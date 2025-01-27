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Американский сенатор рассказал о преимуществе России в украинском конфликте
Американский сенатор рассказал о преимуществе России в украинском конфликте - 27.01.2025 Украина.ру
Американский сенатор рассказал о преимуществе России в украинском конфликте
Россия обладает преимуществом в конфликте на Украине, в то время как Киев и страны НАТО неудачно вели свои действия. Об этом заявил американский сенатор от республиканцев Томми Табервилл в эфире радиостанции WABC
2025-01-27T09:03
2025-01-27T09:03
2025-01-27T09:43
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"Эта война так плохо велась украинцами, НАТО и Соединенными Штатами, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин получил возможность делать все, что захочет. Зачем ему вести переговоры с кем-то?... Допустим, это футбольный матч, и вы на три гола вперед. Зачем вам заключать какую-то сделку, когда вы выигрываете? Он (Путин - ред.) выигрывает", - заверил он.Табервилл напомнил, что президент США Дональд Трамп пытается начать переговоры с Путиным, и он уверен, что его однопартиец сможет их начать.Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы провести встречу с Путиным для завершения конфликта на Украине. Российский лидер указал, что готов встретиться с Трампом и "спокойно поговорить".Подробнее - в материале Трамп снова высказался о переговорах с Путиным на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дональд трамп, владимир путин, украина, киев, нато
Новости, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, Киев, НАТО
Американский сенатор рассказал о преимуществе России в украинском конфликте
09:03 27.01.2025 (обновлено: 09:43 27.01.2025)
Россия обладает преимуществом в конфликте на Украине, в то время как Киев и страны НАТО неудачно вели свои действия. Об этом заявил американский сенатор от республиканцев Томми Табервилл в эфире радиостанции WABC
"Эта война так плохо велась украинцами, НАТО и Соединенными Штатами, что (президент РФ Владимир - ред.) Путин получил возможность делать все, что захочет. Зачем ему вести переговоры с кем-то?... Допустим, это футбольный матч, и вы на три гола вперед. Зачем вам заключать какую-то сделку, когда вы выигрываете? Он (Путин - ред.) выигрывает", - заверил он.
Табервилл напомнил, что президент США Дональд Трамп
пытается начать переговоры с Путиным, и он уверен, что его однопартиец сможет их начать.
Трамп неоднократно заявлял, что хотел бы провести встречу с Путиным для завершения конфликта на Украине. Российский лидер указал, что готов встретиться с Трампом и "спокойно поговорить".