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ВСУ бегут отовсюду: экс-аналитик Пентагона заявила, что для Украины война подходит к концу

ВСУ бегут отовсюду: экс-аналитик Пентагона заявила, что для Украины война подходит к концу - 30.01.2025 Украина.ру

ВСУ бегут отовсюду: экс-аналитик Пентагона заявила, что для Украины война подходит к концу

Солдаты ВСУ отступают на всех участках фронта, где завязываются бои с российской армией. Такое заявление в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сделала бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски

2025-01-30T10:18

2025-01-30T10:18

2025-01-30T12:17

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Она уточнила, что вероятное понижение призывного возраста до 18 лет вряд ли поможет украинской армии переломить ситуацию. Большая часть украинцев хочет именно мира, а не возвращения потерянных территорий, считает экс-аналитик Пентагона."С точки зрения Украины, эта война подходит к концу", — заявила Квятковски.В понедельник, 27 января, один из участников закрытой встречи с депутатами Верховной Рады рассказал об удручающем для Украины заявлении главы ГУР Кирилла Буданова*."Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины", — сказал тогда он. А на прошлой неделе советник департамента офиса президента Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Николай Щур сообщил, что в ближайшее время в украинское законодательство будут внесены изменения для возможности призыва мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Подробности в публикации На Украине пересмотрят законодательство, чтобы разрешить призыв 18-летних — власти Киева* Внесен в список террористов и экстремистов.

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новости, украина, вооруженные силы украины, потери всу, пентагон, ввс, сша, америка, вс рф, сво