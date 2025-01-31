"Поражение или уничтожение". Что говорит о ситуации на Украине политолог Андрей Золотарев
Андрей Золотарев
В среде украинских политологов и экспертов последние годы центральную власть активно критикует Андрей Золотарев, обвиняя также военное командование в провалах на фронте. По данным Украинского института политики, Золотарев по итогам 2024 года вошел в топ-25 наиболее цитируемых политологов Украины.
На этой неделе он рассказывал, что новая администрация США будет жестко действовать против Зеленского в случае непослушания, хотя тот и пытается ориентироваться на Великобританию и европейских союзников. "Большого желания следовать инициативам Трампа в плане прекращения войны, на Банковой энтузиазма не испытывают, очевидно. Но выступить оппонентом и сказать: "Нет, мы на такой похабный мир не пойдем" тоже не могут. Ну вот и крутятся, как могут, в этой ситуации", - рассказывает политолог.
В еще одном своем недавнем интервью Золотарев обрисовал перспективы Украины, как выбор между двумя негативными сценариями. "Ни у кого пока нет видения, как закончить эту войну, и что делать потом. Поскольку потом может начаться самое тяжёлое. Поскольку сегодня мы перед очень простой дилеммой: поражение или уничтожение", – предрекает Золотарев.
Он также уверен, что Дональд Трамп и Владимир Путин сядут договариваться, разграничивая сферы влияния, а Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак останутся не у дел. В итоге, по его словам, будет заключена сделка, которая будет больше напоминать капитуляцию Украины. Он также уверен, что Киеву не светит членство в НАТО в обозримой перспективе.
28 января, 10:18Мастер несбывшихся прогнозов. Политолог Владимир Фесенко, который работает на Украине в интересах ЗападаНекоторых украинских политологов очень любят цитировать украинские правительственные СМИ, хотя они раз за разом ошибаются в своих прогнозах, озвучивая, скорее, желания спонсоров, чем реальный анализ. Среди таковых следует отметить политолога Владимира Фесенко.
Что же касается ситуации на фронте, по мнению Золотарева, фронт может вскоре посыпаться, как "шашечки домино". Такая ситуация, говорит политолог, обусловлена потерей управления, когда командование имеет слабое представление о положении дел на местах. Усугубляет ситуацию - качество присылаемого пополнения в подразделениях ВСУ, когда в строй можно поставить в лучшем случае 10% новых военнослужащих.
В связи с нехваткой людей на фронте, Золотарев уверен, что Зеленский уже весной даст добро на мобилизацию 18-летних.
Критикует Золотарев украинское командование и за бессмысленный рейд на Курскую область, где "сточили лучшие подразделения", в результате чего переговорная позиция Киева только ухудшилась. "Когда на одной чаше весов тысячи квадратных километров Курской области, а там уже и меньше, а на другой – потеря Южного Донбасса, Угледара, Курахово и Покровска в ближайшие месяцы, то это неравноценный размен. Это как раз маркер слабой позиции", – рассказывает политолог.
Достаточно резко он высказывается и о Владимире Зеленском, в особенности за использование ненормативной лексики в интервью и ассоциацию самого себя со всем государством. Оскорбляя весь российский народ, подчеркивал Золотарев, Зеленский говорил от имени всего украинского народа, на что права не имел. "Для Зеленского действует правило "Государство – это я". Такая у него формула. Нас там не было. Правда, вся полнота власти приводит и ко всей полноте ответственности", - напоминает Золотарев.
Подобные мысли на Украине считаются крамольными – многие журналисты и эксперты уже оказались в застенках СБУ за подобные слова.
Уроженец Днепропетровска сейчас возглавляет "Украинский информационно-аналитический центр "Третий сектор". Правда, его критики утверждают, что этот центр не имеет ни регистрации, ни юридического адреса, ни сотрудников.
В 1990х он работал консультантом Владимира Литвина (экс-спикера Рады) и Юлии Тимошенко, определяя их политическую тактику и стратегию. Однако накануне Евромайдана Золотарев работал с ныне запрещенной Коммунистической партией Украины (КПУ).
"КПУ – единственная партия, которая отстаивает интересы людей труда, поэтому власть боится влияния Компартии", - говорил политолог осенью 2014 года. После запрета партий левого спектра на Украине, Золотарев отмечал, что значительную часть украинцев лишили права выбора. По его словам, запрещенная КПУ имела много сторонников в городах Украины. Столь же резко он критиковал законы о декоммунизации, называя их авантюрой и замыливанием глаз.
28 января, 06:14"Из гроба выхода нет". Украинские эксперты и политики о скором будущемНа Украине по-прежнему ломают головы над решением вопроса, какой выйдет Украина из конфликта и когда. Некоторые события местные наблюдатели трактуют как признаки скорого завершения войны, но есть и признаки, которые указывают на вероятность ее продолжения.
Перед началом СВО Золотарев также крайне негативно высказывался о неонацистах из "Азова" и "Национального корпуса". "Националисты, в отличие от патриотов, ничего не создают, они умеют только разрушать, что они и продемонстрировали. Ну, там, судя по всему, были наши "моджахеды по найму", точнее – по вызову", - говорил Золотарев об украинских неонацистах.
В этом году он прогнозирует разворот в украинской политике по грузинскому сценарию. "Премьер Грузии показывает, что никогда не говори никогда. Мы помним радикальную антироссийскую позицию Грузии времён Саакашвили. И то, что мы наблюдаем сейчас. Поэтому как бы нам не приготовили уже к 2025 году и "Украинскую мечту", по аналогии с "Грузинской". Всякое может быть", - допускает политолог.
Вместе с тем, он допускает, что выборы на Украине на фоне колоссальных экономических проблем могут создать такой шторм, который вообще перевернет лодку украинской государственности в 2025 или 2026 гг.
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