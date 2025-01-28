https://ukraina.ru/20250128/1060596543.html

"Из гроба выхода нет". Украинские эксперты и политики о скором будущем

"Из гроба выхода нет". Украинские эксперты и политики о скором будущем - 28.01.2025 Украина.ру

"Из гроба выхода нет". Украинские эксперты и политики о скором будущем

На Украине по-прежнему ломают головы над решением вопроса, какой выйдет Украина из конфликта и когда. Некоторые события местные наблюдатели трактуют как признаки скорого завершения войны, но есть и признаки, которые указывают на вероятность ее продолжения.

2025-01-28T06:14

2025-01-28T06:14

2025-01-28T06:14

эксклюзив

сво

украина

всу

мобилизация

дональд трамп

переговоры

татьяна монтян

кость бондаренко

владимир зеленский

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Так, "Суспилне" (Общественное) сообщает со ссылкой на сотрудника офиса Агентства США по международному развитию (USAID) на Украине, что получен приказ приостановить все проекты и расходы на них в рамках остановки программ помощи по линии Госдепартамента США.Ранее издание Financial Times сообщало о том, что ряд финансируемых США организаций в Киеве уже начали получать распоряжения о прекращении работ. Это, впрочем, не означает, что впоследствии их деятельность не будет возобновлена — Дональд Трамп остановил помощь всем странам лишь на 90 дней - для оценки соответствия этой помощи национальным интересам США.Британская The Independent пишет со ссылкой на свой источник, что Трамп будто бы собирается разрешить украинский конфликт "к весне этого года". Для реализации своего замысла президент США может вести двойную игру с Киевом и Москвой, полагает источник издания.Анализируя заявления Трампа (в частности, о том, что можно было не допустить начала конфликта), украинский политолог Андрей Ермолаев высказал в эфире одного из ютуб-каналов мнение, что Трамп сейчас "выступает в роли этакого модератора с позиции геополитической, даже психологической силы, стараясь удержать дистанцию с обеими воюющими сторонами". Он добавил, что, несомненно, США остаются партнером Украины (киевского режима - Ред.), но Трамп хочет занять максимально выгодную для себя позицию - "обе стороны ответственны, обе стороны должны идти на уступки". Примет ли такую позицию Россия - увидим.Итак, мир считают возможным, но на каких условиях? Вот уже Зеленский признаёт, что все разговоры о вступлении Украины в НАТО были… враньём, на самом деле брать Украину в Альянс никто и не собирался. Значит, одно из условий — отказ от стремления в НАТО.Отказались бы вовремя — и спецоперации, скорее всего, не было бы. Но вынужденно была начата и продолжается по сей день, Украина под мудрым руководством Зеленского продолжает терять людей территории.Погибших не вернуть, да и многих из тех, кто вынужден был покинуть страну — тоже.А что с территориями? Что бы ни говорили с высоких трибун в Киеве, а надо понимать, что территории, которые заняла Россия, она уже не вернёт, считает украинский военный эксперт Олег Стариков."Нравится это кому-то сейчас слушать, не нравится это кому-то слушать, но это так оно и будет", - сказал эксперт в эфире интернет-канала Politeka.Впрочем, украинским мужчинам даже после завершения конфликта (если он завершится) расслабляться не стоит. Замглавы центра рекрутинга Сил территориальной обороны Игорь Швайка заявил в интервью в интервью ютуб-каналу "poBalakaemoPro", что "угрозы никуда не денутся… и все мы перейдем в такой милитарно-гражданский образ жизни". По его словам, после окончания войны украинские мужчины будут поражены в правах на трудоустройство, если не отслужат в армии.В частности, Швайка предлагает запрещать не служившим в ВСУ и не прошедшим военную подготовку людям кредитоваться, защищать диссертации и занимать руководящие должности,.Это заявление прокомментировал в своем блоге покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко."Швайка никогда не отличался особыми умом и сообразительностью. На должности министра агропромышленного комплекса в первые месяцы после Майдана он запомнился рядом экстравагантных высказываний (например, о том, что отдает предпочтение племенным быкам, а не академикам Академии сельскохозяйственных наук). Сейчас же Игорю Александровичу не лишним было бы посмотреть в словарь и задаться вопросом: а что такое "дискриминация"? А также внимательно изучить статью 24 Конституции Украины", - написал он.Впрочем, похоже на то, что постмайданные власти и ее приспешники давно в украинскую Конституцию не заглядывали. Ранее уже звучали предложения продлить ограничения в выезде за границу для украинских мужчин на несколько лет и после войны.На фоне всех разговоров о возможном скором завершении конфликта, киевский режим и его западные хозяева предпринимают меры, которые говорят совсем о другом, отметила украинский юрист и общественный деятель Татьяна Монтян считает, что "решение о снижении призывного возраста и могилизации мужчин от 18 до 25 лет по факту принято", соответствующий законопроект подадут в парламент в ближайшие дни (об этом заявил советник департамента по вопросам нацбезопасности ОП Николай Щур).Монтян из этого делает вывод, что "скорого окончания войны ждать не стоит: по крайней мере, ни в США, ни в Киеве на это не рассчитывают, иначе в этой мере попросту не было бы смысла".Она также отметила, что Дональд Трамп "действует в отношении Салорейха куда более жёстко, чем Байден...", ведь представителям Байдена "нагнуть зелебобиков на могилизацию 18-25-летних не удалось за целых полгода, если не больше, а Трамп управился с задачей буквально за неделю, если не меньше"."Если законопроект действительно подадут в ближайшие дни, то начала могилизации 18-25-летних с учётом всех процедур можно будет ожидать где-то так к июню (очень удобно - как раз в вузах учебный год закончится!). Впрочем, если зелебобики снова переведут Раду в режим взбесившегося принтера, то теоретически могут управиться и быстрее - в принципе даже за пару недель, если очень надо будет. Так что откладывать принятие мер по обеспечению безопасности этой категории граждан им и их родным уже буквально некуда. По сути — уже даже сейчас поздновато, так как начинать надо было сразу же, как только эти разговоры начались", - написала Монтян в своём блоге, посоветовав использовать любую возможность, чтобы не попасть на фронт.Она добавила: "Помните - даже из тюрьмы есть выход, а из гроба выхода нет!".Подробнее о том, что происходит на Украине — в материале Валерии Емельяновой "Все потери Украины за 10 лет: территории и население".

https://ukraina.ru/20250127/1060577383.html

https://ukraina.ru/20250126/1060565848.html

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, дональд трамп, переговоры, татьяна монтян, кость бондаренко, владимир зеленский, нато, андрей ермолаев