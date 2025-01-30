Пришло время переоценки: об обвале рынка в США из-за чат-бота из Китая — Голубовский - 30.01.2025 Украина.ру
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Пришло время переоценки: об обвале рынка в США из-за чат-бота из Китая — Голубовский
Пришло время переоценки: об обвале рынка в США из-за чат-бота из Китая — Голубовский - 30.01.2025 Украина.ру
Пришло время переоценки: об обвале рынка в США из-за чат-бота из Китая — Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал обвал рынка в США из-за чат-бота... Украина.ру, 30.01.2025
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал обвал рынка в США из-за чат-бота DeepSeek, а также рассказал о последствиях торговой войны США против Китая. 00:25 - Обвал рынка в США из-за чат-бота из Китая; 05:53 - Индустрию ИИ ждёт серьёзная переоценка? 07:26 - О торговой войне; 11:59 - О товарообороте между Россией и Китаем; 14:57 - Получится ли у Трампа сделать Америку снова великой? #Голубовский #экономика #инфляция #ВВП #Путин #президент #кредиты #торговля #транзакции #платежи #финансы #США #Россия #РФ #Украина #торговля #СВО #рубль #валюта #банки #корпорации #долги #процент #дефолт #деньги #проценты #Китай #война #ЧатБот #ИИ #DeepSeek #биржа #энергетика #инвестиции #КНР #индустрия #сектор #обвал #корпорации #президент ТГ-канал Дмитрия Голубовского - https://t.me/s/dmigolub Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, китай, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, искусственный интеллект
Видео, Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, искусственный интеллект

Пришло время переоценки: об обвале рынка в США из-за чат-бота из Китая — Голубовский

17:06 30.01.2025
 
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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал обвал рынка в США из-за чат-бота DeepSeek, а также рассказал о последствиях торговой войны США против Китая.
00:25 - Обвал рынка в США из-за чат-бота из Китая;
05:53 - Индустрию ИИ ждёт серьёзная переоценка?
07:26 - О торговой войне;
11:59 - О товарообороте между Россией и Китаем;
14:57 - Получится ли у Трампа сделать Америку снова великой?
#Голубовский #экономика #инфляция #ВВП #Путин #президент #кредиты #торговля #транзакции #платежи #финансы #США #Россия #РФ #Украина #торговля #СВО #рубль #валюта #банки #корпорации #долги #процент #дефолт #деньги #проценты #Китай #война #ЧатБот #ИИ #DeepSeek #биржа #энергетика #инвестиции #КНР #индустрия #сектор #обвал #корпорации #президент
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- РИА Новости, 1920, 30.01.2025
16:59
Трамп "так много говорит", что штат стенографистов Белого дома будет расширяться — АР Количество стенографистов в Белом доме вероятнее всего вырастет, поскольку новый президент США Дональд Трамп "так много говорит". Об этом 30 января написало агентство Associated Press со ссылкой на свои источники
 
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