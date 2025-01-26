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Выборы президента Белоруссии состоялись – ЦИК
Выборы президента Белоруссии состоялись – ЦИК - 26.01.2025 Украина.ру
Выборы президента Белоруссии состоялись – ЦИК
Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила состоявшимися выборы президента республики. По состоянию на полдень явка избирателей, констатировали в комиссии, превысила половину от списочного состава.
2025-01-26T15:19
2025-01-26T15:19
2025-01-26T15:19
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"На 14.00 явка избирателей составила 66,41 %", - констатировали в Центризбиркоме Белоруссии.До этого в комиссии отмечали, что на 12.00 явка избирателей составляла 56,64%. По оценкам комиссии, в Минске проголосовало более половины избирателей, зарегистрированных в столице постсоветской республики.В президентской кампании 2025 участвуют пять зарегистрированных ЦИК кандидатов. Среди них – Александр Лукашенко, бессменно занимающий президентский пост с 1994 года – тогда в Белоруссии состоялись первые выборы президента.Ранее в новостях: В Белоруссии проходит голосование на выборах президента
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, белоруссия, минск, александр лукашенко, цик белоруссии, президентские выборы, постсоветское пространство, бывший ссср, союзное государство, голосование
Новости, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, ЦИК Белоруссии, президентские выборы, постсоветское пространство, бывший СССР, Союзное государство, голосование
Выборы президента Белоруссии состоялись – ЦИК
Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила состоявшимися выборы президента республики. По состоянию на полдень явка избирателей, констатировали в комиссии, превысила половину от списочного состава.
"На 14.00 явка избирателей составила 66,41 %", - констатировали в Центризбиркоме Белоруссии.
До этого в комиссии отмечали, что на 12.00 явка избирателей составляла 56,64%. По оценкам комиссии, в Минске
проголосовало более половины избирателей, зарегистрированных в столице постсоветской республики.
В президентской кампании 2025 участвуют пять зарегистрированных ЦИК кандидатов. Среди них – Александр Лукашенко
, бессменно занимающий президентский пост с 1994 года – тогда в Белоруссии состоялись первые выборы президента.