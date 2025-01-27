https://ukraina.ru/20250127/1060583560.html

Переговоры Украины с Украиной

Переговоры Украины с Украиной - 27.01.2025 Украина.ру

Переговоры Украины с Украиной

Украинцы никак не могут понять почему их не принимают в ЕС и НАТО. Россия против, так она и против принятия Прибалтики возражала и вообще от расширения НАТО на Восток была не в восторге.

2025-01-27T10:55

2025-01-27T10:55

2025-01-27T10:55

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Украина же в альянс и в Евросоюз рвётся с начала 90-х годов, то есть ещё с тех времён, когда Запад мнение России игнорировал, а Москва не могла предпринять какие-то решительные шаги, так как стабильность экономики и общества находилась в прямой зависимости даже не от торговли с Западом, а от получения кредитов и гуманитарной помощи.А не принимали Украину, в отличие от её соседей, по одной простой причине – с членом НАТО и ЕС другим членам надо хотя бы минимально считаться, Украина же предлагала любые услуги Западу совершенно бесплатно, только за слова о "наличии перспективы" интеграции в западные структуры. Украинские президенты значительно внимательнее ловят каждый чих Белого дома, чем американские губернаторы. И не просто ловят – на лету исполнять бросаются.Особенно хорошо это видно в моменты смены американской власти. Сейчас просто боюсь за украинских гомосеков (всех оттенков). Они, поверив в то, что "повестка" на Западе навсегда, активно хвастались своей "модной" девиацией, а Трамп взял и заявил, что в США только два пола: мужской и женский. Учитывая, что когда в Вашингтоне стригут волосы, в Киеве, стараясь не отстать от тренда, рубят головы, там могут не только гейпарады запретить, но и их участников пересажать.Впрочем, наверное гендерными антиреформами в Киеве займутся позже. На сегодня важнейшей темой является "мирный план Трампа". Украинцы кажутся себе жутко хитрыми. Они в это настолько верят, что даже смогли убедить в своей хитрости окружающих. На самом деле они до жути простоваты.Услышав, что Трамп пообещал мир если не за сутки, то за пару месяцев, они восприняли его заявления буквально. Ни продолжающиеся поставки оружия (ВТА США совершает рейсы в Жешув с завидной регулярностью), ни очевидная занятость Трампа начатой им кампанией против мигрантов, которая тут же столкнулась с саботажем американских союзников в Мексике и Колумбии, не заставили киевских политиков усомниться в том, что 47-й президент США немедленно вплотную займётся продавливанием мира на Украине.В Киеве тут же началась стандартная мышиная возня.Зеленский сообщил, что он запретил вести переговоры с Россией всем, кроме себя, а сам он "лидер любых переговоров". Можете себе представить Путина, собирающего пресс-конференцию, чтобы сообщить России и миру, что именно он является главной инстанцией в любых переговорах, ведущихся от имени России? Что любой российский представитель на переговорах лишь выполняет его инструкции и свободен в своих действиях в рамках, ограниченных этими инструкциями?Я не могу. Да Путину это и не надо. Все и так знают, что президент России принимает ключевые решения самостоятельно.Действия Зеленского, "напоминающего", что именно он "лидер любых переговоров" выдают глубокую неуверенность в том, что его на переговоры вообще пригласят. Ведь Россия и США могут в принципе договориться и без участия Украины. Более того, переговоры в Стамбуле в 2022 году показали, что попытки договориться с Украиной обречены на провал именно по причине отсутствия у неё суверенитета.Борис Джонсон был лишь первым из западных политиков, похваставшихся тем, что приложили руку к срыву Стамбульских договорённостей, но далеко не единственным. Но даже, если бы он был один, о чём можно договариваться с людьми, которые получив прекрасные условия мира, отказываются от них после сделанного без каких бы то ни было расчётов, без принятия на себя Западом каких-либо обязательств, предложением "давайте повоюем"? Они же с необыкновенной лёгкостью согласились воевать в интересах Запада с ядерной сверхдержавой, с которой сам Запад воевать не хочет, потому, что боится.