https://ukraina.ru/20250201/1060641465.html

Зеленскому понадобился антикризисный менеджер: Рожин ответил, сможет ли Драпатый переломить ход войны

Зеленскому понадобился антикризисный менеджер: Рожин ответил, сможет ли Драпатый переломить ход войны - 01.02.2025 Украина.ру

Зеленскому понадобился антикризисный менеджер: Рожин ответил, сможет ли Драпатый переломить ход войны

Назначение Михаила Драпатого на должность командующего группировкой "Хортица", которая отвечает за Донецкое направление, вряд ли замедлит наступление ВС РФ. Из Драпатого лепят образ человека, который "остановил наступление русских на Харьков". Хотя именно при нем ВСУ предприняли неудачные попытки атаки

2025-02-01T06:10

2025-02-01T06:10

2025-02-01T06:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.По его словам, Драпатому удалось создать репутацию “антикризисного менеджера, который будет спешно тушить пожар на фронте”.Только если Драпатый получит резервы, он может попытаться сковать наши действия, резюмировал Рожин.В начале этой недели Владимир Зеленский поручил командование оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" командующему Сухопутными войсками генерал-майору Михаилу Драпатому.По словам Зеленского, генерал стал командиром группировки на самом “жестком направлении боев”.Ранее группировкой командовал генерал-майор Андрей Гнатов, который также руководил Объединенными силами ВСУ. Его назначили заместителем начальника Генштаба.Группировка "Хортица" отвечает за такие направления, как Курахово и Великая Новоселка. Об освобождении Курахово Минобороны РФ сообщило шестого января, а Великая Новоселка перешла под контроль российской армии 26 января.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад

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новости, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донецкая область, детали