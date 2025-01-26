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Выборы президента Белоруссии состоялись – ЦИК

Выборы президента Белоруссии состоялись – ЦИК - 26.01.2025 Украина.ру

Выборы президента Белоруссии состоялись – ЦИК

Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила состоявшимися выборы президента республики. По состоянию на полдень явка избирателей, констатировали в комиссии, превысила половину от списочного состава.

2025-01-26T15:19

2025-01-26T15:19

2025-01-26T15:19

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"На 14.00 явка избирателей составила 66,41 %", - констатировали в Центризбиркоме Белоруссии.До этого в комиссии отмечали, что на 12.00 явка избирателей составляла 56,64%. По оценкам комиссии, в Минске проголосовало более половины избирателей, зарегистрированных в столице постсоветской республики.В президентской кампании 2025 участвуют пять зарегистрированных ЦИК кандидатов. Среди них – Александр Лукашенко, бессменно занимающий президентский пост с 1994 года – тогда в Белоруссии состоялись первые выборы президента.Ранее в новостях: В Белоруссии проходит голосование на выборах президента

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новости, белоруссия, минск, александр лукашенко, цик белоруссии, президентские выборы, постсоветское пространство, бывший ссср, союзное государство, голосование