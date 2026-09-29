https://ukraina.ru/20260929/putin-podpisal-ukaz-ob-uvelichenii-shtatnoy-chislennosti-rossiyskoy-armii-1083486405.html

Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии

Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии - 29.09.2026 Украина.ру

Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии

Президент России Владимир Путин 28 сентября подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил РФ. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов

2026-09-29T03:24

2026-09-29T03:24

2026-09-29T03:24

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армия россии

военнослужащий

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В соответствии с предыдущим указом от 27 июля численность ВС РФ составляла 1,535 миллиона человек."Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих... Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе. Таким образом, с 28 сентября она увеличивается на 15,5 тысячи военнослужащих.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, россия, владимир путин, указ, вс рф, армия россии, военнослужащий