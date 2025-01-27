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Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с партнерами - Нарышкин

Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с партнерами - Нарышкин - 27.01.2025 Украина.ру

Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с партнерами - Нарышкин

Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с главами дружественных стран. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости

2025-01-27T09:43

2025-01-27T09:43

2025-01-27T10:23

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служба внешней разведки

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Он уточнил, что в ряде западных столиц в рамках планов по полной изоляции России пытаются сорвать участие руководителей разных стран в праздновании 80-летия Победы в Москве.Также Нарышкин рассказал, что некоммерческие организации за рубежом, особенно в США, Германии, Польше, существенно усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить решающий вклад СССР в разгром фашистской Германии и освобождение Европы от нацизма."Попытки тщетные", - отметил директор СВР.Подробнее о юбилее - в материале Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, москва, сергей нарышкин, служба внешней разведки