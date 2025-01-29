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Свободная Новоелизаветовка: что происходит на фронте

Свободная Новоелизаветовка: что происходит на фронте - 29.01.2025 Украина.ру

Свободная Новоелизаветовка: что происходит на фронте

Российские войска освободили Новоелизаветовку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Информацию об этом в среду, 29 января, подтвердили в Минобороны РФ

2025-01-29T12:35

2025-01-29T12:35

2025-01-29T12:35

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Днем ранее Российская войсковая группировка "Запад" зачистила населенный пункт Двуречная в Харьковской области. Как отметил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, это даст возможность для дальнейшего наступления в сторону Волчанского района.Также в последние дни российскими силами был освобожден треугольник Нескучное-Времевка-Великая Новоселка. Эти населенные пункты расположены на стыке Запорожской и Днепропетровской областей Украины, а также ДНР. Их зачистка открывает российским силам путь на Днепропетровск (Днепр).Военно-политический эксперт Ян Гагин уточнил, что украинская 110-я бригада, находившаяся в Великой Новоселке, полностью уничтожена.В то же время украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на главное управление разведки (ГУР) сообщил, что идут бои за трассу Покровск-Константиновка, и за прошлые сутки российские военные продвинулись на нескольких участках от Красноармейска (Покровска) до Курахово.Военный эксперт Андрей Марочко добавил, что ВС РФ с продвижением у Тернов улучшили свое тактическое положение, а также уничтожили три опорных пункта, западную артустановку и несколько машин врага.Информацию о том, в какую сторону дальше будет развиваться наступление Российской Армии, проанализировал автор издания Украина.ру Александр Чаленко. Подробности в его материале Новороссия должна быть полностью свободной: семь аргументов в пользу похода ВС РФ на Днепропетровск.

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новости, россия, донецкая народная республика, днепропетровск, ян гагин, андрей марочко, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, освобождение, фронт