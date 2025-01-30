https://ukraina.ru/20250130/1060704683.html

В Абхазии доминируют пророссийские настроения - опрос

В Абхазии доминируют пророссийские настроения - опрос - 30.01.2025 Украина.ру

В Абхазии доминируют пророссийские настроения - опрос

Жители Абхазии хорошо относятся к России, воспринимают её настоящим союзником своей страны. Об этом 29 января заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

2025-01-30T18:14

2025-01-30T18:14

2025-01-30T18:21

новости

абхазия

россия

постсоветское пространство

бывший ссср

кавказ

союзники

международные отношения

международная политика

исследование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049077521_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_5f275d6f6b6670336cc9381ad5e1eb2e.jpg.webp

На заседании круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Выборы президента Абхазии: какой путь изберет республика?" Потуремский поделился основными выводами исследования, проведенного институтом социального маркетинга в январе 2025 года в Абхазии.Он подчеркнул, что у граждан Абхазии есть запрос на помощь России в случае необходимости защиты абхазского суверенитета."Очень большой запрос и на рациональном, и на прагматическом, и на эмоциональном уровне на продолжение этих интересов. Можно говорить, что сейчас люди считают РФ той страной, которая и в будущем должна оставаться союзником и поддерживать партнерские отношения", - сказал директор по политическому анализу ИНСОМАР.Потуремский также сообщил, что институт для работы в Абхазии направил запрос в администрацию президента республики и получил ответ, подтверждающий возможность проведения исследования.Ранее в новостях: Экс-президента Грузии подозревают в подготовке конфликта с Россией

https://ukraina.ru/20241118/1058997411.html

абхазия

россия

бывший ссср

кавказ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, абхазия, россия, постсоветское пространство, бывший ссср, кавказ, союзники, международные отношения, международная политика, исследование, доклад