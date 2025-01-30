ВСУ бегут отовсюду: экс-аналитик Пентагона заявила, что для Украины война подходит к концу
10:18 30.01.2025 (обновлено: 12:17 30.01.2025)
© Oleksandr Ratushniak / ReutersФото: уклонист ВСУ
© Oleksandr Ratushniak / Reuters
Солдаты ВСУ отступают на всех участках фронта, где завязываются бои с российской армией. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделала бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски
"Украинская армия очень близка к коллапсу, в этом не сомнений. <...> Они быстро убегают со всех участков, где вступают в [военный] контакт с русскими. Так было и раньше, но сейчас этот процесс ускоряется", — цитирует агентство РИА Новости слова Квятковски.
Она уточнила, что вероятное понижение призывного возраста до 18 лет вряд ли поможет украинской армии переломить ситуацию. Большая часть украинцев хочет именно мира, а не возвращения потерянных территорий, считает экс-аналитик Пентагона.
"С точки зрения Украины, эта война подходит к концу", — заявила Квятковски.
В понедельник, 27 января, один из участников закрытой встречи с депутатами Верховной Рады рассказал об удручающем для Украины заявлении главы ГУР Кирилла Буданова*.
"Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", — сказал тогда он.
27 января, 12:04Если ситуация не изменится до лета... Глава ГУР Буданов* рассказал, что угрожает существованию УкраиныГлава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* считает, что существование страны окажется под угрозой, если не прийти к мирным переговорам до лета. Такое заявление он сделал в ходе закрытой встречи с депутатами Верховной Рады. Об этом 27 января написало издание "Украинская правда"
А на прошлой неделе советник департамента офиса президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Николай Щур сообщил, что в ближайшее время в украинское законодательство будут внесены изменения для возможности призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.
Подробности в публикации На Украине пересмотрят законодательство, чтобы разрешить призыв 18-летних — власти Киева
* Внесен в список террористов и экстремистов.