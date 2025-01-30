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Как Дональд Джон и Джозеф Робинетт уничтожают Америку

Как Дональд Джон и Джозеф Робинетт уничтожают Америку - 30.01.2025 Украина.ру

Как Дональд Джон и Джозеф Робинетт уничтожают Америку

Как вы, очевидно, помните, после того, как Иван Иванович Перерепенко и Иван Никифорович Довгочхун поссорились, жизнь в прекрасном городе Миргороде пошла наперекосяк. Это при том, что они не были ни судьями, ни чиновниками, ни городничими, просто уважаемыми гражданами.

2025-01-30T16:46

2025-01-30T16:46

2025-01-30T16:46

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Джозеф Робинетт Байден-младший и Дональд Джон Трамп, не просто уважаемые (каждый своей половиной страны) граждане. Они, поочерёдно, работали президентами США. Поэтому их ссора, была не просто недоразумением из числа тех, которые и между старыми товарищами случаются, но явилась противостоянием двух разных взглядов на то, как сделать Америку вновь великой.Соответственно и вредят они друг другу, не по мелочам (не строительством гусиного хлева на перелазе), но как только президенты ядерной сверхдержавы, претендующей на глобальную гегемонию, вредить могут. Америку трясёт, а окружающие страны узнают о ней всё больше и больше, в том числе совершенно конфиденциальной, никакому разглашению не подлежащей, но, тем не менее, разглашаемой информации.Чего стоит хотя бы история с прекращением на 90 дней финансирования американской помощи иностранным государствам (преимущественно по гуманитарной линии), с целью ревизии – выяснения обоснованности трат и полезности конкретных проектов. Казалось бы, что в этом деле может пойти не так? Все знают, что демократы и республиканцы работают с внешним миром каждый через своих представителей, на счетах которых и оседает большая часть финансирования, в принципе не покидающая США. С остатков же кормятся разного рода неправительственные организации в зарубежных странах, которым тоже в принципе всё равно чьи указания выполнять, демократов или республиканцев – и те, и те американцы. Кто в США на данный момент властью облечён, тот и хозяин, тому и кланяются.Логично было бы ожидать, что вернувшиеся во власть республиканцы быстро переключат финансовые потоки на своих людей и всё пойдёт как раньше, а "независимые" общественные организации и СМИ на местах даже не заметят, что что-то изменилось. Те же суммы будут поступать в те же сроки, а с какого счёта они приходят не важно.Но в этот раз события начали разворачиваться самым непредвиденным и драматическим образом. Для США и их клевретов по всему миру драматическим, а вот для разведок и контрразведок по всему же миру, самым полезным и любопытным. Им (разведкам и контрразведкам) можно не тратить силы и деньги, не вербовать агентов, не разрабатывать сложные схемы внедрения своих "кротов" в американские "центры принятия решений". Достаточно включить интернет, взять бумагу и ручку, и можно переписывать все работающие на американские гранты структуры, а также отмечать вертикальные и горизонтальные связи между ними.Какая-то из всплывающей информации была известна и раньше, о какой-то догадывались, но многое, из попавшего на всеобщее обозрение, хранилось под надёжным замком, за семью печатями и для чужих глаз и ушей не предназначалось.Дело в том, что Дональд Джон не просто начал ревизию финансирования американской мягкой силы администрацией Джозефа Робинетта, но реально перекрыл финансовые потоки. Деньги перестали поступать.Что ж, такое бывает. Три месяца можно и на старых запасах прожить. Но, во-первых, американские клевреты по всему миру так разбаловались за последние пару-тройку десятилетий, так поверили в свою незаменимость, что и предположить не могли, что финансирование когда-нибудь прервётся. Их не насторожил даже казус с российскими релокантами, сразу после переезда на Запад выброшенными на помойку и отключёнными от живительного долларового источника. Ясно же – они русские, а русских пинать положено, даже если они евреи или татары. С "нормальными"-то людьми такое случиться не может, думали грантососы. И ошиблись, оказалось – может, а "подкожный жир" на чёрный день они не накопили.В последние десятилетия так случилось, что партия Джозефа Робинетта, при помощи известного всем "филантропа" и, по совместительству, разжигателя войн Джорджа Сороса (в "девичестве" Дьёрдя Шварца), полностью приватизировала американскую "мягкую силу". И ладно бы только деньги воровали и по карманам рассовывали – это можно понять, у каждого своя традиционная зона кормления, не отбираемая даже тогда, когда политическая сила теряет власть. Но они начали использовать эту "мягкую силу" для влияния на американскую политику, попытались подчинить политическую систему США интересам "мягкой силы", в то время, как должно быть наоборот.