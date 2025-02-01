Зеленскому понадобился антикризисный менеджер: Рожин ответил, сможет ли Драпатый переломить ход войны - 01.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250201/1060641465.html
Зеленскому понадобился антикризисный менеджер: Рожин ответил, сможет ли Драпатый переломить ход войны
Зеленскому понадобился антикризисный менеджер: Рожин ответил, сможет ли Драпатый переломить ход войны - 01.02.2025 Украина.ру
Зеленскому понадобился антикризисный менеджер: Рожин ответил, сможет ли Драпатый переломить ход войны
Назначение Михаила Драпатого на должность командующего группировкой "Хортица", которая отвечает за Донецкое направление, вряд ли замедлит наступление ВС РФ. Из Драпатого лепят образ человека, который "остановил наступление русских на Харьков". Хотя именно при нем ВСУ предприняли неудачные попытки атаки
2025-02-01T06:10
2025-02-01T06:10
новости
россия
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донецкая область
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1e/1059323437_0:137:624:488_1920x0_80_0_0_87d6c51741dd58c047707bf957b294e1.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.По его словам, Драпатому удалось создать репутацию “антикризисного менеджера, который будет спешно тушить пожар на фронте”.Только если Драпатый получит резервы, он может попытаться сковать наши действия, резюмировал Рожин.В начале этой недели Владимир Зеленский поручил командование оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" командующему Сухопутными войсками генерал-майору Михаилу Драпатому.По словам Зеленского, генерал стал командиром группировки на самом “жестком направлении боев”.Ранее группировкой командовал генерал-майор Андрей Гнатов, который также руководил Объединенными силами ВСУ. Его назначили заместителем начальника Генштаба.Группировка "Хортица" отвечает за такие направления, как Курахово и Великая Новоселка. Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило шестого января, а Великая Новоселка перешла под контроль российской армии 26 января.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад
https://ukraina.ru/20250127/1060605414.html
россия
украина
донецкая народная республика
донецкая область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/1e/1059323437_0:78:624:546_1920x0_80_0_0_5c0660c90707b28d0083e4b792b03630.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецкая область, детали
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донецкая область, детали

Зеленскому понадобился антикризисный менеджер: Рожин ответил, сможет ли Драпатый переломить ход войны

06:10 01.02.2025
 
© Фото : Сухопутні війська / TelegramМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
© Фото : Сухопутні війська / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Назначение Михаила Драпатого на должность командующего группировкой "Хортица", которая отвечает за Донецкое направление, вряд ли замедлит наступление ВС РФ. Из Драпатого лепят образ человека, который "остановил наступление русских на Харьков". Хотя именно при нем ВСУ предприняли неудачные попытки атаки
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
По его словам, Драпатому удалось создать репутацию “антикризисного менеджера, который будет спешно тушить пожар на фронте”.
“Пока "Хортица" терпит одно поражение за другим, поэтому киевский режим хотел бы переломить эту тенденцию. Хотя сам по себе Драпатый ничего не решает. Если ему дадут пять-шесть бригад, он может попытаться сбить темп нашего наступления. Но эти бригады надо откуда-то брать, а резервы у Украины нерезиновые”, — считает собеседник издания.
Только если Драпатый получит резервы, он может попытаться сковать наши действия, резюмировал Рожин.
В начале этой недели Владимир Зеленский поручил командование оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" командующему Сухопутными войсками генерал-майору Михаилу Драпатому.
По словам Зеленского, генерал стал командиром группировки на самом “жестком направлении боев”.
Ранее группировкой командовал генерал-майор Андрей Гнатов, который также руководил Объединенными силами ВСУ. Его назначили заместителем начальника Генштаба.
Группировка "Хортица" отвечает за такие направления, как Курахово и Великая Новоселка. Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило шестого января, а Великая Новоселка перешла под контроль российской армии 26 января.
Скважина по добыче сланцевого газа в поселке Желанное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
27 января, 17:25
Украина потеряла половину природных ресурсов, заявил экс-главком ВСУ Украина лишилась половины природных ресурсов после начала конфликта с Россией. Об этом 27 января заявил бывший главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко, сообщило украинское издание "Страна.ua"
Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад
 
НовостиРоссияУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонецкая областьдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Планы не всегда предполагают поступки: Брутер о намерениях Пентагона убить Путина
07:00Виталий Ганчев: Россия сделает все, чтобы не дать украинским нацистам взорвать Харьков при отступлении
06:50Эта стратегия всегда гарантирует успех: под Покровском ВС РФ используют тактику Жукова — Кнутов
06:30Великая Новоселка — перекресток направлений: Кнутов рассказал, куда ВС РФ двинутся теперь
06:12Рост цен из-за мобилизации и коммунальный коллапс. Что ожидается на Украине в феврале
06:10Зеленскому понадобился антикризисный менеджер: Рожин ответил, сможет ли Драпатый переломить ход войны
06:00Игры Трампа в “кнут и пряник” затянутся на 1000 дней: Селезнев ответил, чем закончится “мир” от США
05:50Пока команда Трампа “вязнет” в неуверенности, Россия должна брать инициативу в свои руки — Брутер
05:30Первая мировая информационная война: Вайнер о том, какими “ударами” обменялись КНР и США
05:10Рожин объяснил, почему ВС РФ освободили Великую Новоселку сейчас, хотя ВСУ попали в мешок еще месяц назад
05:00"100 дней Трампа" — это образец цинизма и наивности, заявил политолог Кочетков
03:42Кинопремия "Золотой орёл" — 2025: фильмы о войне и ностальгии, сериалы о любви и ненависти, total black
19:50Виталий Ганчев: кто он
18:25Порошенко доматерился. Итоги 31 января на Украине
17:18Харьковскую область наводнили вооруженные дезертиры ВСУ, которые попрятались в заброшенных домах
17:07Кто и как будет продлевать агонию Зеленского и какая катастрофа грозит Приднестровью – Амерберг
16:55"Отказалась быть марионеткой": из-за правды о России и Украине Габбард рискует не возглавить разведку США
16:42"Честный журналист Дубинский" – ставка Коломойского* на будущих выборах в незалежной
16:32Администрация Трампа открыла глаза: в США Зеленского не считают легитимным — Дубинский
16:19Все трепещите. Михаил Делягин о том, как Трамп из "злата" превращает США в "булат" и ставит мир на колени
Лента новостейМолния