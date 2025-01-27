Кремль назвал победу Лукашенко на выборах президента Белоруссии убедительной
Победа Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии была более чем убедительной. Об этом заявил журналистам 27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Президент (Владимир) Путин поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с убедительной победой на выборах и с проведением успешных выборов", - сказал он.
Официальный представитель Кремля также назвал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии предсказуемой.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82 процента голосов.
Подробнее о выборах - в материале Выборы президента Белоруссии состоялись – ЦИК на сайте Украина.ру.