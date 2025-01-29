Свободная Новоелизаветовка: что происходит на фронте - 29.01.2025 Украина.ру
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Свободная Новоелизаветовка: что происходит на фронте
Свободная Новоелизаветовка: что происходит на фронте - 29.01.2025 Украина.ру
Свободная Новоелизаветовка: что происходит на фронте
Российские войска освободили Новоелизаветовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Информацию об этом в среду, 29 января, подтвердили в Минобороны РФ
2025-01-29T12:35
2025-01-29T12:35
новости
россия
донецкая народная республика
днепропетровск
ян гагин
андрей марочко
александр чаленко
вооруженные силы украины
украина.ру
освобождение
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Днем ранее Российская войсковая группировка "Запад" зачистила населенный пункт Двуречная в Харьковской области. Как отметил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, это даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района.Также в последние дни российскими силами был освобожден треугольник Нескучное-Времевка-Великая Новоселка. Эти населенные пункты расположены на стыке Запорожской и Днепропетровской областей Украины, а также ДНР. Их зачистка открывает российским силам путь на Днепропетровск (Днепр).Военно-политический эксперт Ян Гагин уточнил, что украинская 110-я бригада, находившаяся в Великой Новоселке, полностью уничтожена.В то же время украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) сообщил, что идут бои за трассу Покровск-Константиновка, и за прошлые сутки российские военные продвинулись на нескольких участках от Красноармейска (Покровска) до Курахово.Военный эксперт Андрей Марочко добавил, что ВС РФ с продвижением у Тернов улучшили свое тактическое положение, а также уничтожили три опорных пункта, западную артустановку и несколько машин врага.Информацию о том, в какую сторону дальше будет развиваться наступление Российской Армии, проанализировал автор издания Украина.ру Александр Чаленко. Подробности в его материале Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск.
россия
донецкая народная республика
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новости, россия, донецкая народная республика, днепропетровск, ян гагин, андрей марочко, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, освобождение, фронт
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Днепропетровск, Ян Гагин, Андрей Марочко, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, освобождение, фронт

Свободная Новоелизаветовка: что происходит на фронте

12:35 29.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО БМ-21 "Град" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО БМ-21 Град на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Российские войска освободили Новоелизаветовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Информацию об этом в среду, 29 января, подтвердили в Минобороны РФ
Днем ранее Российская войсковая группировка "Запад" зачистила населенный пункт Двуречная в Харьковской области. Как отметил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, это даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района.
Также в последние дни российскими силами был освобожден треугольник Нескучное-Времевка-Великая Новоселка. Эти населенные пункты расположены на стыке Запорожской и Днепропетровской областей Украины, а также ДНР. Их зачистка открывает российским силам путь на Днепропетровск (Днепр).
Военно-политический эксперт Ян Гагин уточнил, что украинская 110-я бригада, находившаяся в Великой Новоселке, полностью уничтожена.
"Если говорить о Великой Новоселке, контроль за населенным пунктом сейчас за нашими силами. В самом населенном пункте прежде всего размещалась механизированная 110-я бригада ВСУ, которая на данный момент считается уничтоженной, потому что, по большому счету, когда подразделение теряет до 60-70% личного состава, сил и средств, оно считается уничтоженным полностью. Здесь произошло именно так", - сказал он.
В то же время украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) сообщил, что идут бои за трассу Покровск-Константиновка, и за прошлые сутки российские военные продвинулись на нескольких участках от Красноармейска (Покровска) до Курахово.
Военный эксперт Андрей Марочко добавил, что ВС РФ с продвижением у Тернов улучшили свое тактическое положение, а также уничтожили три опорных пункта, западную артустановку и несколько машин врага.
Информацию о том, в какую сторону дальше будет развиваться наступление Российской Армии, проанализировал автор издания Украина.ру Александр Чаленко. Подробности в его материале Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровскЯн ГагинАндрей МарочкоАлександр ЧаленкоВооруженные силы УкраиныУкраина.руосвобождениефронт
 
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