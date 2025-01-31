Захарова высказалась насчет авиакатастрофы над Вашингтоном - 31.01.2025 Украина.ру
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Захарова высказалась насчет авиакатастрофы над Вашингтоном
Захарова высказалась насчет авиакатастрофы над Вашингтоном - 31.01.2025 Украина.ру
Захарова высказалась насчет авиакатастрофы над Вашингтоном
Посольство России находится на связи с госдепартаментом США по вопросу авиакатастрофы пассажирского самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом вблизи Вашингтона. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-01-31T10:04
2025-01-31T10:04
новости
вашингтон
сша
россия
дональд трамп
мария захарова
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"Но в большей степени это похоже на односторонний контакт, потому что наше посольство задает вопросы. Но пока детальных ответов мы не получаем, но при этом контакт есть, какие-то общие ответы мы получаем", - сказала Захарова.Она выразила искренние соболезнования семьям погибших и всем американцам.В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Он выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.Подробнее - в материале Что известно об авиакатастрофе в США на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, вашингтон, сша, россия, дональд трамп, мария захарова
Новости, Вашингтон, США, Россия, Дональд Трамп, Мария Захарова

Захарова высказалась насчет авиакатастрофы над Вашингтоном

10:04 31.01.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкПресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова
Пресс-конференция главы МИД РФ С. Лаврова - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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Посольство России находится на связи с госдепартаментом США по вопросу авиакатастрофы пассажирского самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом вблизи Вашингтона. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Но в большей степени это похоже на односторонний контакт, потому что наше посольство задает вопросы. Но пока детальных ответов мы не получаем, но при этом контакт есть, какие-то общие ответы мы получаем", - сказала Захарова.
Она выразила искренние соболезнования семьям погибших и всем американцам.
В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.
Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Он выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.
Подробнее - в материале Что известно об авиакатастрофе в США на сайте Украина.ру.
 
НовостиВашингтонСШАРоссияДональд ТрампМария Захарова
 
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