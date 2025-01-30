https://ukraina.ru/20250130/1060701670.html
Пришло время переоценки: об обвале рынка в США из-за чат-бота из Китая — Голубовский
Пришло время переоценки: об обвале рынка в США из-за чат-бота из Китая — Голубовский - 30.01.2025 Украина.ру
Пришло время переоценки: об обвале рынка в США из-за чат-бота из Китая — Голубовский
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал обвал рынка в США из-за чат-бота... Украина.ру, 30.01.2025
2025-01-30T17:06
2025-01-30T17:06
2025-01-30T17:06
видео
китай
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
си цзиньпин
искусственный интеллект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1e/1060701517_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1682b126d8b06e6e1eda7870fb686f12.jpg
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал обвал рынка в США из-за чат-бота DeepSeek, а также рассказал о последствиях торговой войны США против Китая. 00:25 - Обвал рынка в США из-за чат-бота из Китая; 05:53 - Индустрию ИИ ждёт серьёзная переоценка? 07:26 - О торговой войне; 11:59 - О товарообороте между Россией и Китаем; 14:57 - Получится ли у Трампа сделать Америку снова великой? #Голубовский #экономика #инфляция #ВВП #Путин #президент #кредиты #торговля #транзакции #платежи #финансы #США #Россия #РФ #Украина #торговля #СВО #рубль #валюта #банки #корпорации #долги #процент #дефолт #деньги #проценты #Китай #война #ЧатБот #ИИ #DeepSeek #биржа #энергетика #инвестиции #КНР #индустрия #сектор #обвал #корпорации #президент ТГ-канал Дмитрия Голубовского - https://t.me/s/dmigolub Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
https://ukraina.ru/20250130/1060701079.html
китай
сша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1e/1060701517_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f6faa586ca3a52719358e4b98f1e5114.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, китай, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, си цзиньпин, искусственный интеллект
Видео, Китай, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Си Цзиньпин, искусственный интеллект
Эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в эфире Украина.ру прокомментировал обвал рынка в США из-за чат-бота DeepSeek, а также рассказал о последствиях торговой войны США против Китая.
00:25 - Обвал рынка в США из-за чат-бота из Китая;
05:53 - Индустрию ИИ ждёт серьёзная переоценка?
07:26 - О торговой войне;
11:59 - О товарообороте между Россией
и Китаем;
14:57 - Получится ли у Трампа
сделать Америку
снова великой?
#Голубовский #экономика #инфляция #ВВП #Путин #президент #кредиты #торговля #транзакции #платежи #финансы #США #Россия #РФ #Украина
#торговля #СВО #рубль #валюта #банки #корпорации #долги #процент #дефолт #деньги #проценты #Китай #война #ЧатБот #ИИ #DeepSeek #биржа #энергетика #инвестиции #КНР #индустрия #сектор #обвал #корпорации #президент
ТГ-канал Дмитрия Голубовского - https://t.me/s/dmigolub
Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official
Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru
Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643
Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru