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Захарова высказалась насчет авиакатастрофы над Вашингтоном
Захарова высказалась насчет авиакатастрофы над Вашингтоном - 31.01.2025 Украина.ру
Захарова высказалась насчет авиакатастрофы над Вашингтоном
Посольство России находится на связи с госдепартаментом США по вопросу авиакатастрофы пассажирского самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом вблизи Вашингтона. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-01-31T10:04
2025-01-31T10:04
2025-01-31T10:04
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"Но в большей степени это похоже на односторонний контакт, потому что наше посольство задает вопросы. Но пока детальных ответов мы не получаем, но при этом контакт есть, какие-то общие ответы мы получаем", - сказала Захарова.Она выразила искренние соболезнования семьям погибших и всем американцам.В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Он выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.Подробнее - в материале Что известно об авиакатастрофе в США на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вашингтон, сша, россия, дональд трамп, мария захарова
Новости, Вашингтон, США, Россия, Дональд Трамп, Мария Захарова
Захарова высказалась насчет авиакатастрофы над Вашингтоном
Посольство России находится на связи с госдепартаментом США по вопросу авиакатастрофы пассажирского самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом вблизи Вашингтона. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Но в большей степени это похоже на односторонний контакт, потому что наше посольство задает вопросы. Но пока детальных ответов мы не получаем, но при этом контакт есть, какие-то общие ответы мы получаем", - сказала Захарова.
Она выразила искренние соболезнования семьям погибших и всем американцам.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана
региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.
Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне.
Президент США Дональд Трамп
сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Он выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
Подробнее - в материале Что известно об авиакатастрофе в США на сайте Украина.ру.