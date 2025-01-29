Свободная Новоелизаветовка: что происходит на фронте
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" на Красноармейском направлении СВО
Российские войска освободили Новоелизаветовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Информацию об этом в среду, 29 января, подтвердили в Минобороны РФ
Днем ранее Российская войсковая группировка "Запад" зачистила населенный пункт Двуречная в Харьковской области. Как отметил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, это даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района.
Также в последние дни российскими силами был освобожден треугольник Нескучное-Времевка-Великая Новоселка. Эти населенные пункты расположены на стыке Запорожской и Днепропетровской областей Украины, а также ДНР. Их зачистка открывает российским силам путь на Днепропетровск (Днепр).
Военно-политический эксперт Ян Гагин уточнил, что украинская 110-я бригада, находившаяся в Великой Новоселке, полностью уничтожена.
"Если говорить о Великой Новоселке, контроль за населенным пунктом сейчас за нашими силами. В самом населенном пункте прежде всего размещалась механизированная 110-я бригада ВСУ, которая на данный момент считается уничтоженной, потому что, по большому счету, когда подразделение теряет до 60-70% личного состава, сил и средств, оно считается уничтоженным полностью. Здесь произошло именно так", - сказал он.
В то же время украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) сообщил, что идут бои за трассу Покровск-Константиновка, и за прошлые сутки российские военные продвинулись на нескольких участках от Красноармейска (Покровска) до Курахово.
Военный эксперт Андрей Марочко добавил, что ВС РФ с продвижением у Тернов улучшили свое тактическое положение, а также уничтожили три опорных пункта, западную артустановку и несколько машин врага.
Информацию о том, в какую сторону дальше будет развиваться наступление Российской Армии, проанализировал автор издания Украина.ру Александр Чаленко. Подробности в его материале Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск.