https://ukraina.ru/20260929/putin-podpisal-ukaz-ob-uvelichenii-shtatnoy-chislennosti-rossiyskoy-armii-1083486405.html
Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии
Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии - 29.09.2026 Украина.ру
Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии
Президент России Владимир Путин 28 сентября подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил РФ. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов
2026-09-29T03:24
2026-09-29T03:24
2026-09-29T03:24
украина.ру
новости
россия
владимир путин
указ
вс рф
армия россии
военнослужащий
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В соответствии с предыдущим указом от 27 июля численность ВС РФ составляла 1,535 миллиона человек."Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих... Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе. Таким образом, с 28 сентября она увеличивается на 15,5 тысячи военнослужащих.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, новости, россия, владимир путин, указ, вс рф, армия россии, военнослужащий
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, указ, ВС РФ, Армия России, военнослужащий
Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии
Президент России Владимир Путин 28 сентября подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил РФ. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов
В соответствии с предыдущим указом от 27 июля численность ВС РФ составляла 1,535 миллиона человек.
"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих... Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе.
Таким образом, с 28 сентября она увеличивается на 15,5 тысячи военнослужащих.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.