Но помимо напоминания США, чтобы не забыли позвать за стол переговоров, "переговорное лидерство" Зеленского имеет и внутриполитическую составляющую, причём она является основной. Дело в том, что Зеленский нагло врёт, что он запретил переговоры своим указом всем, кроме себя. На деле, после указа запрет был оформлен также решением Верховной Рады, в котором не было сделано исключения ни для кого, включая президента. В указе Зеленского тоже не говорилось ни о каких исключениях, но трактовать содержание своего указа он имеет право, а вот решения законодательного органа имеют высший приоритет и трактовать их может только Конституционный суд. Пока к нему никто с запросом не обращался, а значит запрет на переговоры с Россией распространяется и на Зеленского.Нервничает же он потому, что боится, что его обойдёт на повороте украинская "партия мира", давно и упорно пытающаяся внушить США, что ради мира и сохранения хоть какой-то прозападной Украины надо пожертвовать Зеленским, с которым Путин вести переговоры не будет, перезагрузить украинскую власть, после чего выгодный мир с Россией якобы будет тут же заключён.Они даже вбросили через "Старну.UA" проект "мирного плана Трампа", подав этот вброс, как утечку из дипломатических кругов ЕС и Украины. Можете себе представить "мирный план Трампа", о котором знает давно маргинализированное украинское оппозиционное издание, но не знают ни американские, ни европейские СМИ, а главное о котором ни словом не обмолвился сам Трамп, который болтает быстрее, чем успевает думать? Я не могу. А тут ещё и план, как на подбор является буквальным перечислением всех украинских хотелок, начиная от гарантированного приёма в ЕС и заканчивая обложение российской торговли энергоносителями с ЕС особой пошлиной, на доходы от которой ЕС будет восстанавливать Украину. Они даже надежды на контрибуцию не потеряли, только немножко замаскировали их "специальной пошлиной". Кстати этот "план" предусматривает перевыборы Зеленского не до, а после подписания мира на специально собранной международной конференции, чтобы вину за отказ от территорий Зеленский полностью взял на себя (как человек, отказавшийся от выгодных Стамбульских соглашений, проигравший войну и вынужденный пойти на значительно большие территориальные уступки, чем требовалось изначально).Конференция в данном случае нужна, чтобы преодолеть российский отказ говорить с Зеленским (мол, его легитимность гарантируют все остальные участники, включая Китай и страны глобального Юга). Также она нужна для продавливания украинской хотелки о вступлении в ЕС. Так-то половина Евросоюза против, поэтому данный пункт пытаются сделать частью большого международного компромисса, освятив максимально большим количеством подписей лидеров различных государств.Понятно, что Офис Зеленского все эти телодвижения с "мирными планами" отслеживает и они его не могут не беспокоить. Ведь по сути оппоненты пытаются завязать альтернативные переговоры, предложив Западу свой "план спасения Украины".Так что сегодня мы видим, как две части украинского режима при помощи СМИ ведут по сути "переговоры" друг с другом. США, ЕС и Россия пока не обсуждают никаких планов, нет даже примерного понимания о времени и месте возможной встречи Путина и Трампа, равно как неизвестно состоится ли она вообще. Пока что не состоялся даже телефонный разговор.Зато Украина бурлит, выясняя кто там у неё "лидер любых переговоров", а кто просто мимо проходил. Но что характерно, даже эти переговорщики друг с другом понимают, что "мирный план Зеленского" или "мирный план Украины" представлять бессмысленно, потому и маскируются под "мирный план Трампа". Вдруг пройдёт.О том, в каком состоянии находятся переговоры по мирному урегулированию российско-украинского конфликта и чего в этом вопросе не понимает президент США Трамп - в интервью Скотта Риттера "Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США"

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

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украина, россия, запад, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, ес, нато, верховная рада, мнения