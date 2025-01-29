Западные спецслужбы пытаются разжигать рознь и дискредитировать голосование в России -доклад Совфеда - 29.01.2025 Украина.ру
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Западные спецслужбы пытаются разжигать рознь и дискредитировать голосование в России -доклад Совфеда
Западные спецслужбы пытаются разжигать рознь и дискредитировать голосование в России -доклад Совфеда - 29.01.2025 Украина.ру
Западные спецслужбы пытаются разжигать рознь и дискредитировать голосование в России -доклад Совфеда
Западные спецслужбы пытаются разжигать рознь в России и дискредитировать избирательную кампанию в России. Об этом говорится в докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ.
2025-01-29T11:40
2025-01-29T11:40
новости
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государственная дума рф
парламент
спецслужба
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Парламентская комиссия констатировала попытки зарубежного вмешательства в период подготовки и проведения выборов в России. Они носят как краткосрочный, так и долгосрочный, стратегический характер, сказано в докладе комиссии по защите государственного суверенитета. Отмечено, что такие попытки уже были в 2024 году и предпринимаются накануне выборов в Государственную Думу."Непосредственно в период избирательных кампаний западные информационные сети активизируются главным образом с целью дискредитации как самого голосования, его результатов, так и избирательных процедур, поддержки противоправных акций и попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, в том числе за счет фейков и информационных манипуляций", - сказано в докладе.Там также отмечено, что недружественные России государства особое внимание уделяют использованию информационных технологий. Они планируют многоуровневые кампании по информационному вмешательству во внутренние дела Российской Федерации.Комиссия верхней палаты российского парламента зафиксировала "активную подготовку стран Запада к организации попыток вмешательства в выборы в Госдуму в 2026 году", сказано в докладе. На это в странах-членах НАТО выделены денежные средства, предназначенные на оплату политических услуг граждан России."Так, по имеющимся данным, натовцы сулят теперь лояльным им гражданам РФ так называемые гранты - в размере порядка 25 тысяч евро "в одни руки" для реализации антироссийских по сути проектов. В итоге зарубежные противники Отечества надеются собрать персональные данные потенциальных кандидатов на вербовку", - отметили в парламентской комиссии.По мнению авторов доклада, при реализации такого сценария недругами России "особую опасность несет в себе использование в предстоящих выборах искусственного интеллекта".Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Проблема с переговорами, провалы ВСУ, "путь к началу ядерной войны". Главное на Украине на утро 29 января
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новости, россия, запад, совет федерации, нато, госдума, парламентские выборы, государственная дума рф, парламент, спецслужба, национальные интересы, национальная безопасность
Новости, Россия, Запад, Совет Федерации, НАТО, Госдума, парламентские выборы, Государственная дума РФ, парламент, спецслужба, национальные интересы, национальная безопасность

Западные спецслужбы пытаются разжигать рознь и дискредитировать голосование в России -доклад Совфеда

11:40 29.01.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета федерации РФ
Заседание Совета федерации РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Западные спецслужбы пытаются разжигать рознь в России и дискредитировать избирательную кампанию в России. Об этом говорится в докладе комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ.
Парламентская комиссия констатировала попытки зарубежного вмешательства в период подготовки и проведения выборов в России. Они носят как краткосрочный, так и долгосрочный, стратегический характер, сказано в докладе комиссии по защите государственного суверенитета. Отмечено, что такие попытки уже были в 2024 году и предпринимаются накануне выборов в Государственную Думу.
"Непосредственно в период избирательных кампаний западные информационные сети активизируются главным образом с целью дискредитации как самого голосования, его результатов, так и избирательных процедур, поддержки противоправных акций и попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, в том числе за счет фейков и информационных манипуляций", - сказано в докладе.
Там также отмечено, что недружественные России государства особое внимание уделяют использованию информационных технологий. Они планируют многоуровневые кампании по информационному вмешательству во внутренние дела Российской Федерации.
"Есть серьёзные основания полагать, что для дестабилизации политической системы России зарубежные спецслужбы, в том числе через подведомственные им НПО и тому подобные структуры, а также социальные сети и кадровых сотрудников соответствующих организаций стран НАТО, пытаются максимально использовать национальный и религиозный факторы для разжигания розни везде, где это возможно", - отметили авторы доклада.
Комиссия верхней палаты российского парламента зафиксировала "активную подготовку стран Запада к организации попыток вмешательства в выборы в Госдуму в 2026 году", сказано в докладе. На это в странах-членах НАТО выделены денежные средства, предназначенные на оплату политических услуг граждан России.
"Так, по имеющимся данным, натовцы сулят теперь лояльным им гражданам РФ так называемые гранты - в размере порядка 25 тысяч евро "в одни руки" для реализации антироссийских по сути проектов. В итоге зарубежные противники Отечества надеются собрать персональные данные потенциальных кандидатов на вербовку", - отметили в парламентской комиссии.
По мнению авторов доклада, при реализации такого сценария недругами России "особую опасность несет в себе использование в предстоящих выборах искусственного интеллекта".
Больше новостей на начало дня представлено в обзоре Проблема с переговорами, провалы ВСУ, "путь к началу ядерной войны". Главное на Украине на утро 29 января
 
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