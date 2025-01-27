Кремль назвал победу Лукашенко на выборах президента Белоруссии убедительной - 27.01.2025 Украина.ру
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Кремль назвал победу Лукашенко на выборах президента Белоруссии убедительной
Кремль назвал победу Лукашенко на выборах президента Белоруссии убедительной - 27.01.2025 Украина.ру
Кремль назвал победу Лукашенко на выборах президента Белоруссии убедительной
Победа Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии была более чем убедительной. Об этом заявил журналистам 27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2025-01-27T14:45
2025-01-27T14:45
новости
белоруссия
александр лукашенко
кремль
россия
дмитрий песков
цик
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"Президент (Владимир) Путин поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с убедительной победой на выборах и с проведением успешных выборов", - сказал он.Официальный представитель Кремля также назвал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии предсказуемой.Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82 процента голосов.Подробнее о выборах - в материале Выборы президента Белоруссии состоялись – ЦИК на сайте Украина.ру.
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новости, белоруссия, александр лукашенко, кремль, россия, дмитрий песков, цик
Новости, Белоруссия, Александр Лукашенко, Кремль, Россия, Дмитрий Песков, ЦИК

Кремль назвал победу Лукашенко на выборах президента Белоруссии убедительной

14:45 27.01.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Победа Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии была более чем убедительной. Об этом заявил журналистам 27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Президент (Владимир) Путин поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с убедительной победой на выборах и с проведением успешных выборов", - сказал он.
Официальный представитель Кремля также назвал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии предсказуемой.
Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82 процента голосов.
Подробнее о выборах - в материале Выборы президента Белоруссии состоялись – ЦИК на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелоруссияАлександр ЛукашенкоКремльРоссияДмитрий ПесковЦИК
 
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