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Песков ответил на слова чешского сенатора о повторе блокады Ленинграда

Песков ответил на слова чешского сенатора о повторе блокады Ленинграда - 31.01.2025 Украина.ру

Песков ответил на слова чешского сенатора о повторе блокады Ленинграда

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 января прокомментировал заявление чешского сенатора Мирославы Немцовой о том, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады Ленинграда, а вновь испытать подобное

2025-01-31T13:38

2025-01-31T13:38

2025-01-31T13:38

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"Много, много так называемых горячих голов, которые, наверное, сами не понимают, что говорят. Не думаю, что нужно обращать на них внимание, хотя это говорит о том, что да, по-прежнему среди политиков, в том числе и Чехии, очень много таких русофобов, наверное, состояние которых граничит с безумием", - сказал Песков.Ранее СМИ сообщали, что Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост.Чешский политик добавила при этом, что нужно ужесточить антироссийские санкции.Блокада Ленинграда войсками нацистской Германии длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.Подробнее - в материале "Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма" - Путин на сайте Украина.ру.

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новости, ленинград, россия, дмитрий песков, мирослава немцова, владимир путин