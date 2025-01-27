https://ukraina.ru/20250127/1060589691.html

СМИД КНР: США должны прекратить политизировать происхождение коронавируса

СМИД КНР: США должны прекратить политизировать происхождение коронавируса - 27.01.2025 Украина.ру

СМИД КНР: США должны прекратить политизировать происхождение коронавируса

Соединённым Штатам следует прекратить политизировать и инструментализировать вопрос происхождения СOVID-19, а также прекратить перекладывать вину на другие страны. Об этом 27 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

2025-01-27T11:25

2025-01-27T11:25

2025-01-27T11:26

новости

китай

сша

ухань

цру

воз

коронавирус

мид кнр

биолаборатории

дипломатические отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1a/1040160492_0:23:1804:1038_1920x0_80_0_0_48010c9dcabd1eaa27aa88df12555b39.jpg

Реагируя на доклад ЦРУ с утверждениями о лабораторном происхождении коронавируса с версией об утечке из университета китайского Уханя, официальный представитель МИД КНР призвала США придерживаться выводов учёных, а не спецслужб."США должны прекратить политизировать и инструментализировать вопрос происхождения, прекратить перекладывать вину на другие страны", - сказала Мао Нин.Кроме того, сказала представитель официального Пекина, Вашингтон должен "развеять сомнения" и ответственно подойти к разъяснениям общественности вопросов, связанных с деятельностью биологических лабораторий США.Мао Нин напомнила, что совместная группа экспертов Китая и ВОЗ сделала научное заключение по итогам изучения вопроса СOVID-19, в том числе посещая Уханьский институт вирусологии. В документе лабораторная утечка норовируса названа "крайне маловероятной".Накануне в новостях: ЦРУ опубликовало доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Китае

https://ukraina.ru/20240827/1057080736.html

китай

сша

ухань

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, китай, сша, ухань, цру, воз, коронавирус, мид кнр, биолаборатории, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, международные отношения, международная политика, covid-19