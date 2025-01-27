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Кремль назвал победу Лукашенко на выборах президента Белоруссии убедительной

Кремль назвал победу Лукашенко на выборах президента Белоруссии убедительной - 27.01.2025 Украина.ру

Кремль назвал победу Лукашенко на выборах президента Белоруссии убедительной

Победа Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии была более чем убедительной. Об этом заявил журналистам 27 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2025-01-27T14:45

2025-01-27T14:45

2025-01-27T14:45

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"Президент (Владимир) Путин поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с убедительной победой на выборах и с проведением успешных выборов", - сказал он.Официальный представитель Кремля также назвал реакцию Запада на итоги выборов в Белоруссии предсказуемой.Президентские выборы в Белоруссии прошли 26 января. По предварительным данным ЦИК, Лукашенко набирает 86,82 процента голосов.Подробнее о выборах - в материале Выборы президента Белоруссии состоялись – ЦИК на сайте Украина.ру.

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новости, белоруссия, александр лукашенко, кремль, россия, дмитрий песков, цик