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СМИД КНР: США должны прекратить политизировать происхождение коронавируса
СМИД КНР: США должны прекратить политизировать происхождение коронавируса - 27.01.2025 Украина.ру
СМИД КНР: США должны прекратить политизировать происхождение коронавируса
Соединённым Штатам следует прекратить политизировать и инструментализировать вопрос происхождения СOVID-19, а также прекратить перекладывать вину на другие страны. Об этом 27 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
2025-01-27T11:25
2025-01-27T11:25
2025-01-27T11:26
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Реагируя на доклад ЦРУ с утверждениями о лабораторном происхождении коронавируса с версией об утечке из университета китайского Уханя, официальный представитель МИД КНР призвала США придерживаться выводов учёных, а не спецслужб."США должны прекратить политизировать и инструментализировать вопрос происхождения, прекратить перекладывать вину на другие страны", - сказала Мао Нин.Кроме того, сказала представитель официального Пекина, Вашингтон должен "развеять сомнения" и ответственно подойти к разъяснениям общественности вопросов, связанных с деятельностью биологических лабораторий США.Мао Нин напомнила, что совместная группа экспертов Китая и ВОЗ сделала научное заключение по итогам изучения вопроса СOVID-19, в том числе посещая Уханьский институт вирусологии. В документе лабораторная утечка норовируса названа "крайне маловероятной".Накануне в новостях: ЦРУ опубликовало доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Китае
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новости, китай, сша, ухань, цру, воз, коронавирус, мид кнр, биолаборатории, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, международные отношения, международная политика, covid-19
Новости, Китай, США, Ухань, ЦРУ, ВОЗ, коронавирус, МИД КНР, биолаборатории, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, международные отношения, Международная политика, COVID-19
СМИД КНР: США должны прекратить политизировать происхождение коронавируса
11:25 27.01.2025 (обновлено: 11:26 27.01.2025)
Соединённым Штатам следует прекратить политизировать и инструментализировать вопрос происхождения СOVID-19, а также прекратить перекладывать вину на другие страны. Об этом 27 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.