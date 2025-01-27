Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с партнерами - Нарышкин
09:43 27.01.2025 (обновлено: 10:23 27.01.2025)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с участниками Общероссийского исторического собрания
Западу не удастся сорвать празднование 80-летия Победы Россией с главами дружественных стран. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, передает РИА Новости
Он уточнил, что в ряде западных столиц в рамках планов по полной изоляции России пытаются сорвать участие руководителей разных стран в праздновании 80-летия Победы в Москве.
"Но, конечно, им этого не добиться", - подчеркнул он.
"Попытки тщетные", - отметил директор СВР.
Подробнее о юбилее - в материале Великой Победе скоро 80 лет. В Москве стартовал проект по изучению подготовки и празднования юбилея на сайте Украина.ру.