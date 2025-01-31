https://ukraina.ru/20250131/1060694868.html

"Поражение или уничтожение". Что говорит о ситуации на Украине политолог Андрей Золотарев

"Поражение или уничтожение". Что говорит о ситуации на Украине политолог Андрей Золотарев - 31.01.2025 Украина.ру

"Поражение или уничтожение". Что говорит о ситуации на Украине политолог Андрей Золотарев

В среде украинских политологов и экспертов последние годы центральную власть активно критикует Андрей Золотарев, обвиняя также военное командование в провалах на фронте. По данным Украинского института политики, Золотарев по итогам 2024 года вошел в топ-25 наиболее цитируемых политологов Украины.

2025-01-31T06:49

2025-01-31T06:49

2025-01-31T06:49

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На этой неделе он рассказывал, что новая администрация США будет жестко действовать против Зеленского в случае непослушания, хотя тот и пытается ориентироваться на Великобританию и европейских союзников. "Большого желания следовать инициативам Трампа в плане прекращения войны, на Банковой энтузиазма не испытывают, очевидно. Но выступить оппонентом и сказать: "Нет, мы на такой похабный мир не пойдем" тоже не могут. Ну вот и крутятся, как могут, в этой ситуации", - рассказывает политолог.В еще одном своем недавнем интервью Золотарев обрисовал перспективы Украины, как выбор между двумя негативными сценариями. "Ни у кого пока нет видения, как закончить эту войну, и что делать потом. Поскольку потом может начаться самое тяжёлое. Поскольку сегодня мы перед очень простой дилеммой: поражение или уничтожение", – предрекает Золотарев.Он также уверен, что Дональд Трамп и Владимир Путин сядут договариваться, разграничивая сферы влияния, а Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак останутся не у дел. В итоге, по его словам, будет заключена сделка, которая будет больше напоминать капитуляцию Украины. Он также уверен, что Киеву не светит членство в НАТО в обозримой перспективе.Что же касается ситуации на фронте, по мнению Золотарева, фронт может вскоре посыпаться, как "шашечки домино". Такая ситуация, говорит политолог, обусловлена потерей управления, когда командование имеет слабое представление о положении дел на местах. Усугубляет ситуацию - качество присылаемого пополнения в подразделениях ВСУ, когда в строй можно поставить в лучшем случае 10% новых военнослужащих.В связи с нехваткой людей на фронте, Золотарев уверен, что Зеленский уже весной даст добро на мобилизацию 18-летних.Критикует Золотарев украинское командование и за бессмысленный рейд на Курскую область, где "сточили лучшие подразделения", в результате чего переговорная позиция Киева только ухудшилась. "Когда на одной чаше весов тысячи квадратных километров Курской области, а там уже и меньше, а на другой – потеря Южного Донбасса, Угледара, Курахово и Покровска в ближайшие месяцы, то это неравноценный размен. Это как раз маркер слабой позиции", – рассказывает политолог.Достаточно резко он высказывается и о Владимире Зеленском, в особенности за использование ненормативной лексики в интервью и ассоциацию самого себя со всем государством. Оскорбляя весь российский народ, подчеркивал Золотарев, Зеленский говорил от имени всего украинского народа, на что права не имел. "Для Зеленского действует правило "Государство – это я". Такая у него формула. Нас там не было. Правда, вся полнота власти приводит и ко всей полноте ответственности", - напоминает Золотарев.Подобные мысли на Украине считаются крамольными – многие журналисты и эксперты уже оказались в застенках СБУ за подобные слова.Уроженец Днепропетровска сейчас возглавляет "Украинский информационно-аналитический центр "Третий сектор". Правда, его критики утверждают, что этот центр не имеет ни регистрации, ни юридического адреса, ни сотрудников.В 1990х он работал консультантом Владимира Литвина (экс-спикера Рады) и Юлии Тимошенко, определяя их политическую тактику и стратегию. Однако накануне Евромайдана Золотарев работал с ныне запрещенной Коммунистической партией Украины (КПУ)."КПУ – единственная партия, которая отстаивает интересы людей труда, поэтому власть боится влияния Компартии", - говорил политолог осенью 2014 года. После запрета партий левого спектра на Украине, Золотарев отмечал, что значительную часть украинцев лишили права выбора. По его словам, запрещенная КПУ имела много сторонников в городах Украины. Столь же резко он критиковал законы о декоммунизации, называя их авантюрой и замыливанием глаз.Перед началом СВО Золотарев также крайне негативно высказывался о неонацистах из "Азова" и "Национального корпуса". "Националисты, в отличие от патриотов, ничего не создают, они умеют только разрушать, что они и продемонстрировали. Ну, там, судя по всему, были наши "моджахеды по найму", точнее – по вызову", - говорил Золотарев об украинских неонацистах.В этом году он прогнозирует разворот в украинской политике по грузинскому сценарию. "Премьер Грузии показывает, что никогда не говори никогда. Мы помним радикальную антироссийскую позицию Грузии времён Саакашвили. И то, что мы наблюдаем сейчас. Поэтому как бы нам не приготовили уже к 2025 году и "Украинскую мечту", по аналогии с "Грузинской". Всякое может быть", - допускает политолог.Вместе с тем, он допускает, что выборы на Украине на фоне колоссальных экономических проблем могут создать такой шторм, который вообще перевернет лодку украинской государственности в 2025 или 2026 гг.О том, что говорят о ситуации на Украине другие эксперты - в статье Дьявол кроется в мелочах. Украинские эксперты и политики о том, грозит ли Киеву "похабный мир"

https://ukraina.ru/20250128/1060614323.html

https://ukraina.ru/20250128/1060596543.html

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