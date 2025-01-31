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"Немедленно остановить работу, чтобы не расходовать средства": в США прикрыли все проекты по Украине

"Немедленно остановить работу, чтобы не расходовать средства": в США прикрыли все проекты по Украине - 31.01.2025 Украина.ру

"Немедленно остановить работу, чтобы не расходовать средства": в США прикрыли все проекты по Украине

Украинским организациям, получавшим гранты, направили письма с требованием немедленно остановить все проекты от агентства США по международному развитию (USAID). Об этом 31 января сообщили в РИА Новости со ссылкой на украинское издание Kyiv Independent

2025-01-31T11:11

2025-01-31T11:11

2025-01-31T11:11

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Речь идет об указе президента США Дональда Трампа, который он подписал в первый день своего президентства, о приостановке на 90 дней помощи другим странам, за исключением Израиля и Египта.На минувшей неделе британское агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что сотрудники USAID, которые отвечали за проекты по Украине, получили указ о прекращении финансирования. "Пожелавший не раскрывать свою личность чиновник из USAID рассказал, что офицерам, ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить всю работу", — говорилось в публикации.Другие новости: Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в случае замены "могучего доллара"

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новости, сша, америка, вашингтон, украина, киев, дональд трамп