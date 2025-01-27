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В деле Дугиной участвовала организованная преступная группа - СМИ

В деле Дугиной участвовала организованная преступная группа - СМИ - 27.01.2025 Украина.ру

В деле Дугиной участвовала организованная преступная группа - СМИ

Поддельный техпаспорт для машины Натальи Вовк, которая подложила взрывчатку в авто российского политолога и публициста Дарьи Дугиной, изготовили участники организованной группы. Об этом 27 января сообщило агентство "РИА Новости"

2025-01-27T12:20

2025-01-27T12:20

2025-01-27T12:20

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Уточняется, что участники организованной группы, занимавшейся изготовлением фальшивых документов, сами искали клиентов в сети, получая задания не напрямую от клиентов, а от менеджеров преступной организации.Следователи уточнили также, что после изготовления поддельного техпаспорта на машину для Вовк соотечественник и заказчик фейкового документа Богдан Цыганенко попросил исполнителей удалить всю информацию об этом из чата с их перепиской.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье.По данным силовиков, это преступление спланировали и совершили украинские спецслужбы. Непосредственным исполнителем стала Наталья Вовк, которая сразу после совершения преступления выехала в Эстонию.Суд заочно арестовал Вовк в ноябре 2022 года. ФСБ считает, что за организацией убийства Дугиной стоят украинские спецслужбы. Причастность Вовк и Цыганенко подтвердили свидетели.Интересно, что один из участников этой преступной группы, помогавший преступникам в подделке свидетельства о регистрации автомобиля, осенью прошлого года жаловался, что попал в плен к ВСУ в зоне спецоперации. На СВО он отправился после того, как получил три года и шесть месяцев колонии.Еще по теме: "Демонстративно игнорируют": в Москве напомнили Западу о расправах над теми, кого обещали защищать.

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