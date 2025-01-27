Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с партнерами - Нарышкин - 27.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250127/1060583049.html
Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с партнерами - Нарышкин
Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с партнерами - Нарышкин - 27.01.2025 Украина.ру
Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с партнерами - Нарышкин
Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с главами дружественных стран. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости
2025-01-27T09:43
2025-01-27T10:23
новости
россия
запад
москва
сергей нарышкин
служба внешней разведки
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101683/37/1016833794_0:57:3114:1808_1920x0_80_0_0_729ddd6dbb83887fbe5aed115e61c321.jpg
Он уточнил, что в ряде западных столиц в рамках планов по полной изоляции России пытаются сорвать участие руководителей разных стран в праздновании 80-летия Победы в Москве.Также Нарышкин рассказал, что некоммерческие организации за рубежом, особенно в США, Германии, Польше, существенно усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить решающий вклад СССР в разгром фашистской Германии и освобождение Европы от нацизма."Попытки тщетные", - отметил директор СВР.Подробнее о юбилее - в материале Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея на сайте Украина.ру.
россия
запад
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101683/37/1016833794_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_10fb9cc851377871dad5a533314ed4f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, москва, сергей нарышкин, служба внешней разведки
Новости, Россия, Запад, Москва, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки

Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с партнерами - Нарышкин

09:43 27.01.2025 (обновлено: 10:23 27.01.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с участниками Общероссийского исторического собрания
Президент РФ В. Путин встретился с участниками Общероссийского исторического собрания - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с главами дружественных стран. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости
Он уточнил, что в ряде западных столиц в рамках планов по полной изоляции России пытаются сорвать участие руководителей разных стран в праздновании 80-летия Победы в Москве.
"Но, конечно, им этого не добиться", - подчеркнул он.
Также Нарышкин рассказал, что некоммерческие организации за рубежом, особенно в США, Германии, Польше, существенно усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны и принизить решающий вклад СССР в разгром фашистской Германии и освобождение Европы от нацизма.
"Попытки тщетные", - отметил директор СВР.
Подробнее о юбилее - в материале Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияЗападМоскваСергей НарышкинСлужба внешней разведки
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:19В Турции решили, что Зеленскому не удастся избежать переговоров с Путиным, но кое-что забыли
10:00В Белгородской области попало по газопроводу: ВСУ попытались атаковать пять регионов России БПЛА
09:57Великая Новосёлка обезглавила "Хортицу". Главное на Украине на утро 27 января
09:43Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с партнерами - Нарышкин
09:03Американский сенатор рассказал о преимуществе России в украинском конфликте
08:27Лукашенко побеждает на президентских выборах в Белоруссии
08:09Главное за ночь 27 января
07:59О мыле, абажурах и благодарности. 80 лет со дня освобождения Освенцима
07:50Депутат Шеремет назвал заявление Зеленского о переговорах "политическим воем"
07:31Зеленский усилил командный состав ВСУ на "самом жестком направлении"
07:15Ростислав Ищенко: Даже победив Украину на поле боя, России придется решать украинский кризис дальше
07:14Российские военные выбили ВСУ из Новоандреевки и зашли в Андреевку — Рогов
07:00Волынская "вилка" для Зеленского. Кого по-настоящему боится нелегитимный глава Украины
06:45Украина за неделю. Большие авантюры в преддверии "большой сделки"
06:30Скотт Риттер: Пока Трамп подтасовывает потери РФ, наркокартели Мексики запускают "пятую колонну" в США
06:20С цинизмом и брезгливым пренебрежением. Эксперты и политики увидели, что задумали Зеленский и Санду
06:15Алехин: ВС РФ пробили оборону ВСУ под Купянском, подошли к Зеленому Гаю и освободили Новоегоровку
06:00Чтобы загнать ВСУ в большой котел под Курском, его "крылья" должны сомкнуться возле Сум — Зимовский
05:45ВС РФ выбили врага из Новоегоровки и продвигаются к Боровой, загнав ВСУ в "карман" в Двуречной — Алехин
05:30Прорва, пожирающая ресурсы мира: Насонов о том, какими способами Трамп может прекратить войну на Украине
Лента новостейМолния