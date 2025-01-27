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"Европа идёт ко дну". Парад революций в ЕС, "две собачьи будки" в Гренландии и Зеленский как лидер всех

"Европа идёт ко дну". Парад революций в ЕС, "две собачьи будки" в Гренландии и Зеленский как лидер всех - 27.01.2025 Украина.ру

"Европа идёт ко дну". Парад революций в ЕС, "две собачьи будки" в Гренландии и Зеленский как лидер всех

О чем говорят и пишут, какие политические вопросы обсуждают сегодня блогеры, журналисты и политики?

2025-01-27T14:20

2025-01-27T14:20

2025-01-27T14:20

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Мы с вами узнаем:Почему Израиль собирается участвовать в Параде Победы на Красной площади, а Германия - нет?Кого позвали в день памяти жертв Холокоста в Освенцим?Как именно Трамп собирается "забрать Гренландию"?Кто говорит о том, что Европа "идёт ко дну"?Как в Европе начинается (продолжается?) малая консервативная революция?И где опять пытается жульничать Зеленский?А начнем с главного праздника этого года.Парад Победы в МосквеВ этом году исполняется 80 лет Победы над фашизмом. Конечно, в Москве, в столице страны, победившей фашизм, будет большой праздник, будет парад Победы.Некоторые страны уже определились, приедут они или нет. И очень интересно получается.Приедут те, кто был "против фашизма" - это Сербия. И те, кто сейчас, условно говоря, против "современного фашизма" - это Словакия.Будет представлена ещё одна страна:"Израиль не забудет подвиг русского народа, и Израиль будет представлен в Москве на параде 9 мая", - посол Израиля в России Симона Гальперин.Определилась и еще одна:"Берлин не будет участвовать в Параде Победы в Москве", - посол ФРГ в России.Да, определились, молодцы. Наверное, тяжело было Германии 80 лет смотреть на праздник Победы?Сегодня Германия со своими "Леопардами" и своей громадной военной помощью Украине (самый большой вклад среди всех стран Европы) фактически опять воюет против России.Как и вся почти Европа. Как и 80 лет назад.Так что, действительно, что им делать на параде Победы? С грустью смотреть на нашу армию?Будем с сербскими и словацкими партизанами. Как и 80 лет назад.Освенцим: день организаторовА на день освобождения концлагеря Освенцим не пригласили в этом году ни Россию, ни Израиль.Политолог Сергей Марков:"27 января день памяти жертв Холокоста. Это день освобождения Освенцима. В этом году на мероприятии не будет тех, кто освобождал Освенцим, то есть России.Но не будет и тех, кого убивали в Освенциме в Холокост, то есть евреев.А будут только те, кто убивал евреев в Освенциме. То есть немцы, поляки, украинцы- бандеровцы. И помогавшие Гитлеру другие европейцы.Так Европа дошла до полного абсурда.Победу над Холокостом отмечают потомки организаторов Холокоста."России и Израиля не будет, зато на день освобождения Освенцима приехал уходящий со своего поста премьер Канады Трюдо.Канада, видимо, освобождала концлагерь? Бравые канадские егеря?Да, они повоевали немного в Италии, писали на своих грузовиках: "Italia, Tutto finita!". В боях в Германии или в Польше канадцев никто не видел.Итальянские спортивные хроникиИталию, интересно, позвали? Там недавно встал стадион и аплодировал правнуку Муссолини, Романо Муссолини (он играет в футбол).Болельщики делали характерный жест "римского приветствия".Диктор несколько раз, специально, объявил фамилию: гол забил Муссолини. Тысячи фанатов кричали "Муссолини" и поднимали "руку к солнцу", как стыдливо написали потом спортивные комментаторы.Но не подумайте ничего плохого, эти тысячи человек просто радовались красивому голу, так объясняют произошедшее газеты.Президент спортивного клуба выступил: "мы не позволим паразитировать на имени нашего золотого мальчика Романо Флориано Муссолини."