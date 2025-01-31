https://ukraina.ru/20250131/1060701324.html

Красноармейский фронт: Борис Рожин рассказал, как бойцы срезают "треугольник" ВСУ на западе Курахово

Красноармейский фронт: Борис Рожин рассказал, как бойцы срезают "треугольник" ВСУ на западе Курахово - 31.01.2025 Украина.ру

Красноармейский фронт: Борис Рожин рассказал, как бойцы срезают "треугольник" ВСУ на западе Курахово

Как только ВС РФ срежут карман "Дачное-Андреевка-Константинополь", противник потеряет важные опорные пункты. Тогда фронт отойдет к Константинополю, а в Курахово можно будет восстанавливать мирную жизнь. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин

2025-01-31T04:30

2025-01-31T04:30

2025-01-31T04:30

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На Красноармейском направлении российское командование пытается побыстрее срезать карман в треугольнике "Дачное-Андреевка-Константинополь". Бои уже идут в районе сел Улаклы и Андреевка, сообщил эксперт.Войска пытаются обойти их с севера, чтобы заставить ВСУ отойти из Дачного и опорных пунктов западнее Курахово, добавил он.Он добавил, что по этой же причине и упирается украинская армия. Как только ВС РФ срежут этот карман, противник потеряет важные опорные пункты, которые готовились для долговременной обороны, констатировал журналист.Следующая линия обороны ВСУ уже не будет такой прочной. Десятков километров окопов, противотанковых рвов и окопов там уже не будет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Бориса Рожина: Драпатый задержит Россию под Покровском только тогда, когда в ВСУ наловят пять новых бригад на сайте Украина.ру.Про другие аспекты украинского кризиса – в материале Михаила Павлива Про бизнес на крови, живой товар и новых украинских рабовладельцев.

https://ukraina.ru/20250130/1060698806.html

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