https://ukraina.ru/20250130/1060677856.html

Что известно об авиакатастрофе в США

Что известно об авиакатастрофе в США - 30.01.2025 Украина.ру

Что известно об авиакатастрофе в США

Военный вертолет Black Hawk столкнулся с пассажирским самолетом возле аэропорта в Вашингтоне, президенту США Дональду Трампу оперативно доложили о случившемся, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News

2025-01-30T08:40

2025-01-30T08:40

2025-01-30T09:18

новости

сша

вашингтон

россия

дональд трамп

пит хегсет

владимир путин

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1e/1060678139_0:72:3042:1783_1920x0_80_0_0_f5278d08aedf44578f79fe078ddcd603.jpg

Экстренные службы указали, что все взлеты и посадки в аэропорту приостановлены. Позже Американское управление гражданской авиации разъяснило, что вашингтонский аэропорт имени Рейгана будет закрыт до утра пятницы.Пентагон информировал, что вертолет следовал с базы, расположенной в 40 километрах от Вашингтона. На борту Black Hawk находились трое военных, среди них не было представителей старшего командного состава.Телеканал CNN уточнил, что вертолет совершал тренировочный полет.Авиакомпания American Airlines сообщила, что самолет летел из Канзаса, на борту находились 60 пассажиров и четыре члена экипажа.Силовики перекрыли все возможные дороги, ведущие к месту ЧП. В небе над рекой Потомак, над которой произошла авиакатастрофа, кружат вертолеты, на земле - множество сотрудников спасательных служб.Тела 18 погибших достали из реки, сообщает со ссылкой на полицию CBS."По данным чиновников, выживших среди них нет", - добавил телеканал.Национальная метеорологическая служба США предупредила об опасности быстрого переохлаждения в реке. По данным метеорологов, температура воды в ней составляет около 1,6 градуса, что создает высокий риск холодового шока и гипотермии.Специалисты отмечают, что в воде такой температуры человек может потерять подвижность конечностей уже через три минуты, а потеря сознания может наступить в течение 15-30 минут. В таких условиях выживание без специального снаряжения возможно не более 30-90 минут.Авиакомпания American Airlines заявила, что помогает в ликвидации последствий авиакатастрофы."Мы обеспокоены судьбой пассажиров и экипажа. Мы находимся на связи с властями и помогаем в ликвидации последствий ЧС", - сообщили в компании.Пентагон отслеживает ситуацию и также готов задействовать ресурсы для реагирования, заявил в соцсети Х глава ведомства Пит Хегсет.Посольство России в США выясняет, пострадали ли россияне в авиакатастрофе в Вашингтоне, сообщили РИА Новости в дипмиссии.Президент США Дональд Трамп заявил, что столкновения пассажирского лайнера и военного вертолета можно было избежать."Самолет шел по идеальной и рутинной траектории захода в аэропорт. Вертолет направлялся прямо на него в течение длительного времени. Ночь ясная, огни на самолете горели – почему вертолет не поднялся, не снизился или не повернул? Почему диспетчерская вышка не дала четкие указания вертолету, вместо того чтобы спрашивать, видит ли он самолет? Это плохая ситуация, которую можно было предотвратить. Нехорошо!!!" - написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth Social.О другой катастрофе - в материале Путин и Алиев обсудили вопросы авиакатастрофы AZAL в Казахстане на сайте Украина.ру.

сша

вашингтон

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, вашингтон, россия, дональд трамп, пит хегсет, владимир путин, пентагон