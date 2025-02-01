Сенатор Чехии оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда - Беглов - 01.02.2025 Украина.ру
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Сенатор Чехии оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда - Беглов
Сенатор Чехии оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда - Беглов - 01.02.2025 Украина.ру
Сенатор Чехии оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда - Беглов
Сенатор чешского парламента Мирослава Немцова со своим призывом повторить блокаду Ленинграда оскорбила память миллиона жертв этого акта геноцида. Об этом заявил РИА "Новости" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
2025-02-01T10:08
2025-02-01T10:08
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Накануне чешский сенатор Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда периода Великой Отечественной войны. Вскоре она удалила свой пост о том, что годовщину освобождения Ленинграда от блокады русским "нужно не праздновать, а пережить это снова"."Мы не знаем, где были в той войне предки чешского политика, позволившей себе оскорбить память миллиона жертв ленинградской блокады. Держали 900 дней и ночей наш город в огненном кольце и готовились, согласно директиве Гитлера, стереть Ленинград с лица земли со всей его красотой? Или восстали в мае 1945-го против фашистов и встречали хлебом-солью солдат Красной Армии, которые спасли от уничтожения красоту Праги?" - сказал Беглов.Он также напомнил о Пражской операции РККА, завершившейся 11 мая 1945 года – уже после капитуляции гитлеровской Германии. Помощь чешским антифашистам тогда стоила жизни 12 тысячам советских солдат. Беглов с сожалением констатировал: в наше время оставшиеся в живых чешские борцы с фашизмом не возвысили свой голос и не выступили против политика своей страны, призвавшей повторить одно из самых кровавых преступлений против человечества периода Второй мировой войны.В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Согласно собранным прокуратурой города материалам численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Причиненный нацистами и их пособниками ущерб Ленинграду и его жителям составил в эквиваленте 35,3 триллиона российских рублей.Накануне в новостях: Песков ответил на слова чешского сенатора о повторе блокады Ленинграда
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новости, ленинград, санкт-петербург, чехия, мирослава немцова, дмитрий песков, ркка, вермахт, русофобия, вторая мировая война, великая отечественная война, геноцид, прага, военные преступления, нацизм, блокада ленинграда, блокада ленинграда (1941-1944)
Новости, Ленинград, Санкт-Петербург, Чехия, Мирослава Немцова, Дмитрий Песков, РККА, вермахт, Русофобия, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, геноцид, Прага, Военные преступления, нацизм, блокада Ленинграда, Блокада Ленинграда (1941-1944)

Сенатор Чехии оскорбила память миллиона жертв блокады Ленинграда - Беглов

10:08 01.02.2025
 
Пискарёвское мемориальное кладбище
Пискарёвское мемориальное кладбище
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Сенатор чешского парламента Мирослава Немцова со своим призывом повторить блокаду Ленинграда оскорбила память миллиона жертв этого акта геноцида. Об этом заявил РИА "Новости" губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Накануне чешский сенатор Мирослава Немцова призвала повторить блокаду Ленинграда периода Великой Отечественной войны. Вскоре она удалила свой пост о том, что годовщину освобождения Ленинграда от блокады русским "нужно не праздновать, а пережить это снова".
"Мы не знаем, где были в той войне предки чешского политика, позволившей себе оскорбить память миллиона жертв ленинградской блокады. Держали 900 дней и ночей наш город в огненном кольце и готовились, согласно директиве Гитлера, стереть Ленинград с лица земли со всей его красотой? Или восстали в мае 1945-го против фашистов и встречали хлебом-солью солдат Красной Армии, которые спасли от уничтожения красоту Праги?" - сказал Беглов.
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Он также напомнил о Пражской операции РККА, завершившейся 11 мая 1945 года – уже после капитуляции гитлеровской Германии. Помощь чешским антифашистам тогда стоила жизни 12 тысячам советских солдат. Беглов с сожалением констатировал: в наше время оставшиеся в живых чешские борцы с фашизмом не возвысили свой голос и не выступили против политика своей страны, призвавшей повторить одно из самых кровавых преступлений против человечества периода Второй мировой войны.
"Долгие годы и десятилетия мы в России старались не вспоминать, что больше половины вермахта ходило по нашей земле в сапогах чешской фирмы "Бата". А чешская промышленность выпустила в годы войны четверть танков и автомобилей от общей численности танков и автомобилей Вермахта. Мы в Петербурге хотели бы и впредь рассказывать нашим детям и внукам не об этом, а совместной борьбе наших народов против фашизма", - напомнил губернатор Петербурга.
В октябре 2022 года Санкт-Петербургский городской суд года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Согласно собранным прокуратурой города материалам численность жертв блокады составила не менее 1 093 842 человек. Причиненный нацистами и их пособниками ущерб Ленинграду и его жителям составил в эквиваленте 35,3 триллиона российских рублей.
Накануне в новостях: Песков ответил на слова чешского сенатора о повторе блокады Ленинграда
 
НовостиЛенинградСанкт-ПетербургЧехияМирослава НемцоваДмитрий ПесковРККАвермахтРусофобияВторая мировая войнаВеликая Отечественная войнагеноцидПрагаВоенные преступлениянацизмблокада ЛенинградаБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
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