не выступили против политика своей страны, призвавшей повторить одно из самых кровавых преступлений против человечества периода Второй мировой войны.
"Долгие годы и десятилетия мы в России старались не вспоминать, что больше половины вермахта ходило по нашей земле в сапогах чешской фирмы "Бата". А чешская промышленность выпустила в годы войны четверть танков и автомобилей от общей численности танков и автомобилей Вермахта. Мы в Петербурге хотели бы и впредь рассказывать нашим детям и внукам не об этом, а совместной борьбе наших народов против фашизма", - напомнил губернатор Петербурга.
В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Согласно собранным прокуратурой города материалам численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Причиненный нацистами и их пособниками ущерб Ленинграду и его жителям составил в эквиваленте 35,3 триллиона российских рублей.
Накануне в новостях: Песков ответил на слова чешского сенатора о повторе блокады Ленинграда