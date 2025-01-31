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Песков ответил на слова чешского сенатора о повторе блокады Ленинграда
Песков ответил на слова чешского сенатора о повторе блокады Ленинграда - 31.01.2025 Украина.ру
Песков ответил на слова чешского сенатора о повторе блокады Ленинграда
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 января прокомментировал заявление чешского сенатора Мирославы Немцовой о том, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады Ленинграда, а вновь испытать подобное
2025-01-31T13:38
2025-01-31T13:38
2025-01-31T13:38
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"Много, много так называемых горячих голов, которые, наверное, сами не понимают, что говорят. Не думаю, что нужно обращать на них внимание, хотя это говорит о том, что да, по-прежнему среди политиков, в том числе и Чехии, очень много таких русофобов, наверное, состояние которых граничит с безумием", - сказал Песков.Ранее СМИ сообщали, что Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост.Чешский политик добавила при этом, что нужно ужесточить антироссийские санкции.Блокада Ленинграда войсками нацистской Германии длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.Подробнее - в материале "Блокада Ленинграда беспрецедентна по масштабу жестокости и цинизма" - Путин на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ленинград, россия, дмитрий песков, мирослава немцова, владимир путин
Новости, Ленинград, Россия, Дмитрий Песков, Мирослава Немцова, Владимир Путин
Песков ответил на слова чешского сенатора о повторе блокады Ленинграда
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 января прокомментировал заявление чешского сенатора Мирославы Немцовой о том, что Россия должна не праздновать годовщину снятия блокады Ленинграда, а вновь испытать подобное
"Много, много так называемых горячих голов, которые, наверное, сами не понимают, что говорят. Не думаю, что нужно обращать на них внимание, хотя это говорит о том, что да, по-прежнему среди политиков, в том числе и Чехии, очень много таких русофобов, наверное, состояние которых граничит с безумием", - сказал Песков.
Ранее СМИ сообщали, что Немцова призвала на своей странице в соцсети X повторить блокаду Ленинграда времен Великой Отечественной войны, а затем удалила пост.
Чешский политик добавила при этом, что нужно ужесточить антироссийские санкции.
Блокада Ленинграда войсками нацистской Германии
длилась 872 дня: с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.