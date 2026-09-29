Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии - 29.09.2026 Украина.ру
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Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии
Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии - 29.09.2026 Украина.ру
Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии
Президент России Владимир Путин 28 сентября подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил РФ. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов
2026-09-29T03:24
2026-09-29T03:24
украина.ру
новости
россия
владимир путин
указ
вс рф
армия россии
военнослужащий
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В соответствии с предыдущим указом от 27 июля численность ВС РФ составляла 1,535 миллиона человек."Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих... Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе. Таким образом, с 28 сентября она увеличивается на 15,5 тысячи военнослужащих.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, владимир путин, указ, вс рф, армия россии, военнослужащий
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, указ, ВС РФ, Армия России, военнослужащий

Путин подписал указ об увеличении штатной численности российской армии

03:24 29.09.2026
 
© РИА Новости . Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.09.2026
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин 28 сентября подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил РФ. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов
В соответствии с предыдущим указом от 27 июля численность ВС РФ составляла 1,535 миллиона человек.
"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих... Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе.
Таким образом, с 28 сентября она увеличивается на 15,5 тысячи военнослужащих.
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