Не позволим, значит, паразитировать?Тысячи челрвек поднимают руку в фашистском приветствии и кричат "Муссолини"? Это, конечно, не то, что вы подумали. Это якобы просто спортивные страсти.Действительно ведь "хроники абсурда". Но для сегодняшней Европы это, кажется, норма.А ситуация в самой Европе при этом какая-то безрадостная."Европа идет ко дну"Именно так высказался глава крупнейшей инвестиционной компании США "Блэк рок" Ларри Финк после экономического форума в Давосе:"Что я понял на этой неделе в Давосе, так это крайний пессимизм со стороны европейцев. Я никогда не видел и не слышал большего пессимизма в отношении будущего Европы. Уже сейчас я готов сказать, что мы, возможно, близки ко дну."Ларри Финк также назвал Европу "мифом", так как там не существует единого рынка.Но эти тенденции пессимизма - это как раз признак того, что ситуация скоро изменится к лучшему, по мнению Ларри Финка. Близки ко дну, но скоро начнется всплытие!Однако МВФ в своем докладе также предупреждает, что спад производительности в Европе тянется уже более 10 лет. А уровень доходов на душу населения продолжает значительно отставать от США.Но как же так? Куда же теперь стремиться украинцам? Они же так хотели в Европу! "Коломыя - цэ Европа".А теперь, оказывается, это какой-то "пессимистичный миф"?Как же, интересно, Европа может не идти ко дну, если основой её экономического процветания были энергоносители из России, а теперь их нет?И тут ещё Украина (опять эта Украина!) отказалась от поставок газа в Европу с 1 января 2025 года.В связи с этим в Европе нарастают признаки не только пессимизма. Есть уже прямая конфронтация между странами, входящими в ЕС.Туск как "агент Сороса"Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал Дональда Туска, премьера Польши, "агентом Джорджа Сороса".Туск очень возмущался тем, что Венгрия обещала наложить вето на санкции ЕС против России. И сказал, что Орбан "играет в команде Путина". Дошло до угроз: "будут последствия"."Может, агенту Сороса это трудно понять, но когда дело касается команд, мы играем за сборную Венгрии", - написал Сийярто.А возникла вся эта ситуация, конечно, из-за Украины, которая прекратила транзит газа в Европу через свою территорию.Условия Орбана: возобновление транзита газа из России, прекращение атак на "Турецкий поток", и гарантии со стороны Киева, что транзит нефти не будет прекращён.Удастся ли Виктору Орбану заблокировать санкции ЕС против России? В это, конечно, верится с трудом. Нет, не удастся.Но внутри ЕС - всё больше трещин, а тут еще эти пессимистичные настроения.И трещит ЕС по всем швам. Не только в Венгрии и Словакии (там украинские беженцы пытаются раскачать "майдан").А тем временем в Европе начинается малая "консервативная революция"."Дверь к Третьей мировой войне находится в Румынии"Бунтует Румыния. Не меньше 100 тысяч человек каждую неделю выходят на улицу. Протестуют против отмены выборов.Протестуют уже не только сторонники Джорджеску - кандидата, которого обвиняли в связях с Россией, потом придумали "незаконное финансирование" (но ничего не доказано).К ним присоединились теперь сторонники Елены Ласкони, другого кандидата, которая боролась с Джорджеску. Они тоже недовольны.Почему Румыния так важна для глобалистов? Страна является огромным транспортным хабом для снабжения Украины военными грузами. Кроме того, здесь должна строиться крупнейшая база НАТО.Кэлин Джорджеску:"Настоящая дверь для начала Третьей мировой войны на Украине находится в Румынии."Неизвестно, допустят ли его теперь на выборы. Но любой вариант развития событий - плохой для действующей власти.Народ уже вышел на улицы. Что будет, если Джорджеску не допустят на выборы?Его сторонники говорят:"Нам не нужны ваши особняки, нам не нужны ваши роскошные машины, нам не нужен ваш праздный образ жизни. Мы просто хотим вернуть себе свободу!"