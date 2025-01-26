ЦРУ опубликовало доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Китае - 26.01.2025 Украина.ру
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ЦРУ опубликовало доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Китае
ЦРУ опубликовало доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Китае - 26.01.2025 Украина.ру
ЦРУ опубликовало доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Китае
ЦРУ поддерживает версию о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19 и рассматривает её в контексте отношений Вашингтона с Пекином. Об этом сообщила The New York Times.
2025-01-26T12:19
2025-01-26T12:19
новости
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китай
пекин
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цру
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коронавирус
биолаборатории
covid-19
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Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф в аналитическом докладе поддержал версию о лабораторном происхождении COVID-19 и рассмотрел её в контексте перспектив отношений США с КНР, отметило издание."Рэтклифф давно поддерживает гипотезу утечки из лаборатории. Он сказал, что это критически важная часть разведданных, которую необходимо понять, и что она имеет последствия для американо-китайских отношений", — сказано в публикации.По информации NYT, директор ЦРУ в представленном им докладе сослался на разведку, однозначно установившую источником вируса Уханьский институт вирусологии (КНР).До этого, сказано в публикации американского издания, ЦРУ воздерживалось от однозначных выводов о лабораторном происхождении коронавируса. Причиной этого, сказано в публикации, являлись опасения администрации Джо Байдена испортить отношения с официальным Пекином.До доклада ЦРУ, в 2024 году созданный в США специальный комитет по пандемии Covid-19 представил отчет, согласно которому коронавирус был создан в институте Уханя. Исследовательская деятельность этого китайского института финансировалась США. Утечка вируса стала результатом несоблюдение работниками лаборатории мер безопасности, сказано в публикации NYT.Ранее на эту тему: Сенат США установил неожиданную причину пандемии коронавируса
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новости, сша, китай, пекин, джо байден, цру, ковид, коронавирус, биолаборатории, covid-19, спецслужба, вашингтон, белый дом, международные отношения, международная политика
Новости, США, Китай, Пекин, Джо Байден, ЦРУ, ковид, коронавирус, биолаборатории, COVID-19, спецслужба, Вашингтон, Белый дом, международные отношения, Международная политика

ЦРУ опубликовало доклад об утечке коронавируса из лаборатории в Китае

12:19 26.01.2025
 
© The Central Hospital of Wuhan / Перейти в фотобанкКоронавирус нового типа зарегистрирован в Китае
Коронавирус нового типа зарегистрирован в Китае
© The Central Hospital of Wuhan
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ЦРУ поддерживает версию о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19 и рассматривает её в контексте отношений Вашингтона с Пекином. Об этом сообщила The New York Times.
Новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф в аналитическом докладе поддержал версию о лабораторном происхождении COVID-19 и рассмотрел её в контексте перспектив отношений США с КНР, отметило издание.
"Рэтклифф давно поддерживает гипотезу утечки из лаборатории. Он сказал, что это критически важная часть разведданных, которую необходимо понять, и что она имеет последствия для американо-китайских отношений", — сказано в публикации.
По информации NYT, директор ЦРУ в представленном им докладе сослался на разведку, однозначно установившую источником вируса Уханьский институт вирусологии (КНР).
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До этого, сказано в публикации американского издания, ЦРУ воздерживалось от однозначных выводов о лабораторном происхождении коронавируса. Причиной этого, сказано в публикации, являлись опасения администрации Джо Байдена испортить отношения с официальным Пекином.
До доклада ЦРУ, в 2024 году созданный в США специальный комитет по пандемии Covid-19 представил отчет, согласно которому коронавирус был создан в институте Уханя. Исследовательская деятельность этого китайского института финансировалась США. Утечка вируса стала результатом несоблюдение работниками лаборатории мер безопасности, сказано в публикации NYT.
Ранее на эту тему: Сенат США установил неожиданную причину пандемии коронавируса
 
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