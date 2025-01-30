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В Абхазии доминируют пророссийские настроения - опрос
В Абхазии доминируют пророссийские настроения - опрос - 30.01.2025 Украина.ру
В Абхазии доминируют пророссийские настроения - опрос
Жители Абхазии хорошо относятся к России, воспринимают её настоящим союзником своей страны. Об этом 29 января заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
2025-01-30T18:14
2025-01-30T18:14
2025-01-30T18:21
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На заседании круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Выборы президента Абхазии: какой путь изберет республика?" Потуремский поделился основными выводами исследования, проведенного институтом социального маркетинга в январе 2025 года в Абхазии.Он подчеркнул, что у граждан Абхазии есть запрос на помощь России в случае необходимости защиты абхазского суверенитета."Очень большой запрос и на рациональном, и на прагматическом, и на эмоциональном уровне на продолжение этих интересов. Можно говорить, что сейчас люди считают РФ той страной, которая и в будущем должна оставаться союзником и поддерживать партнерские отношения", - сказал директор по политическому анализу ИНСОМАР.Потуремский также сообщил, что институт для работы в Абхазии направил запрос в администрацию президента республики и получил ответ, подтверждающий возможность проведения исследования.Ранее в новостях: Экс-президента Грузии подозревают в подготовке конфликта с Россией
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В Абхазии доминируют пророссийские настроения - опрос
18:14 30.01.2025 (обновлено: 18:21 30.01.2025)
Жители Абхазии хорошо относятся к России, воспринимают её настоящим союзником своей страны. Об этом 29 января заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
На заседании круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Выборы президента Абхазии: какой путь изберет республика?" Потуремский поделился основными выводами исследования, проведенного институтом социального маркетинга в январе 2025 года в Абхазии.
"Сейчас в республике доминирующие пророссийские настроения. Декларируется на эмоциональном уровне позитивное отношение… Очень важно, что длительность и качество партнерских отношений с Российской Федерацией выделяет Россию среди всех других соседей, среди всех других стран… Сейчас Россия воспринимается чуть ли не как единственный настоящий партнер и настоящий союзник республики Абхазия", - цитирует РИА "Новости" выступление Потуремского.
Он подчеркнул, что у граждан Абхазии есть запрос на помощь России в случае необходимости защиты абхазского суверенитета.
"Очень большой запрос и на рациональном, и на прагматическом, и на эмоциональном уровне на продолжение этих интересов. Можно говорить, что сейчас люди считают РФ той страной, которая и в будущем должна оставаться союзником и поддерживать партнерские отношения", - сказал директор по политическому анализу ИНСОМАР.
Потуремский также сообщил, что институт для работы в Абхазии направил запрос в администрацию президента республики и получил ответ, подтверждающий возможность проведения исследования.