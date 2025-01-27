СМИД КНР: США должны прекратить политизировать происхождение коронавируса - 27.01.2025 Украина.ру
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СМИД КНР: США должны прекратить политизировать происхождение коронавируса
СМИД КНР: США должны прекратить политизировать происхождение коронавируса - 27.01.2025 Украина.ру
СМИД КНР: США должны прекратить политизировать происхождение коронавируса
Соединённым Штатам следует прекратить политизировать и инструментализировать вопрос происхождения СOVID-19, а также прекратить перекладывать вину на другие страны. Об этом 27 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
2025-01-27T11:25
2025-01-27T11:26
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Реагируя на доклад ЦРУ с утверждениями о лабораторном происхождении коронавируса с версией об утечке из университета китайского Уханя, официальный представитель МИД КНР призвала США придерживаться выводов учёных, а не спецслужб."США должны прекратить политизировать и инструментализировать вопрос происхождения, прекратить перекладывать вину на другие страны", - сказала Мао Нин.Кроме того, сказала представитель официального Пекина, Вашингтон должен "развеять сомнения" и ответственно подойти к разъяснениям общественности вопросов, связанных с деятельностью биологических лабораторий США.Мао Нин напомнила, что совместная группа экспертов Китая и ВОЗ сделала научное заключение по итогам изучения вопроса СOVID-19, в том числе посещая Уханьский институт вирусологии. В документе лабораторная утечка норовируса названа "крайне маловероятной".Накануне в новостях: ЦРУ опубликовало доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Китае
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новости, китай, сша, ухань, цру, воз, коронавирус, мид кнр, биолаборатории, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, международные отношения, международная политика, covid-19
Новости, Китай, США, Ухань, ЦРУ, ВОЗ, коронавирус, МИД КНР, биолаборатории, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, международные отношения, Международная политика, COVID-19

СМИД КНР: США должны прекратить политизировать происхождение коронавируса

11:25 27.01.2025 (обновлено: 11:26 27.01.2025)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкРабота российской полевой биолаборатории в Италии
Работа российской полевой биолаборатории в Италии
© Министерство обороны РФ
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Соединённым Штатам следует прекратить политизировать и инструментализировать вопрос происхождения СOVID-19, а также прекратить перекладывать вину на другие страны. Об этом 27 января в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Реагируя на доклад ЦРУ с утверждениями о лабораторном происхождении коронавируса с версией об утечке из университета китайского Уханя, официальный представитель МИД КНР призвала США придерживаться выводов учёных, а не спецслужб.
"США должны прекратить политизировать и инструментализировать вопрос происхождения, прекратить перекладывать вину на другие страны", - сказала Мао Нин.
Кроме того, сказала представитель официального Пекина, Вашингтон должен "развеять сомнения" и ответственно подойти к разъяснениям общественности вопросов, связанных с деятельностью биологических лабораторий США.
Работа российской полевой биолаборатории в Италии
27 августа 2024, 20:19
Дело идет к поражению. США заметают следы военно-биологической деятельности на УкраинеБолее 16 тысяч биологических проб для создания агентов, наиболее опасных для населения конкретного региона вывезли с Украины США и их союзники еще до начала специальной военной операции
Мао Нин напомнила, что совместная группа экспертов Китая и ВОЗ сделала научное заключение по итогам изучения вопроса СOVID-19, в том числе посещая Уханьский институт вирусологии. В документе лабораторная утечка норовируса названа "крайне маловероятной".
Накануне в новостях: ЦРУ опубликовало доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Китае
 
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