Румынский институт оценки рисков провел опрос: большинство румын считает отмену выборов плохим решением и большинство же считает, что Джорджеску победил бы во втором туре.А поскольку прошел уже месяц, а доказательств вмешательства в выборы или иностранного спонсорства так и не появилось, ситуация для действующей власти всё хуже и хуже."Будущее цивилизации"А в Германии прошёл съезд "консерваторов" - партии АдГ, на котором по видеосвязи выступил Илон Маск.Вот что он сказал:"Выходите на улицы, разговаривайте с людьми, убеждайте их голосовать. Эти выборы очень важны... Я думаю, что от этих выборов может зависеть будущее цивилизации. Вы должны сделать всё возможное, чтобы убедить людей голосовать за АдГ."Маска уже обвиняют, конечно, во вмешательстве в выборы. Но сделать действующая власть ничего не может. А что делать? Блокировать сеть Х? Это еще больше всех разозлит. И ничего не даст, так как Маск найдёт другие способы поддержки АдГ, и очень легко.Пока что все ругают АдГ, чем только повышают их популярность.А самый вероятный кандидат на пост канцлера, Мерц, вдруг заговорил в духе АдГ: "больше никаких мигрантов! Я положу этому конец".Но кто же ему поверит? Бывшему менеджеру "Блэк рок"?23 февраля состоятся выборы в Германии. Очень интересно, что будет и кто на них победит.А тем временем Дания переживает прямо сейчас нападение США. И заметьте, все молчат! Молчит глава ЕС Урсула, молчит глава ее дипломатического ведомства Кая. Слабо попискивает Дания.Один Дональд Трамп не молчит."Две собачьи будки"Так охарактеризовал усилия Дании по защите Гренландии Дональд Трамп."Я не знаю, какие претензии на Гренландию предъявляет Дания...Мы возьмём Гренландию, потому что это касается свободы мира...Только мы можем обеспечить её свободу. Дания не может.2 недели назад они установили там в качестве защиты 2 собачьи будки.""Файнэншл Таймс" пишет, что:"Трамп был в ярости, после того как премьер-министр Дании Фредериксен дала понять, что остров не продаётся".Продаётся?Да Трамп же уже сказал: мы возьмем.И вице-президент Вэнс уже успокоил американцев: "там уже стоят наши войска". То есть. Делать ничего не надо. Продавать тоже не надо. Просто перепишите, и всё.Или не переписывайте. "Там уже стоят наши войска".А представить ведь можно, что такое заявление услышит любая страна Европы?Вон у Франции, например, немало осталось колоний из замшелого колониального прошлого. Их тоже надо "освободить."Это у Трампа с Маском еще руки не дошли.Ну и как всегда, "зажигает" Зеленский. Он живет в своей параллельной реальности, и совершенно не желает оттуда выбираться."Я лидер любых переговоров!"Зеленский в очередной раз сделал какой-то потрясающий кульбит в воздухе и заявил:"Я лидер любых переговоров!""Запрет на переговоры с Путиным касается всех украинцев, кроме меня. Я запретил всем политическим деятелям на Украине проводить те или иные переговоры с Россией..."Также он сказал, что соответствующий указ он издал из-за того, что под Киевом стояли войска России.На самом деле, этот документ был подписан 30 сентября 2022 года, когда российские войска отошли не только от Киева, но и от Харькова.Кроме того, там совершенно чётко сказано, что президенту Украины переговоры проводить запрещено.Кого пытается обмануть Зеленский? Трампа? Народ Украины?Или может быть, он смог бы обойти этот запрет, так как он нелегитимный? Но какой смысл вести переговоры с нелегитимным президентом?Вот такие "хроники абсурда" наших дней.Подробнее о своеобразном подходе Зеленского к переговорам с Россией - в статье Ростислава Ищенко "Переговоры Украины с Украиной"

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Елена Мурзина

эксклюзив, европа, россия, украина, дональд трамп, бенито муссолини, владимир зеленский, ес, мвф, нато, израиль, журналисты