Это недопустимо с точки зрения интересов государства (представьте себе, что армия решит влиять на выборы доступными ей средствами, или энергетики обусловят поставки электроэнергии "правильностью" голосования), так они ещё и лично Дональда Джона задели за живое, не только лишив его законного президентства в 2020 году, но и попытавшись упрятать в тюрьму и даже подстрелить. В общем Дональд Джон резонно решил, что авгиевы конюшни "мягкой силы" пора чистить, в том числе и от людей Джозефа Робинетта, а главное от структур Джорджа Сороса.Дональд Джон, в принципе, парень не глупый. У него лишь один недостаток – он грациозен, как слон в посудной лавке. Его очистка немедленно превратилась в столь эффективное удушение грантососов по всему миру, что вой на болотах достиг орбиты Марса. Между тем "мягкая сила" любит тишину. Она эффективна только там и тогда, где и когда общество жалобно скулит: "у нас нет мягкой силы, информационную войну мы проиграли". Выигрывает мягкая сила там, где её не видно или, по крайней мере, видно не полностью. До сих пор видны были в основном вершки американской "мягкой силы" - всякие иноагенты, настолько поверившие в неизбежность всемирно-исторической победы "американской мечты", что даже перестали скрывать свою деструктивную деятельность, выставившие её напоказ, наравне с другими девиациями.Но благодаря ссоре Дональда Джона с Джозефом Робинеттом и мерам, приятным трамповской командой, чтобы обезопасить себя от американского (а то и глобального) майдана, обнажились и корешки.Внезапно оказалось, что украинские СМИ и российская оппозиция не могут работать не только потому, что перестали поступать деньги из США, но и в силу одновременного пересыхания европейской "благотворительности". И миллиардер-"филантроп" Сорос почему-то не берёт на себя финансирование проектов, которые он вроде как финансировал или софинансировал. Раньше всё тянул – финансирование мадайнов где попало, СМИ по всему миру, даже грузинское правительство брал на содержание, и на всё хватало. А как только американский бюджетный ручеёк перекрыли, деньги на "мягкую силу" внезапно и одновременно закончились у всех: у эстонцев и прочих прибалтов, поляков, немцев и далее по списку, включая "самого" неисчерпаемого Сороса.Берём ручку, листик бумаги, отслеживаем вопли обездоленных грантососов, пишем имена, названия СМИ и компаний, рисуем стрелочки и пишем циферки (от кого, кому, сколько). Всё сейчас в открытом доступе и какое-то время ещё там будет. Конечно, самые умные промолчат, переживут тяжёлый период и возьмутся за прежнее в тишине. Но во время любой, самой успешной военной операции, кто-то из врагов выживает и даже не попадает в плен.Вопрос в состоянии структуры, если она разгромлена, то единицы ничего не решают. В любом деле важна массовость. В работе "мягкой силы", она важна особенно. Люди должны везде читать одно и то же и верить, что так думает "весь мир", что "весь мир с нами" (ну, то есть с ними). А мы теперь получили железобетонные доказательства, что даже финансирование "всех людей доброй воли во всём мире" идёт не от коллективного Запада и не от "филантропов", а напрямую из американского бюджета, а миллиардеры-"филантропы" и отдельные западные страны, работают лишь в качестве передаточных звеньев, имея с этого свой процент, зачастую превышающий то, что получает финансируемый.Скорее всего Дональд Джон переключит финансовые потоки "мягкой силы" на своих "филантропов", возможно ему даже удастся навести относительный порядок в финансах, умерив жадность посредников. Вот только вновь сделать тайным, ставшее явным уже не получится. А "мягкая сила" - это не СМИ, это работа спецслужб, в первую очередь разведок. Поэтому эффективна она только пока все уверены, что "у нас нет мягкой силы" или хотя бы пока вне поля зрения остаются каналы финансирования.Когда же всё известно всем, то с "мягкой силой" происходит то же, что с судебным иском Ивана Никифоровича, нагло съеденным свиньёй Ивана Ивановича.О том, как на экономику мира и политику влияют последние решения Трампа - в статье Владимира Видеманна "Царь горы. Зачем Трамп строит для США "запасной аэродром""

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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сша, америка, запад, джордж сорос, ростислав ищенко, мнения