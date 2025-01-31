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Захарова высказалась насчет авиакатастрофы над Вашингтоном

Захарова высказалась насчет авиакатастрофы над Вашингтоном - 31.01.2025 Украина.ру

Захарова высказалась насчет авиакатастрофы над Вашингтоном

Посольство России находится на связи с госдепартаментом США по вопросу авиакатастрофы пассажирского самолета American Airlines, столкнувшегося с военным вертолетом вблизи Вашингтона. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2025-01-31T10:04

2025-01-31T10:04

2025-01-31T10:04

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"Но в большей степени это похоже на односторонний контакт, потому что наше посольство задает вопросы. Но пока детальных ответов мы не получаем, но при этом контакт есть, какие-то общие ответы мы получаем", - сказала Захарова.Она выразила искренние соболезнования семьям погибших и всем американцам.В ночь на четверг в аэропорту Вашингтона имени Рональда Рейгана региональный пассажирский самолет Bombardier CRJ700 авиакомпании American Airlines столкнулся с военным вертолетом Sikorsky H-60 при заходе на посадку. На борту лайнера находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, на борту вертолета - три человека.Среди пассажиров гражданского лайнера были в том числе и россияне. Президент США Дональд Трамп сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет. Он выразил соболезнования в связи с гибелью российских граждан и пообещал помочь в отправке их тел на родину.Подробнее - в материале Что известно об авиакатастрофе в США на сайте Украина.ру.

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новости, вашингтон, сша, россия, дональд трамп, мария захарова