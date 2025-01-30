https://ukraina.ru/20250130/1060701670.html

Пришло время переоценки: об обвале рынка в США из-за чат-бота из Китая — Голубовский

Пришло время переоценки: об обвале рынка в США из-за чат-бота из Китая — Голубовский - 30.01.2025 Украина.ру

Пришло время переоценки: об обвале рынка в США из-за чат-бота из Китая — Голубовский

Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал обвал рынка в США из-за чат-бота... Украина.ру, 30.01.2025

2025-01-30T17:06

2025-01-30T17:06

2025-01-30T17:06

видео

китай

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

си цзиньпин

искусственный интеллект

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Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал обвал рынка в США из-за чат-бота DeepSeek, а также рассказал о последствиях торговой войны США против Китая. 00:25 - Обвал рынка в США из-за чат-бота из Китая; 05:53 - Индустрию ИИ ждёт серьёзная переоценка? 07:26 - О торговой войне; 11:59 - О товарообороте между Россией и Китаем; 14:57 - Получится ли у Трампа сделать Америку снова великой? #Голубовский #экономика #инфляция #ВВП #Путин #президент #кредиты #торговля #транзакции #платежи #финансы #США #Россия #РФ #Украина #торговля #СВО #рубль #валюта #банки #корпорации #долги #процент #дефолт #деньги #проценты #Китай #война #ЧатБот #ИИ #DeepSeek #биржа #энергетика #инвестиции #КНР #индустрия #сектор #обвал #корпорации #президент ТГ-канал Дмитрия Голубовского - https://t.me/s/dmigolub Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

https://ukraina.ru/20250130/1060701079.html

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, китай, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, искусственный интеллект