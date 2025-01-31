"Немедленно остановить работу, чтобы не расходовать средства": в США прикрыли все проекты по Украине - 31.01.2025 Украина.ру
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"Немедленно остановить работу, чтобы не расходовать средства": в США прикрыли все проекты по Украине
"Немедленно остановить работу, чтобы не расходовать средства": в США прикрыли все проекты по Украине - 31.01.2025 Украина.ру
"Немедленно остановить работу, чтобы не расходовать средства": в США прикрыли все проекты по Украине
Украинским организациям, получавшим гранты, направили письма с требованием немедленно остановить все проекты от агентства США по международному развитию (USAID). Об этом 31 января сообщили в РИА Новости со ссылкой на украинское издание Kyiv Independent
2025-01-31T11:11
2025-01-31T11:11
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Речь идет об указе президента США Дональда Трампа, который он подписал в первый день своего президентства, о приостановке на 90 дней помощи другим странам, за исключением Израиля и Египта.На минувшей неделе британское агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что сотрудники USAID, которые отвечали за проекты по Украине, получили указ о прекращении финансирования. "Пожелавший не раскрывать свою личность чиновник из USAID рассказал, что офицерам, ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить всю работу", — говорилось в публикации.Другие новости: Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в случае замены "могучего доллара"
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Новости, США, Америка, Вашингтон, Украина, Киев, Дональд Трамп

"Немедленно остановить работу, чтобы не расходовать средства": в США прикрыли все проекты по Украине

11:11 31.01.2025
 
© AP / Mariam Zuhaib
- РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© AP / Mariam Zuhaib
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Украинским организациям, получавшим гранты, направили письма с требованием немедленно остановить все проекты от агентства США по международному развитию (USAID). Об этом 31 января сообщили в РИА Новости со ссылкой на украинское издание Kyiv Independent
"После указа Трампа украинские организации, получавшие финансирование по программе USAID, получили письма, в которых были указания "немедленно остановить всю деятельность" и "не расходовать средства", — цитирует РИА Новости публикацию украинских СМИ.
Речь идет об указе президента США Дональда Трампа, который он подписал в первый день своего президентства, о приостановке на 90 дней помощи другим странам, за исключением Израиля и Египта.
На минувшей неделе британское агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что сотрудники USAID, которые отвечали за проекты по Украине, получили указ о прекращении финансирования.
"Пожелавший не раскрывать свою личность чиновник из USAID рассказал, что офицерам, ответственным за проекты на Украине, было приказано остановить всю работу", — говорилось в публикации.
- РИА Новости, 1920, 25.01.2025
25 января, 12:38
В США свернули все проекты с заголовком "Украина" — ReutersСотрудники агентства США по международному развитию (USAID), которые отвечали за проекты по Украине, получили указ о прекращении финансирования. Об этом 25 января сообщили в Reuters
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